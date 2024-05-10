Hasyurt Tarım Fuarı, eski günlerine geri dönüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde 27’nci kez kapılarını açan Hasyurt Tarım Fuarı, Batı Antalya’nın en büyük fuarı olmayı hedefliyor. Bu yıl 8 ile 10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuara 50 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. 7 yılın ardından son üç yıldır yeniden yapılan fuar, her geçen yıl büyüyerek eski parlak günlerine geri dönüyor. Bu yıl kurulum alanı, katılan firma sayısı ve ziyaretçi bakımından artış gösteren fuar, her geçen yıl büyümesini sürdürecek devem ediyor. Bu yıl 6 bin 500 metrekarede 100 firma katılım gösterdi.

Firmaların çoğunluğunu tohum ve sıvı gübre üreticilerinden oluşması dikkat çekti. Fuar aynı zamanda çiftçilerin yeni hizmet ve ürünleri tanıma, tarımsal teknolojilerle tanışma ve kullandıkları ekipmanları kıyaslama fırsatı sundu. Bu yıl fuarın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ATB Başkanı Ali Çandır, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Kaş’a Kaş Gıda İhtisas OSB geliyor

Fuarın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarımın başkenti Antalya’da tarımın daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, “Önümüzdeki 5 yıllık yeni dönemde Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi, tarımın güneş enerji sistemleri ile desteklenmesi, organik fermente gübre desteği, soğuk hava depoları, Biyoçeşitlilik Gözlem Evi, tarım danışmanlığı hizmeti gibi yeni projelerimizle bölge tarımının gelişmesi, çiftçimizin ve üreticimizin kalkınması için çok daha büyük işler yapacağız” dedi.

Böcek, yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için Antalya’nın 19 ilçesinde çiftçilerle, tarım sektörünün emekçileriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Böcek, Tarımın Antalya, hatta Türkiye için en önemli sektörlerden biri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini iletti. Yeni dönemde de tarımın öncelikleri olacağını söyleyen Böcek “Tarımın her aşamasında tüm imkanlarımızı sunuyoruz.

Akıllı tarım uygulamaları, kapalı devre sulama sistemleri, sulamada enerji desteği, ekipman ve alternatif ürün destekleriyle hem üretimde verimin artmasını hem de üreticilerimizin gelirinin artmasını sağladık. Tüm bu desteklere çoğaltarak devam edeceğiz. Kumluca Beykent Hali’nde yaş sebze meyve paketleme tesisi ve ayrıca kurutma tesisini hayata geçiriyoruz. Çevre Dostu Çiftçi Kart projemizle zirai ilaç ambalaj atıkları sorununa çözüm bulduk. Sera atıklarını toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

"Antalya’da tarım oldukça, fuar da devam edecek’’

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 7 yıl ara verilen fuarın yeniden düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Finike Belediye Başkanımız ve Ticaret Borsa Başkanımıza bu fuara sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Çiftçilerimiz olduğu müddetçe, Türkiye’de tarım Antalya’da tarım devam ettiği müddetçe bu fuar devam edecektir” dedi.

‘’Uluslararası fuar olmasını hedefliyoruz’’

Tarımsal üretimin ve üreticinin artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçirdiği bir dönemde düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı’nın önemine dikkat çeken Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 7 yıl aradan sonra fuarın yeniden düzenlenmesi konusunda öncülük eden Antalya Büyükşehir Belediye’sinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda hedeflerinin fuarı biraz daha geliştirerek Batı Antalya'nın tek fuarı haline getirmek olduğunu açıklayan Geyikçi, ‘’Amacımız bütün ilçelerimizi tek çatı altında tarım fuarında burada buluşturmak. Fuarımız yeni dönemde büyüyerek, katlanarak devam edecek. Yine fuarımızı uluslararası seviyeye taşıma hedefimiz de bulunuyor’’ diye konuştu.

‘’Batı Antalya’yı kapsayacak fuar talep ettik’’4 Tarım sektöründeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve en son tarım uygulamalarının tanıtılmasının amaçlandığı Hasyurt Tarım Fuarı’nın her alandan katılımcıya geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergileme imkânı sunduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, fuarın Batı Antalya’yı kapsayacak şekilde düzenlenmesi talebini iletiklerini söyledi.

Antalya’da yaklaşık 3,2 milyon dekarlık bir alanda tarım yapıldığını belirten Çandır, tarım arazilerin yüzde 25’i Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı gibi Batı Antalya’da yer aldığını aktardı. Örtü altı tarım alanlarının ve çiftçi sayısının 3’te 1’i yine bu 6 ilçemizde bulunduğunu bildiren Çandır, ‘’Antalya’nın sebze üretiminin yüzde 38’i, meyve üretiminin yüzde 43’ü, örtü altında domates üretiminin yüzde 46’sı, biber üretiminin yüzde 60’ı, salatalık üretiminin yüzde 29’u ve narenciye üretimin ise yüzde 58’i yine buradan yapılıyor. Destekleyen herekese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Rakamlarla Batı Antalya

-Batı Akdeniz kuşağında 30 bin çiftçi üretim yapıyor.

-Kış aylarında yurtiçi sebze ihtiyacının 1/3'ünü karşılıyor.

- Yıl içinde toplamda 2 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiliyor

-Bölgede yılın 12 ayında üretim devam ediyor.

- Hasyurt Tarım Fuarı’nın bulunduğu bölgede 90 bin dekarı örtü altı olmak üzere toplamda 519 bin 870 dekarda tarımsal üretim yapılıyor.