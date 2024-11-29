Hatay’ın ayağa kalkması için bölgeden destek talebi
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİD) Hatay Dönem Başkanı Çiğdem Kıral, Hatay’daki işletmelerin ve esnafların karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, acil destek çağrısında bulundu.
Ziya İPEK
Deprem bölgesi için getirilen mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024 itibarıyla sona erecek olmasının, zaten zor durumda olan işletmeleri daha da sıkıntıya sokacağını kaydeden Çiğdem Kıral, deprem sonrası toparlanma sürecinin henüz tamamlanmadığını, SGK prim ödemeleri ve vergi borçları gibi ekonomik yükümlülüklerin devreye girmesinin birçok işletmeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyledi.
“İşletmelerin üzerindeki yükler hafifletilmeli”
Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) Başkanı Ahmet Horoz ise, “Bu şehrin yeniden kalkınması, bölgedeki tüm ekonomik ve sosyal dengelerin yerine oturması anlamına gelir. Ancak işletmelerin, esnafların ve KOBİ’lerin üzerindeki yükler hafifletilmeden bunu başarmak mümkün değil” dedi. Horoz, Hatay’ın ekonomik olarak yeniden ayağa kalkabilmesi için SGK ve vergi ödemelerinin en az 4-5 yıl ertelenmesini ve işletmelere toparlanma şansı verilmesini, uzun vadeli kredi kolaylıklarıyla deprem bölgesindeki işletmeler için düşük faizli veya faizsiz kredi imkânları sağlanmasını, ayrıca vergi teşvikleri ve muafiyetlerle ekonomik canlanmanın desteklenmesini istedi.
“Hatay’ın yeniden doğuşu için dayanışma çağrısı”
Hatay halkının ve işletmelerinin yaralarını sarmak için gereken adımların bir an önce atılmasını talep eden Hatay Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Hatay Esmergil, sürdürülebilir bir ekonomi için Hatay’ın ekonomik anlamda ayağa kalkana kadar vatandaşından esnafına ve sanayicisine kadar elinden tutulmasının şart olduğu aktardı. Bu konuda bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu’ndan da mentörlük beklediklerini sözlerine ekledi.