Havacılar İGA’dan indirim, hükümetten destek bekliyor
Atlas Global'in uçuşlarına ara verme kararı sektörde büyük ses getirirken açıklamanın ardından İstanbul Havalimanı’nın devreye girmesi ile hava taşımacılığında yaşanan maliyet artışları yeniden gündeme taşındı.
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