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Hatay’ın ayağa kalkması için bölgeden destek talebi

Kadın Girişimcileri Der­neği (KAGİD) Hatay Dö­nem Başkanı Çiğdem Kıral, Ha­tay’daki işletmelerin ve esnafla­rın karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, acil destek çağrısında bulundu.

Dünya Gazetesi
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Ziya İPEK

Deprem bölgesi için getirilen mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 itibarıyla sona erecek olmasının, zaten zor du­rumda olan işletmeleri daha da sıkıntıya sokacağını kaydeden Çiğdem Kıral, deprem sonra­sı toparlanma sürecinin henüz tamamlanmadığını, SGK prim ödemeleri ve vergi borçları gi­bi ekonomik yükümlülüklerin devreye girmesinin birçok iş­letmeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyledi.

“İşletmelerin üzerindeki yükler hafifletilmeli”

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) Başkanı Ah­met Horoz ise, “Bu şehrin yeni­den kalkınması, bölgedeki tüm ekonomik ve sosyal dengelerin yerine oturması anlamına gelir. Ancak işletmelerin, esnafların ve KOBİ’lerin üzerindeki yük­ler hafifletilmeden bunu başar­mak mümkün değil” dedi. Horoz, Hatay’ın ekonomik olarak yeni­den ayağa kalkabilmesi için SGK ve vergi ödemelerinin en az 4-5 yıl ertelenmesini ve işletmele­re toparlanma şansı verilmesini, uzun vadeli kredi kolaylıklarıy­la deprem bölgesindeki işletme­ler için düşük faizli veya faizsiz kredi imkânları sağlanmasını, ayrıca vergi teşvikleri ve muafi­yetlerle ekonomik canlanmanın desteklenmesini istedi.

“Hatay’ın yeniden doğuşu için dayanışma çağrısı”

Hatay halkının ve işletmele­rinin yaralarını sarmak için ge­reken adımların bir an önce atıl­masını talep eden Hatay Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Hatay Esmergil, sürdü­rülebilir bir ekonomi için Ha­tay’ın ekonomik anlamda aya­ğa kalkana kadar vatandaşından esnafına ve sanayicisine kadar elinden tutulmasının şart oldu­ğu aktardı. Bu konuda bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgüt­lerinin çatı kuruluşu olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu’ndan da mentörlük beklediklerini söz­lerine ekledi.