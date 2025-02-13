Havacılık sektörü 'salgını' atlattı! Küresel yolcu trafiği beklenenden iyi

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında, küresel sivil havacılık sektörünü değerlendirdi.

Sciacchitano, sektöründe Covid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinin beklenenden daha hızlı olduğunu söyledi.

Sciacchitano, şu anda sektörün, salgın döneminde yaptıkları iyimser tahminlerin çok ilerisinde olduğunu belirterek, "Bu kesinlikle iyi bir haber. Dünya çapında, sivil havacılıkta yolcu trafiği 2024'te 2019'daki seviyelere döndü ve trafik yıllık 4,6 milyar yolcuya ulaştı. Bu oldukça büyük bir rakam" dedi.

Sciacchitano, "Sektörde salgın sonrası toparlanmanın tam olarak bittiğini söyleyemeyiz ancak tahminlerimizden ilerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Uçuş sayısı daha az

Uçuş sayısının ise 2019'dakine göre yüzde 4 daha az olduğunu ifade eden Sciacchitano, yolcu trafiği artarken uçuş sayısının biraz daha düşük seyretmesinin, havayollarının verimliliğini artırması, daha fazla koltuk doldurması veya operasyonlarını iyileştirmesinden kaynaklanabileceğini anlattı.

Sciacchitano, birçok havayolu ve havalimanı işletmecisinin gelir kaybıyla başa çıkabilmek adına personel azalttığını, sektörde toparlanmanın beklenenden daha hızlı başlayınca da hazırlıksız yakalandıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı devasa bir hub

ICAO konsey başkanı, İstanbul Havalimanı için "Devasa bir hub haline gelmiş durumda. Örneğin, Avrupa'dan Orta Asya'daki bazı destinasyonlara uçmak istiyorsanız, İstanbul üzerinden uçuyorsunuz. Birçok yere İstanbul üzerinden uçuyorsunuz. Bu açıdan, İstanbul Havalimanı bir başarı hikayesi" dedi.