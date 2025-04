Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB2'den büyük başarı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl 31 Mayıs'ta otonom fıçı tonosu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla yaparak dünya havacılık tarihine geçti.

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.

Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durum. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokuldu ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2'nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.

Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan'da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD'li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

#BayraktarTB2'den dünyada bir ilk daha.✈️🚀



Anorher first in the world from #BayraktarTB2 ✈️🚀



✅ İleri Manevra Otonomisi I Advanced Maneuvering Autonomy

✅ Otonom Virilden Kurtarma Manevrası I Autonomous Spin Recovery

#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/oEP5QbEB82