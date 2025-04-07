Hatay’da ‘İz Bırak’acak proje
Türk Henkel, deprem bölgesi için oluşturduğu 1 milyon euroluk fon ile çocukların gelişimine dokunacak projelere imza atıyor. Şirket, hayata geçirdiği ‘İz Bırak’ projesi ile de Hatay’da İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı’nda 200 çocuğa ulaşacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Günümüz dünyasında markaların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük bir önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projeleri sadece dayanışma kültürünü desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli toplumsal değişimlerin de önünü açıyor.
Bu noktada markaların projelerini geliştirirken gerçek bir ihtiyaca yanıt vermeye odaklanmalarının yanı sıra sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedeflemelerinin de kritik bir unsur olduğunu söyleyen Türk Henkel Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı, “Eğitim ve bilinçlendirme odaklı projeler, uzun vadede daha kalıcı bir etki yaratabiliyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde yürütülen çalışmalar, toplumda daha fazla insana ulaşarak güçlü bir etki oluşturabiliyor. Küçük dokunuşlar bile bir araya geldiğinde büyük değişimlere yol açabiliyor” diye konuştu.
Henkel olarak sosyal sorumluluk projelerinin şirket kültüründe köklü bir yere sahip olduğunu belirten Öznur Çatı, “Bu yaklaşımla, ülkemizde çocuklara sürdürülebilirlik bilincini kazandırmak, bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak üzere Keşif Dünyası projemizi gerçekleştirdik.
2015 yılında hayata taşınan proje kapsamında, devlet okullarındaki ücretsiz sürdürülebilirlik eğitimleri ve bilim atölyeleri ile 29 şehirde yaklaşık 40 bine yakın çocuğumuza ulaştık. Şubat 2023’te gerçekleşen ve yüreklerimizi sarsan deprem felaketinin hemen ardından, toplumsal dayanışma seferberliği çerçevesinde, depremden etkilenen illerimizdeki ısınma ve giyecek ihtiyaçlarına destek sağlayacak tırlarımızı yola çıkardık” dedi.
Sonrasında, 1 milyon euro tutarında bir acil yardım paketi oluşturduklarının bilgisini veren Çatı, “Geçtiğimiz 5 senede, sosyal sorumluluk kapsamında ürün ve finansal bağışlar olmak üzere 100’e yakın çalışmaya destek verdik. Son olarak da yine depremden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla, İhtiyaç Haritası iş birliğinde İz Bırak projemizi hayata geçirdik” diye ekledi.
Çocuklar geri dönüşümü öğrenecek
Proje kapsamında çocukların, Hatay’daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı’nda eğitici ve öğretici temalardaki ücretsiz atölyelere katılarak bireysel potansiyellerini keşfedecek ve geleceğe umut dolu bir iz bırakacaklarını söyleyen Çatı, “Düzenlenen atölyeler, çocukların öğrenme sürecini keyifli hale getirirken, günlük hayatta kullanabilecekleri pratik bilgiler edinmelerine de katkı sağlayacak.
“Yaratıcı Bilim” atölyesinde eğlenceli deneylerle keşfetme ve problem çözme becerilerini geliştirecek olan çocuklar, “Geri Dönüşüm ve Çevre Bilinci” atölyesinde atıklardan yeni ürünler tasarlayarak çevre bilinci kazanacak, “Sanat ve Tasarım” atölyesi ile de el ve göz koordinasyonlarını güçlendirecek. “Sağlık ve Hijyen Farkındalığı” atölyesi ise çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olacak. Ayrıca çocuklar, “Enerji Tasarrufu ve İklim Değişikliği” atölyesi sayesinde sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufunun önemini de kavrayacak” bilgisini verdi.
Kimler projeden faydalanacak?
İz Bırak projesi kapsamındaki atölyelerle, 8-12 yaş grubundaki 200’den fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor. 8 Şubat’ta ilk atölyesini gerçekleştiren proje, 22 Haziran’da son atölye çalışması ile tamamlanacak. Katılım için herhangi bir ön koşul ya da kriter aranmıyor. Amacımız, bu yaşam alanında bulunan her çocuğun atölyelere eşit şekilde erişebilmesini sağlamak.
Çocukları öğrenmeye teşvik eden proje
İz Bırak projesini toplumsal değer açısından değerlendiren Türk Henkel Kurumsal İletişim Direktörü afetin ardından çocuklara yalnız olmadıklarını hissettiren, öğrenmeye ve kendilerini ifade etmeye teşvik eden yaklaşımıyla bizim için kıymetli bir proje. Atölye içeriklerinin hem bilgi hem de beceri kazandırmayı hedeflemesi, çocukların günlük hayatlarına dokunan bir katkı sağlıyor. Onların gelişim yolculuklarına bu projemizle eşlik edebilmek ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmak, bizi motive eden en önemli unsurlardan biri oldu.