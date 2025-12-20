Hayra alamet değil! Görenler hem şaşırıyor hem ürküyor!

Türkiye’de iklim değişikliğinin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor.

Yağışlı havasıyla bilinen kentte ciddi kuraklık yaşanıyor. Mevsimlerin kayması nedeniyle şaşırtan doğa olaylarına da tanık olunuyor.

Hassa ilçesinin Ardıçlı Mahallesi’nde bir binanın otoparkında bulunan erik ağacı meyve verdi.

Ağacın kasım ayında çiçek açtığını ve aralık ayında meyve verdiğini Fatih Demirci, "Bu ağacımız 20 gün önce çiçek açmıştı. Sabah baktığımda gayet güzel meyveleri oluşmuş. Normalde nisan ayında olması lazım ama iklimlerin değişmesinden dolayı meyvelerin de uyanma zamanı değişmiş. Bunlar hayra alamet şeyler değil" dedi.