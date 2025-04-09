Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB2'den büyük başarı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA, sahip olduğu yazılım altyapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle otonom manevra yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl 31 Mayıs'ta otonom fıçı tonosu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla yaparak dünya havacılık tarihine geçti.

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü.

Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durum. Bayraktar TB2 SİHA, bu duruma kasıtlı olarak sokuldu ve gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçti. Bayraktar TB2'nin otonom virilden kurtarma manevrası gerçekleştirilebilmesi, ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerinin, ileri manevra otonomisinin ve yazılım yeteneklerinin bir göstergesi.

Muharebe sahasında çığır açacak

Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan'da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD'li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye'yi dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.

#BayraktarTB2'den dünyada bir ilk daha.✈️🚀



Anorher first in the world from #BayraktarTB2 ✈️🚀



✅ İleri Manevra Otonomisi I Advanced Maneuvering Autonomy

✅ Otonom Virilden Kurtarma Manevrası I Autonomous Spin Recovery

#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/oEP5QbEB82 — BAYKAR (@BaykarTech) April 9, 2025

Türkiye'yi dünya liderliğine taşıdı

Milli SİHA Bayraktar TB2'nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

Türkiye 2021 itibarıyla SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin'i geride bırakarak dünyanın en büyük tedarikçisi oldu. Bayraktar TB2, yüksek teknolojisi, uygun maliyeti, hızlı teslimat süreci ve sahada kanıtlanmış etkinliğiyle dünyanın dört bir yanında birçok ülkenin tercihi haline geldi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezinin (CNAS) raporuna göre, Türkiye küresel SİHA ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin yenilikçi üretim yaklaşımı, askeri alanın yanı sıra stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerindeki lider aktör konumunu güçlendirdi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı bir sürecin sonunda ülkelerin envanterlerine giriyor. 2023'te Kuveyt Savunma Bakanlığının yürüttüğü rekabete dayalı sürecin kazananı Bayraktar TB2 SİHA oldu. Bayraktar TB2 SİHA'lar yapılan demo faaliyetlerinde ABD, Avrupa ve Çin'den rakiplerini geride bırakarak kazandı. Böylece Baykar, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile önemli bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Öte yandan milli SİHA'ların görev yaptığı coğrafyalar da artmaya devam ediyor. 19 Kasım 2024'te Zagreb'de imzalanan anlaşma neticesinde Hırvatistan'a gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kasım 2024 itibarıyla NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterine girmiş oldu.

Yerlilik oranı rekor düzeyde

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı.

Milli SİHA'lar Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor.

Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 30 bin 318 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 1 milyon saati aşan uçuşla birlikte ulaşılması zor bir rekorla Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

SSB Haluk Güngör: Baykar ailesini yürekten tebrik ediyorum

Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada bir ilki daha gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımladığını ifade etti.

"Bu başarı; mühendisliğimizin, vizyoner yaklaşımımızın ve azmimizin ürünüdür." değerlendirmesinde bulunan Görgün, şunları kaydetti:

"Kendi sınıfında dünya çapında referans haline gelen milli platformlarımız, kazandıkları bu tür yetkinliklerle caydırıcılığımızı artırmakta, sahadaki esnekliğimizi ve güvenliğimizi üst düzeye taşımaktadır. Bu gurur verici gelişmede emeği geçen Baykar ailesini yürekten tebrik ediyorum."