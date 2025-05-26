“Hayal edip de yapmadığımız bir şey olmadı bugüne kadar”
Ağrı’da İbrahim Çeçen Vakfı ve IC Holding Turizm Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Zirvenin Şefleri’ programı iki yılda 350 öğrenciye ulaştı. Hedeflerinin ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan yetiştirme olduğunu belirten Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen, 21 yıldır eğitim alanında bugüne kadar hayal edip de gerçekleştirmedikleri bir şey olmadığını söyledi.
Hayati ARIGAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Zirvenin Şefleri’ programını başarıyla tamamlayan öğrencilere mezuniyet sertifikaları verildi. Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefleyen programda mutfaklarda uygulamalı eğitimler sunuldu. IC Holding otellerinden 15 şef öğrencilere ders verdi. Mezun olan başarılı öğrencilere grubun otellerinde staj ve kalıcı istihdam fırsatı sağlandı.
“Gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunuyoruz”
İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen sertifika töreninde, “İbrahim Çeçen Vakfı olarak, Kurucumuz Sayın İbrahim Çeçen’in ‘Bu topraklardan aldığını yine bu topraklara katmak’ ilkesinden ilham alarak, toplumsal faydayı odağa alan projeler geliştiriyoruz. ‘Zirvenin Şefleri’ programıyla da imkanların sınırlı olduğu bu coğrafyada gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz.
Mutfağa gönül veren gençlerimize sadece bir meslek değil; aynı zamanda bir kimlik ve yaşam vizyonu kazandıran bu program, kültürel mirasımızın koruyarak, geleceğe taşıma konusunda da güçlü bir toplumsal dönüşümün öncüsü” dedi.
Programa katılanların yüzde 60’ı kadın
Gastronomi öğrencilerinin yüzde 60’ını kadın, yüzde 40’ını erkek öğrencilerden oluştuğunu belirten Çeçen, kırsal ve geleneksel yapının hâkim olduğu bir bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da program son derece kıymetli olduğunu belirtti.
18 bin öğrenciye burs
İbrahim Çeçen Vakfı’nın maddi imkanı olmayan öğrencilere destek olmak için 21 yıldır aralıksız çalıştığını belirten Çeçen, “Bugüne kadar 18 bin üzerinde öğrenciye eğitim bursu sağladık. Bu yıl 67 ilden, 128 farklı üniversiteden 2 bin öğrenciyle yolumuza devam ediyoruz.
En büyük kalıcı eserimiz İbrahim Çeçen Üniversitesi ile 10 kalıcı eserimiz var. Bu yıl bir turizm meslek lisesi ve yanında bir uygulama otel yapacağız. Vakıf olarak en büyük isteğimiz, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli eğitime özellikle bu coğrafyada toplumun kalkınması için katkıda bulunmak” diye konuştu.
“Dünyaca ünlü bir şef hayal ama…”
Üniversitedeki öğrencilerin yüzde 65’inin doğu, güneydoğu bölgesinden geldiğine dikkat çeken Çeçen şöyle konuştu: “Güçlü kaslarımızdan bir tanesi de turizm. Bizim bünyemiz altında çok nitelikli şeflerimiz var. Zirvenin Şefleri programında da; gerek pişirme, sunum, bambaşka teknikler olsun şeflerimiz gelsin burada öğrencilerimize bu eğitimi versinler dedik. Buraya gönüllü şefleri çağıracağız.
Türkiye’deki isim şeflerle birlikteliğimiz olacak. Dünyaca ünlü bir şef hayal ama biz şunun garantisini verebilirim. Şefin garantisini veremem. Ama hayal edip de yapmadığımız bir şey olmadı bugüne kadar. Zaten bu üniversiteden de belli oluyor bu yerleşkeden.”
“Bu coğrafyadan ‘isim şefler’ çıkacak”
En büyük hedeflerinin bu coğrafyadan ‘isim şefler’ çıkarmak olduğunu belirten Çeçen, “Bu çocukların önünü açmak, onlara dış dünyayı tanıtmak, dış dünyadaki hedeflerine ulaşmaları için bu yolda ilerlemeleri için yanlarında olmak bizim boyumuzun borcu.
Hedefimiz okuyan bütün öğrencilerin bu hizmetle faydalanması. Onların hepsine bir kapı aralamak. Önümüzdeki yıl hedeflerimizden bir tanesi de bizim Doğu Beyazıt’ta aşçılık bölümüne paralel eğitimi orada yapacağız. İbrahim Çeçen Vakfı, yıllık 55 milyon TL’lik bütçesinin yarısının burslara, diğer yarısının da eğitim projelerine ayırıyor” ” açıklamasında bulundu.
Gönüllü şeflerden 350 şef adayına uygulamalı eğitim
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2023’te açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. İbrahim Çeçen Vakfı, 500 metrekarelik laboratuvarı 2 yıl önce 15 milyon TL’ye kurdu.
IC Turizm Grubu, Zirvenin Şefleri programı son iki yılda 350 öğrenciye ulaştı.