Hammaddeye ve finansmana erişimi kolaylaştırmak istiyoruz

İhracatçılar nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerine odaklanırken, heyecanın yüksek olduğu birliklerin başında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) geliyor. 28 Nisan’da yapılacak seçimler için iki başkan adayı bulunuyor. Mevcut yönetimde yer alan Çetin Tecdelioğlu ve Ayşegül Çapan başkanlık koltuğuna talip. Alüminyum sektöründe 50 yıllık bir şirketin 20 yıldır yöneticiliğini yapan ikinci nesil bir sanayici olan Ayşegül Çapan, İDDMİB’te üç dönemdir görev yapıyor. Kendilerini ‘İhracat Dostluk Grubu’ olarak tanımlayan Çapan liderliğindeki yönetim ekibi ‘Tecrübeyle Yeniden’ sloganıyla seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Hedefte lojistik merkezi var

Ayşegül Çapan, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri DÜNYA’ya anlattı. Sektörün acil çözülmesi gereken iki sorununun hammadde tedariki ve finansmana erişim olduğunun altını çizen Çapan, şu bilgileri veriyor: “Firmalarımızın kapasiteleri minimum 3 ay dolu durumda, bazı firmalarımız 6 aylık doluluğa ulaştı. Londra Metal Borsası’na (LME) kote ürünler kullandığımız için yeni yatırımlara işletme sermayelerimiz yetmiyor. 100 ton malzeme alıp satıyorsak, o 100 tonu aynı şekilde yerine koyamıyoruz. Karlılığımız düşüyor. Bu nedenle firmalarımızın finansmana ulaşımı için ‘İDDMİB Finans’ projesini hayata geçirmek istiyoruz. Bu birimimizle her bir üyemizin finansmana erişim sorunlarını çözeceğiz. Hammadde güvenliğini sağlamak bizler için elzem. Bunun için LME deposu kurmak istiyoruz. En azından olağanüstü durumlarda 2-3 ay yetecek kadar hammaddemizin bulunması lazım. LME yetkilileri ile görüşmeler başlattık. Bizim amacımız sadece LME deposunun kurulması değil aynı zamanda Avrupa ile Uzakdoğu arasında lojistik merkezi olmak. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında görüşmeler yapılacak. Umuyoruz ki, kısa sürede bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Kuracağımız ‘İDDMİB tedarik’ ile tüm üyelerimizin hem yurtiçinden hem yurtdışından uygun hammadde temini için özel olarak çalışacağız.”

Sektör yeni yatırımlara hazır

Türkiye’nin 225,4 milyar dolarlık ihracatı içinde İDDMİB’in payının 12,5 milyar dolar olduğunu belirten Çapan, “Türkiye’nin ihracatından aldığımız yüzde 5,5’lik payı yüzde 10’a çıkarmaya kararlıyız. Bu amaçla marka ve katma değerli ürün ihracatı ile kilo başına gelirimizi artırmak her zaman öncelikli konumuz olmaya devam edecek. Sektörümüz yatırım yapmaya hazır ve yüzde 100 büyüme potansiyeli var. Sektörün en önemli sorunlarından biri yatırım için arsa bulunamaması. Katma değerli üretim için makine parkına ayrılacak kaynaklar ise tesis kurulumu için kullanılıyor. Biz arsa ve bina temini TOKİ tarafından sağlanan, içinde eğitim üniteleri ve laboratuvarların da yer aldığı sektörel kampüslerin kurulması için girişimlerimizi başlattık. Sadece ihracata yönelik yatırım yapılabilecek bu alanları ülkemize kazandıracağız” ifadelerini kullanıyor.

Geri dönüşümde öncülük

Diğer projelerinden de bahseden Çapan, sözlerine şöyle devam ediyor: “İDDMİB 2030 Eylem Planı’ ile sektörümüzün standart prensiplerini belirleyecek, ölçülebilir ve hesap verilebilir bir yol haritası sunacağız. İhracat yapmaya başlayan ya da ihracata başlamak isteyen firmalarımızın yanında olacağız. ‘İDDMİB Akademi’ ile onlara yeni pazarlarla tanışmaları için yollar açacağız, ihracata yönelik personel desteğinden finansmana erişime A’dan Z’ye her konuda eğitim desteği sunacağız. Sektörümüzün geri dönüşüm alanında öncülerden olmasını hedefl iyor ve bu nedenle ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ hazırlıyoruz. Yönetim kurulundan üyelerimizin uzman olduğu konuları en iyi şekilde aktararak liderlik edeceği, farklı sektörlerimizden üyelerimizi de katarak oluşturacağımız ‘Dönüşüm Grupları’ sayesinde tüm sanayimizin spesifik başlıklardaki ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri üretecek, üyelerimizin yakın ve uzak gelecekte uyum sağlaması gereken konulara hazırlıklı olmalarını sağlayacağız.”

İŞTE ‘İHRACAT DOSTLUK GRUBU’NUN TEMSİLCİLERİ

İDDMİB Başkan Adayı olan Korumaz Kardeşler Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Çapan liderliğindeki yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluşuyor: Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Urtim Kalıp İskele Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Altek Döküm Genel Müdürü Nilay Denizli, Saray Döküm & Kleidco Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saraylı, Arslan Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Pelin Arslan, Çuhadaroğlu Alüminyum Genel Müdürü Kenan Aracı, Sarbak Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Kantay, Ind Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Öksüzoğulları Züccaciye Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Döktim Döküm Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Öksüz, Vorne Pencere Kapı Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, Sertel Vida Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Servet Dövenci.

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