Havalimanları da destek bekliyor

08 Temmuz 2020

AHMET USMAN

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının uzun süre iptal edilmesi nedeniyle 2020 yılını ‘yok yıl’ olarak kabul eden havalimanı işleticileri, devletin de aynı bakış açısıyla, Yap-İşlet-Devret kapsamındaki işletme kiralama sürelerini bir yıl uzatmasını ve bu yılki kira ücretini de sözleşmenin bitişinde ki son yıl tahsil etmesini istiyorlar.

YDA Dalaman Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Cengiz Ayaz, “4 ayda büyük gelir kaybı yaşadık. Diğer havalimanı işletmeleri de aynı durum içerisinde. İşletme sözleşmemiz gereği Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne her yıl ödediğimiz milyon Euro’luk bir kira bedeli söz konusu ve bu bedeli ödeyebilmemiz için terminallerimizin dolmasına ihtiyacımız var. Oysa şu an hem kapasitemizin hem hedeflerimizin çok gerisindeyiz” dedi.

Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkını 25 yıllığına aldıklarını hatırlatan Ayaz, “Buraya milyarlarca Euro’yu bulan çok ciddi bir yatırım yaptık” diyerek, şunları kaydetti: “2040 yılına kadar işletme hakkını elimizde bulunduruyoruz. Fakat 25 yıllık işletme süremizin bir yılı salgın nedeni ile kayıp yıl haline geldi. Salgın sürecinde devlet iş dünyasına pek çok destek sundu, biz de bunlardan yararlandık ama havalimanı işletmecilerinin bu kayıp yılın işletme sürelerinin sonuna eklemesi yönünde büyük bir desteğe ihtiyaçları var. Örnek olarak bizim işletme süremiz 2041 yılına uzatılabilir. Her şirketin işletme süresine bir yıl eklenebilir. Bu yılki kira ücretinin de eklenen yıl tahsil etmesi bizi rahatlatacaktır. Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’ndan randevu talep ettik. Konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Meclisi’nde de görüşmeye açmayı planlıyorum. Süreçte proaktif şekilde davranan devletimizin bu konuya da kayıtsız kalmayacağına inancım tam.”

Uçuşlar başladı ama yeterli değil

2019’da 5 milyon yolcu sayısına çok yaklaştıklarını ama yılsonunda yaşanan üzücü Thomas Cook’un iflası nedeniyle bu rakamı aşamadıklarını ifade etti. Olağanüstü sebepler olmadığı sürece 2021’de 5 milyon yolcuyu geçecekleri tahmininde bulunan Ayaz, pandemi nedeniyle 3 ay kapalı olmalarına rağmen personel çıkarmayarak işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmalarını sağladıklarını dile getirdi. Ayaz, uçuşların yeni yeni başlayan 3- 4 iç ve dış hat uçuşunun havalimanı işletmesine katkı sağlamayacağını vurgularken, İngiltere, İrlanda ve Ukrayna’dan gerçekleşen uçuşların şu an çok sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. Şuan için gelen uçuşlarda genel yolcu ağırlığının yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkiye’de mülkü bulunan yabancılar olduğunu söyleyen Ayaz, “Bölge destinasyonuna turistlerin gelmesi lazım. Bunun içinde dünyadaki hava taşımacılığı kısıtlamalarının kalkması gerek” şeklinde konuştu.

Yüzde 65’ini İngilizler oluşturuyor

Hizmet verdikleri yolcuların yüzde 65’ini İngilizlerin oluşturduğunu, bu rakamı Ruslar ve Ukraynalıların takip ettiğini vurgulayan Ayaz, bu yıl tek yön 900 bin yolcu beklediklerini ifade etti ve asıl hedeflerinin 2021 yılı için 1 milyon 750 bin turistin gidiş ve gelişiyle 3.5 milyon yolcu, yerli yolcularla da toplam 5 milyon yolcuyu aşmak olduğunun altını çizdi.

Genel Müdürü Cengiz Ayaz, “Havalimanımız toplam 15 milyon yolcu kapasiteli” diyerek, “Fakat hizmet verdiğimiz Datça’dan Kaş’a kadar olan bölge destinasyonu toplam yatak kapasitesi olarak 1 milyon 750 binde kalıyor. Bizim daha fazla yolcuya hizmet verebilmemiz için bölgenin turizm sezonunun uzaması ve yatak kapasitesinin artması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Turizmin tüm kesimleri işbirliği yapmalı Ayvaz, "Bu yönde merkezi ve yerel yönetimlerin ciddi çalışmaları var. Fakat bölgedeki işletmeciler bu çalışmalara kaynak ayırmak konusunda çok istekli değiller. Onların da ellerini taşın altına koymaları önem arz ediyor. Elinden geleni yapan işletmeler var ama asıl sektörün sivil toplum örgütlerinin inisiyatif alıp harekete geçmesi lazım. Turizm sektöründen beslenen herkes üzerine düşeni yaparsa meyvelerini elbirliğiyle toplayabiliriz” şeklinde konuştu.

Turizmin yıldızı KKTC olacak



Cengiz Ayaz, İngiliz turistlerin bir ayağının da KKTC’de olduğunu dile getirerek, “Biz de bu kapsamda Dalaman-KKTC uçuşlarıyla ilgili bir girişim içindeyiz. İki havayolu şirketi ile görüşmelerimiz sürüyor. KKTC’de ikamet eden İngilizlerden yoğun talep alıyoruz. KKTC yeni dönemde turizmin yıldızı olacak. Çünkü kapılarını anında kapattı ve pandemiden en az etkilenen yer oldu. Ayrıca Adana’ya uçuş koyduk. Buradan da Kıbrıs’a sefer yapacaklar” dedi.