Hatay’da ‘İz Bırak’acak proje

Başak Nur GÖKÇAM

Günümüz dünyasında markaların toplum­sal sorumluluk bilin­ciyle hareket etmesi büyük bir önem taşıyor. Sosyal sorumlu­luk projeleri sadece dayanış­ma kültürünü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli toplumsal değişimle­rin de önünü açıyor.

Bu nokta­da markaların projelerini ge­liştirirken gerçek bir ihtiyaca yanıt vermeye odaklanmala­rının yanı sıra sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefleme­lerinin de kritik bir unsur ol­duğunu söyleyen Türk Hen­kel Kurumsal İletişim Mü­dürü Öznur Çatı, “Eğitim ve bilinçlendirme odaklı proje­ler, uzun vadede daha kalıcı bir etki yaratabiliyor. Aynı za­manda, sürdürülebilir ve şef­faf bir şekilde yürütülen ça­lışmalar, toplumda daha fazla insana ulaşarak güçlü bir etki oluşturabiliyor. Küçük doku­nuşlar bile bir araya geldiğin­de büyük değişimlere yol aça­biliyor” diye konuştu.

Henkel olarak sosyal so­rumluluk projelerinin şir­ket kültüründe köklü bir ye­re sahip olduğunu belirten Öznur Çatı, “Bu yaklaşımla, ülkemizde çocuklara sürdü­rülebilirlik bilincini kazan­dırmak, bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak üzere Keşif Dün­yası projemizi gerçekleştir­dik.

2015 yılında hayata taşı­nan proje kapsamında, dev­let okullarındaki ücretsiz sürdürülebilirlik eğitimleri ve bilim atölyeleri ile 29 şe­hirde yaklaşık 40 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Şubat 2023’te gerçekleşen ve yürek­lerimizi sarsan deprem fela­ketinin hemen ardından, top­lumsal dayanışma seferberli­ği çerçevesinde, depremden etkilenen illerimizdeki ısın­ma ve giyecek ihtiyaçlarına destek sağlayacak tırlarımızı yola çıkardık” dedi.

Sonrasında, 1 milyon euro tutarında bir acil yardım pa­keti oluşturduklarının bilgi­sini veren Çatı, “Geçtiğimiz 5 senede, sosyal sorumluluk kapsamında ürün ve finan­sal bağışlar olmak üzere 100’e yakın çalışmaya destek ver­dik. Son olarak da yine dep­remden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla, İhti­yaç Haritası iş birliğinde İz Bırak projemizi hayata geçir­dik” diye ekledi.

Çocuklar geri dönüşümü öğrenecek

Proje kapsamında çocuk­ların, Hatay’daki İhtiyaç Ha­ritası Konteyner Yaşam Ala­nı’nda eğitici ve öğretici te­malardaki ücretsiz atölyelere katılarak bireysel potansiyel­lerini keşfedecek ve geleceğe umut dolu bir iz bırakacak­larını söyleyen Çatı, “Düzen­lenen atölyeler, çocukların öğrenme sürecini keyifli ha­le getirirken, günlük hayat­ta kullanabilecekleri pratik bilgiler edinmelerine de kat­kı sağlayacak.

“Yaratıcı Bi­lim” atölyesinde eğlenceli deneylerle keşfetme ve prob­lem çözme becerilerini geliş­tirecek olan çocuklar, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde atıklardan yeni ürünler tasarlayarak çevre bilinci kazanacak, “Sanat ve Tasarım” atölyesi ile de el ve göz koordinasyonlarını güç­lendirecek. “Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesi ise ço­cukların sağlıklı yaşam alış­kanlıkları kazanmalarına yardımcı olacak. Ayrıca ço­cuklar, “Enerji Tasarrufu ve İklim Değişikliği” atölyesi sayesinde sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu­nun önemini de kavrayacak” bilgisini verdi.

Kimler projeden faydalanacak?

İz Bırak projesi kapsamındaki atölyelerle, 8-12 yaş grubundaki 200’den fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor. 8 Şubat’ta ilk atölyesini gerçekleştiren proje, 22 Haziran’da son atölye çalışması ile tamamlanacak. Katılım için herhangi bir ön koşul ya da kriter aranmıyor. Amacımız, bu yaşam alanında bulunan her çocuğun atölyelere eşit şekilde erişebilmesini sağlamak.

Çocukları öğrenmeye teşvik eden proje

İz Bırak projesini toplumsal değer açısından değerlendiren Türk Henkel Kurumsal İletişim Direktörü afetin ardından çocuklara yalnız olmadıklarını hissettiren, öğrenmeye ve kendilerini ifade etmeye teşvik eden yaklaşımıyla bizim için kıymetli bir proje. Atölye içeriklerinin hem bilgi hem de beceri kazandırmayı hedeflemesi, çocukların günlük hayatlarına dokunan bir katkı sağlıyor. Onların gelişim yolculuklarına bu projemizle eşlik edebilmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmak, bizi motive eden en önemli unsurlardan biri oldu.