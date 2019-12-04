Hatay, tıbbi aromatik bitkilerle yerel kalkınmayı hedefliyor

04 Aralık 2019

Eray ŞEN

Tıbbi aromatik bitkinin ekonomik kalkınmada kullanılması için proje geliştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, söz konusu projeyi 2021’de Hatay’da yapılacak olan Botanik Expo kapsamında son aşamaya getirmeyi hedefliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4’üncü teşvik bölgesindeki Hatay’da kişi başı gelirin Suriye krizinin de etkisiyle 6 bin doların altına düştüğünü, kişi başı geliri 6 bin 100 dolar olan 5’inci teşvik bölgesinin bile altında kaldıklarını belirterek, bu durumu aşmak amacıyla ilin tıbbi aromatik bitkiler konusundaki potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi.

Dünyanın geldiği noktada, artık merkezi hükümetlerin yerel halkın kalkınmasında eskisi kadar egemen bir rol üstlenmediklerini belirten Savaş “Yerelden kalkınma, yereldeki imkanları, birikimleri bir çatı altında toplama, markalaşma ve onu ekonomiye dönüştürme fikrimiz var. Bunun için Expo’nun da içinde olduğu büyük bir projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

Toprak yapısı aromatik bitkiler için uygun

Hatay’ın toprak yapısı, fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler için çok uygun olduğunu vurgulayan Savaş “Hatay’da 2 bin 500 civarında çiçeğimiz var, bunların 250’si endemik. Ayrıca 800’e yakın tıbbi aromatik bitkimiz var. Toprağımız her türlü çiçeği üretebileceğimiz bir yapıya sahip” ifadesini kullandı.

Bunun yanında toplumun kırsal bölgelerinde özellikle kadınların ekonomik üretim sürecine katılma beklentisi olduğuna dikkat çeken Savaş, şöyle devam etti: “Kadınlarımız yöresel ürünlerini pazarlayamıyor, markalaştıramıyor. Hatay’da Suriye krizi sonrası kırsal kesimde önemli bir kayıp var. Gelir seviyesini yükseltmek için kooperatifçiliği geliştirme, kooperatiflerden birlik kurma, markalaştırma, paketleme, coğrafi işareti alma, önce üç büyük ilde olmak üzere Türkiye sathında yöresel ve diğer ürünleri pazarlama, aynı zamanda dünyaya çiçek, fidancılık ve tıbbi aromatik bitkileri paketleyip, pazarlama projemiz var. Bu projeyi 2021’de yapacağımız Expo’da son aşamaya getireceğiz. Yerel kalkınmada Türkiye’de bir model olacak ve domino etkisi yapacak. Hatay’da da kırsal kesimdeki ekonomik kaygıların büyük bir kısmını bitirmiş olacağız.”

Savaş, projenin bütçesinin Expo kapsamında karşılanacağını aktararak “Çok önem verdiğimiz tıbbi aromatik bitkiler projesi, toplamda 100 milyon dolar bütçesi olan Expo’nun içinde yer alıyor. Kooperatifler, bunlardan birlik kurulması ve ürünlerini dışarıya satışı konusunda gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Türkiye çapında büyük bir ağı olan bir market zinciri ile de görüşme halindeyiz” bilgisini verdi.

Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor

Tıbbi aromatik bitkilerin özellikle kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığını ifade eden Başkan Savaş “Bugüne kadar bu konudaki zenginliğimizi değerlendirmemişiz. Mesela bizde defne vardır, yaprağını koparıp kurutup tüccara satıyoruz. Yurt dışına giden bu ürünün, işlendikten sonra bir yaprağı, bizim bir kiloya sattığımız fiyattan satılıyor. Bu nedenle kırsal bölgemize balık tutmayı öğreteceğiz” ifadesini kullandı.