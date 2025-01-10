Hastanelerin faturalarını yapay zekâ inceleyecek

Nagihan KALSIN

TBMM Bebek Ölümleri­ni ve Özel Sağlık Kuru­luşlarını Araştırma Ko­misyonu 3’üncü kez toplandı. Bazı Özel Sağlık Kuruluşların­da Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Ye­nidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaş­lılarla İlgili Bakım Servislerin­deki Uygulamalarının ve Mev­zuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen­mesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetki­lilerini dinledi.

10 kat ceza uygulanıyor

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Eren Usul, özel sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme sürecini ve sözleşme­de aykırılık tespit edilmesi ha­linde uygulanan cezalara ilişkin bilgi vererek, “Sunulmayan sağ­lık hizmetinin fatura edildiği du­rumlarda, gerçeğe aykırı fatu­ra veya faturaya dayanak belge düzenlenmesi, bedeli ödenme­yen sağlık hizmetlerinin fatura edilmesinin tespit edilmesi du­rumunda sözleşme koşullarımı­za göre, ödenen tutar ve üzerine toplam 10 kat ceza uygulamakta­yız” açıklamasını yaptı.

Yeni sözleşme yapılmıyor

Usul, “Kanuna aykırı ilave ücret alınması, sözleşmesi ol­mayan hekimin sunduğu sağ­lık hizmetinin fatura edilme­si durumunda ise ödenen tutarı ve üzerine toplam 5 katı kadar da cezai işlem uygulamaktayız. Sözleşmelerimizde, sağlık hiz­meti sunulmadığı halde fatura edildiğinin, faturanın veya fa­turaya dayanak belgelerin ger­çeğe aykırı düzenlendiğinin, bu durumun sistematik ve sürekli­lik arz edecek şekilde gerçekleş­tirildiğinin müfettiş raporuyla tespit edilmesi halinde, gerek­li cezai işlemler uygulanmakta, sözleşme 3 yıl süreyle feshedil­mektedir. Sözleşmeden kaynak­lı kurum alacakları tahsil edil­meden ve fesih süresi bitmeden sağlık hizmeti sunucusu ile ye­niden sözleşme yapılmamakta­dır” dedi.

"Hekim sayısının artırılması gerekiyor"

Usul, fatura inceleme süreçle­rinin daha kaliteli ve verimli ha­le getirilmesini amaçladıklarını belirterek, inceleme yapanların sayısının artırılması ve fatura incelemelerinin daha etkin şe­kilde yapılmasının, iki önem­li kriter olduğuna dikkat çekti.

Fatura inceleme sayısının artı­rılması için hekim sayısının ar­tırılması gerektiğini söyleyen Usul, “Burada en fazla sıkıntı ya­şadığımız alanlardan biri burası. 2024 yılı içinde Sağlık Bakanlığı üzerinden iki defa açıktan atama kurasına çıktık fakat 2024’ün ilk yarısında 98 tabip kadrosu açıl­dı, 42 tabip kadrosu tercih edildi. 98 kadrodan sadece 42 tabibimiz tercih etti. Fiili başlayan sayımız şu anda 30, İstanbul için bu da­ha da kötü bir durumda.

İstanbul ilimizde 30 tabip için ilana çık­tık, 6 kişi tercih etti ve sadece 3’ü başlayabildi” ifadelerini kullan­dı. Usul, talep eden hekimlerin 72 yaşına kadar çalışmalarına imkân sağlanabilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Fatura incelemelerinde yapay zekâ desteğinden faydalanabil­mek amacıyla TÜBİTAK ile bir çalışma başlattıklarını dile geti­ren Usul, “Tabii bunun da kendi­ne göre artıları eksileri var ama 4 ana branşta yapay zekâ destekli bir fatura inceleme süreci de bir taraftan başladı” diye konuştu.

Yenidoğanlar için 3 milyar TL ödeme

Eren Usul, 2022’de kamuda yoğun bakımlara toplam 9,22 milyar lira, özel hastanelere 3,24 milyar lira ödeme yapıldı­ğını anlatarak, “2023 yılında ise kamudaki 16,19 milyar, özelde 4,63 milyar lira. En son 2024 yı­lı simülasyonuyla beraber 26,18 milyarla tamamlanması öngö­rülüyor.

Bu rakamlarımıza ka­mu için dağılım olarak bakacak olursak, en son 2024 yılında­ki 26 milyar liralık tutarımızın 21,5 milyarı erişkin, 4,65 milya­rı ise yenidoğan yoğun bakım­larımız için dağılıyor. Özel sağ­lık hizmeti sunucularımızda ise 2024 yılında 4,61 milyar TL, yenidoğanlar için de yaklaşık 3 milyar TL’lik bir ödememiz ola­cak” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 2023’te özel hastane­lerdeki erişkin yoğun bakımla­rı için 2,77 milyar lira, yenido­ğan yoğun bakımları için de 1,85 milyar lira olmak üzere toplam­da 4,63 milyar lira ödeme ya­pıldığını aktaran Usul, “Bunun 1,13 milyar lirası İstanbul’daki özel hastanelere ödeme yapıl­mış. Yenidoğan özelinde baktı­ğımız zaman Türkiye genelinde yapılan 1,85 milyarlık ödeme İs­tanbul özelinde 410 milyonluk ödeme şeklinde gerçekleşmiş. 2023 yılında 410 milyon liralık ödemenin, iddianamede adı ge­çen hastanelerde, 129 milyonu 15 tane hastaneye ait” dedi.

"Alacakları tamamen dondurduk"

Eren Usul, ruhsatı iptal edilen hastanelerin, başka bir cezai iş­leme tabi tutulup tutulmadığı­na yönelik soruya, “Ruhsatı iptal olduktan sonra zaten İl Müdür­lüğümüz tarafından alacakları tamamen donduruldu, herhangi bir ödeme yapılmadı. Şu anda bu hastanelere herhangi bir ödeme yapılmıyor” yanıtını verdi.

9 hastanenin ruhsatı askıya alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, “yenidoğan ölümleri” olarak yansıyan konuyla ilgili kamu zararının tespit edilmesine ilişkin olarak sözleşmelere aykırılıklar ve bu aykırılıklarla beraber yapılan usulsüzlüklerin tespiti, ortaya çıkarılması ve oradan da kamu zararının netleştirmesine yönelik savcılığa yardımcı olduklarını belirtti. SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit ise “yenidoğan çetesi” soruşturmasında, yazının kendilerine iletilmesinin ardından soruşturma açtıklarını ve 12 hastaneyle ilgili süreci başlattıklarını ifade ederek, “Halihazırda Sağlık Bakanlığı 9 hastanenin ruhsatını askıya aldı. Bu hastanelere bugün itibarıyla hiçbir ödeme yapılmıyor. 4 hastaneye ilişkin olarak da ödeme durdurma kararı aldık, idari işlem yaptık” dedi.