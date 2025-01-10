Hastanelerin faturalarını yapay zekâ inceleyecek
Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, SGK yetkililerini dinledi. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Doç. Dr. Usul, hastanelerdeki fatura incelemelerinde yapay zekâdan yararlanılacağını bildirdi.
Nagihan KALSIN
TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu 3’üncü kez toplandı. Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerini dinledi.
10 kat ceza uygulanıyor
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Eren Usul, özel sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme sürecini ve sözleşmede aykırılık tespit edilmesi halinde uygulanan cezalara ilişkin bilgi vererek, “Sunulmayan sağlık hizmetinin fatura edildiği durumlarda, gerçeğe aykırı fatura veya faturaya dayanak belge düzenlenmesi, bedeli ödenmeyen sağlık hizmetlerinin fatura edilmesinin tespit edilmesi durumunda sözleşme koşullarımıza göre, ödenen tutar ve üzerine toplam 10 kat ceza uygulamaktayız” açıklamasını yaptı.
Yeni sözleşme yapılmıyor
Usul, “Kanuna aykırı ilave ücret alınması, sözleşmesi olmayan hekimin sunduğu sağlık hizmetinin fatura edilmesi durumunda ise ödenen tutarı ve üzerine toplam 5 katı kadar da cezai işlem uygulamaktayız. Sözleşmelerimizde, sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura edildiğinin, faturanın veya faturaya dayanak belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin, bu durumun sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirildiğinin müfettiş raporuyla tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemler uygulanmakta, sözleşme 3 yıl süreyle feshedilmektedir. Sözleşmeden kaynaklı kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi bitmeden sağlık hizmeti sunucusu ile yeniden sözleşme yapılmamaktadır” dedi.
"Hekim sayısının artırılması gerekiyor"
Usul, fatura inceleme süreçlerinin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesini amaçladıklarını belirterek, inceleme yapanların sayısının artırılması ve fatura incelemelerinin daha etkin şekilde yapılmasının, iki önemli kriter olduğuna dikkat çekti.
Fatura inceleme sayısının artırılması için hekim sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Usul, “Burada en fazla sıkıntı yaşadığımız alanlardan biri burası. 2024 yılı içinde Sağlık Bakanlığı üzerinden iki defa açıktan atama kurasına çıktık fakat 2024’ün ilk yarısında 98 tabip kadrosu açıldı, 42 tabip kadrosu tercih edildi. 98 kadrodan sadece 42 tabibimiz tercih etti. Fiili başlayan sayımız şu anda 30, İstanbul için bu daha da kötü bir durumda.
İstanbul ilimizde 30 tabip için ilana çıktık, 6 kişi tercih etti ve sadece 3’ü başlayabildi” ifadelerini kullandı. Usul, talep eden hekimlerin 72 yaşına kadar çalışmalarına imkân sağlanabilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Fatura incelemelerinde yapay zekâ desteğinden faydalanabilmek amacıyla TÜBİTAK ile bir çalışma başlattıklarını dile getiren Usul, “Tabii bunun da kendine göre artıları eksileri var ama 4 ana branşta yapay zekâ destekli bir fatura inceleme süreci de bir taraftan başladı” diye konuştu.
Yenidoğanlar için 3 milyar TL ödeme
Eren Usul, 2022’de kamuda yoğun bakımlara toplam 9,22 milyar lira, özel hastanelere 3,24 milyar lira ödeme yapıldığını anlatarak, “2023 yılında ise kamudaki 16,19 milyar, özelde 4,63 milyar lira. En son 2024 yılı simülasyonuyla beraber 26,18 milyarla tamamlanması öngörülüyor.
Bu rakamlarımıza kamu için dağılım olarak bakacak olursak, en son 2024 yılındaki 26 milyar liralık tutarımızın 21,5 milyarı erişkin, 4,65 milyarı ise yenidoğan yoğun bakımlarımız için dağılıyor. Özel sağlık hizmeti sunucularımızda ise 2024 yılında 4,61 milyar TL, yenidoğanlar için de yaklaşık 3 milyar TL’lik bir ödememiz olacak” şeklinde konuştu.
Türkiye genelinde 2023’te özel hastanelerdeki erişkin yoğun bakımları için 2,77 milyar lira, yenidoğan yoğun bakımları için de 1,85 milyar lira olmak üzere toplamda 4,63 milyar lira ödeme yapıldığını aktaran Usul, “Bunun 1,13 milyar lirası İstanbul’daki özel hastanelere ödeme yapılmış. Yenidoğan özelinde baktığımız zaman Türkiye genelinde yapılan 1,85 milyarlık ödeme İstanbul özelinde 410 milyonluk ödeme şeklinde gerçekleşmiş. 2023 yılında 410 milyon liralık ödemenin, iddianamede adı geçen hastanelerde, 129 milyonu 15 tane hastaneye ait” dedi.
"Alacakları tamamen dondurduk"
Eren Usul, ruhsatı iptal edilen hastanelerin, başka bir cezai işleme tabi tutulup tutulmadığına yönelik soruya, “Ruhsatı iptal olduktan sonra zaten İl Müdürlüğümüz tarafından alacakları tamamen donduruldu, herhangi bir ödeme yapılmadı. Şu anda bu hastanelere herhangi bir ödeme yapılmıyor” yanıtını verdi.
9 hastanenin ruhsatı askıya alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, “yenidoğan ölümleri” olarak yansıyan konuyla ilgili kamu zararının tespit edilmesine ilişkin olarak sözleşmelere aykırılıklar ve bu aykırılıklarla beraber yapılan usulsüzlüklerin tespiti, ortaya çıkarılması ve oradan da kamu zararının netleştirmesine yönelik savcılığa yardımcı olduklarını belirtti. SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit ise “yenidoğan çetesi” soruşturmasında, yazının kendilerine iletilmesinin ardından soruşturma açtıklarını ve 12 hastaneyle ilgili süreci başlattıklarını ifade ederek, “Halihazırda Sağlık Bakanlığı 9 hastanenin ruhsatını askıya aldı. Bu hastanelere bugün itibarıyla hiçbir ödeme yapılmıyor. 4 hastaneye ilişkin olarak da ödeme durdurma kararı aldık, idari işlem yaptık” dedi.