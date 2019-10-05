Havacılıkta rota yerlileştirme

05 Ekim 2019

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul koordinasyonunda hayata geçirilen ve havacılık endüstrisinin en büyük yerlileştirme adımlarından biri olan proje kapsamında, SAHA İstanbul öncülüğünde oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalar; Gökser Makine, Anova Arge Teknolojileri, Friterm, Gürmetal ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığı ile TASECS AŞ (Turkish Aerospace Environmental Control Systems) kuruldu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak TUSAŞ İHA Sistemleri Grup Başkanı Ömer Yıldız ve Genel Müdür olarak Sabahattin Önay atandı.

Hava platformlarında hayati önem taşıyan iklimlendirme ve kabin basınç sistemlerinin yerlileştirilmesi için başlatılan proje, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından da destekleniyor. TASECS’in kurulmasıyla Türkiye’de ilk defa TÜBİTAK’tan SAYEM desteği alan bir proje, içinde müşterinin de yer aldığı çok ortaklı bir firmaya dönüştü.

TASECS AŞ’nin faaliyete geçmesiyle uçak kokpit ve elektronik ekipman bölmelerinin en uygun sıcaklık limitlerinde tutulmasını sağlayan iklimlendirme sistemlerinin yerlileştirilmesi için atılan adımlar tamamlandı.

Amaç yerlileştirme, hedef dünya pazarı

Faaliyetlerine hızla başlayan ve ilk olarak Hürkuş eğitim uçağı için çalışmalarda bulunan TASECS AŞ, TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey genel maksat helikopteri, Atak taarruz helikopteri, Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, Milli Muharip Uçak ve TUSAŞ’ta üretilen diğer hava platformlarının iklimlendirme sistemlerinin yerlileştirilmesi için teklifler hazırlıyor.

TASECS AŞ ile uçar platformların tamamındaki iklimlendirme sistemlerinin yerlileştirilmesi ve ihracat payının artırılması amaçlanıyor. Buradan kazanılacak deneyimler ile dünya pazarlarına ve sivil havacılığa geçiş yapılacak. Dünya pazarları için global şirkete dönüşülmesi hedefleniyor.

Farklı irtifalarda görev yapan hava araçlarındaki sıcaklık, basınç ve oksijen düzeyi, bunları kullanan ya da araçtakiler için hayati önem taşıyor.

İklimlendirme sistemi, araçtakiler için kabindeki hava basıncı ve sıcaklığın insan sağlığına en uygun limitlerde tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda elektronik ekipman bölmelerinin görevlerini yapabilmeleri için uygun şekilde ısıtılıp soğutulması da gerekiyor.