Havan mühimmatı taşıyan Boyga’nın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerine teslim edildi.

STM tarafından geliştirilen Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Boyga, kabul testlerinin başarıyla tamamlamasının ardından envantere katıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA Boyga, kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

STM’nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi Boyga, üzerinde taşıdığı Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek Boyga, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip bulunuyor. 1500 metre uçuş irtifasına erişebilen Boyga, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilogram ağırlıkla bir personel tarafından taşınabiliyor.