“Hayal edip de yapmadığımız bir şey olmadı bugüne kadar”

Hayati ARIGAN

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversi­tesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri­ne yönelik hazırlanan ‘Zirvenin Şefleri’ programını başarıyla ta­mamlayan öğrencilere mezuni­yet sertifikaları verildi. Anado­lu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak nitelikli şefler yetiş­tirmeyi hedefleyen programda mutfaklarda uygulamalı eğitim­ler sunuldu. IC Holding otelle­rinden 15 şef öğrencilere ders verdi. Mezun olan başarılı öğren­cilere grubun otellerinde staj ve kalıcı istihdam fırsatı sağlandı.

“Gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunuyoruz”

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen sertifika töreninde, “İbrahim Çe­çen Vakfı olarak, Kurucumuz Sa­yın İbrahim Çeçen’in ‘Bu toprak­lardan aldığını yine bu toprak­lara katmak’ ilkesinden ilham alarak, toplumsal faydayı odağa alan projeler geliştiriyoruz. ‘Zir­venin Şefleri’ programıyla da im­kanların sınırlı olduğu bu coğraf­yada gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz.

Mutfağa gönül veren gençleri­mize sadece bir meslek değil; ay­nı zamanda bir kimlik ve yaşam vizyonu kazandıran bu program, kültürel mirasımızın koruyarak, geleceğe taşıma konusunda da güçlü bir toplumsal dönüşümün öncüsü” dedi.

Programa katılanların yüzde 60’ı kadın

Gastronomi öğrencilerinin yüzde 60’ını kadın, yüzde 40’ını erkek öğrencilerden oluştuğunu belirten Çeçen, kırsal ve gelenek­sel yapının hâkim olduğu bir böl­gede toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da program son derece kıymetli olduğunu belirtti.

18 bin öğrenciye burs

İbrahim Çeçen Vakfı’nın mad­di imkanı olmayan öğrencilere destek olmak için 21 yıldır ara­lıksız çalıştığını belirten Çeçen, “Bugüne kadar 18 bin üzerinde öğrenciye eğitim bursu sağladık. Bu yıl 67 ilden, 128 farklı üniver­siteden 2 bin öğrenciyle yolumu­za devam ediyoruz.

En büyük ka­lıcı eserimiz İbrahim Çeçen Üni­versitesi ile 10 kalıcı eserimiz var. Bu yıl bir turizm meslek lisesi ve yanında bir uygulama otel yapa­cağız. Vakıf olarak en büyük iste­ğimiz, ülkenin ihtiyacı olan nite­likli eğitime özellikle bu coğraf­yada toplumun kalkınması için katkıda bulunmak” diye konuştu.

“Dünyaca ünlü bir şef hayal ama…”

Üniversitedeki öğrencilerin yüzde 65’inin doğu, güneydoğu bölgesinden geldiğine dikkat çe­ken Çeçen şöyle konuştu: “Güç­lü kaslarımızdan bir tanesi de turizm. Bizim bünyemiz altında çok nitelikli şeflerimiz var. Zir­venin Şefleri programında da; gerek pişirme, sunum, bambaşka teknikler olsun şeflerimiz gelsin burada öğrencilerimize bu eği­timi versinler dedik. Buraya gö­nüllü şefleri çağıracağız.

Türki­ye’deki isim şeflerle birlikteliği­miz olacak. Dünyaca ünlü bir şef hayal ama biz şunun garantisini verebilirim. Şefin garantisini ve­remem. Ama hayal edip de yap­madığımız bir şey olmadı bugüne kadar. Zaten bu üniversiteden de belli oluyor bu yerleşkeden.”

“Bu coğrafyadan ‘isim şefler’ çıkacak”

En büyük hedeflerinin bu coğ­rafyadan ‘isim şefler’ çıkarmak olduğunu belirten Çeçen, “Bu ço­cukların önünü açmak, onlara dış dünyayı tanıtmak, dış dünya­daki hedeflerine ulaşmaları için bu yolda ilerlemeleri için yanla­rında olmak bizim boyumuzun borcu.

Hedefimiz okuyan bütün öğrencilerin bu hizmetle fayda­lanması. Onların hepsine bir ka­pı aralamak. Önümüzdeki yıl he­deflerimizden bir tanesi de bizim Doğu Beyazıt’ta aşçılık bölümü­ne paralel eğitimi orada yapaca­ğız. İbrahim Çeçen Vakfı, yıllık 55 milyon TL’lik bütçesinin ya­rısının burslara, diğer yarısının da eğitim projelerine ayırıyor” ” açıklamasında bulundu.

Gönüllü şeflerden 350 şef adayına uygulamalı eğitim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2023’te açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. İbrahim Çeçen Vakfı, 500 metrekarelik laboratuvarı 2 yıl önce 15 milyon TL’ye kurdu.

IC Turizm Grubu, Zirvenin Şefleri programı son iki yılda 350 öğrenciye ulaştı.