Hayvan dostu oteller artıyor

Fikri CİNOKUR- ANTALYA

Özellikle son yıllarda yeni düzenlemelerle birlikte turizm işletmecileri ve konaklama tesisleri, evcil hayvan sahiplerine sevimli dostlarıyla birlikte konaklama imkanı sunuyor. Pandemi sürecinde uzun süre evlerinde patili dostlarıyla zaman geçiren insanlar tatillerinde de bu dostlarından ayrılmak istemiyor. Bu nedenle Türkiye’de turizm işletmeleri ve konaklama tesisleri de patili dostları düşünerek ‘hayvan dostu otel’ sayısını artırmaya devam ediyor.

Bir tarafta evlerinde hayvan besleyenlerin sayısı artarken, diğer yandan da sokağa, doğaya bırakılan hayvan sayısı da artıyor. Belediyeler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da sokak hayvanları için çeşitli projeler geliştirip hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamaları için çaba harcıyor. Bazı hayvan severler de mahalle aralarında, sokaklarda ve caddelerde kedi ve köpekleri beslemeye, koruyup kollamaya çalışıyor.

Hayvan Hakları Yasası ele alınıp görüşülecek

Türkiye’de hayvan hakları yılladır tartışılırken, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hayvan Hakları Yasası ele alınıp görüşülecek. Ülkemizde bu tartışmalar sürerken bir taraftan turizm sektörü, hayvan severlerin taleplerini de karşılamaya çalışıyor. Birçok konaklama tesisi de yerli ve yabancı hayvan sever misafirlerini düşünerek otellerini ‘hayvan dostu otel’ olarak tanıtmaya çalışıyor.

ATMACA: HAYVAN DOSTU OTEL PROJELERİ ÇOK HASSAS BİR KONU

Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, birçok insanının evinde kedi ve köpek beslediğini ve beraber yaşadığını, pandemi sürecinde bunun daha da arttığını söyledi. Hayvan sever misafirlerin tatillerinde de bu dostlarından ayrılmak istemediğini ifade eden Atmaca, turistik ve konaklama işletmelerinde ‘hayvan dostu otel’ kavramının geliştiğine dikkat çekti. Hayvan dostu otel projelerinin çok hassas bir konu olduğunu, uygulamaları desteklediklerini vurgulayan Atmaca, “Hayvan alerjisi ve hayvan korkusu olan insanlar da var. Bunu çok iyi ayarlamak gerekir” dedi.

KILIÇ: TATİLCİLER, HAYVANLARINI BAŞKASINA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Turizm ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) eski Başkanı ve Tuncer Garden Butik Otel işletmecisi Ali Nail Kılıç da pandemi sürecinde evlerinde hayvanlarla yaşayan insanların sayısının daha da fazlalaştığını vurguladı. Tatil döneminde de insanların hayvanlarını bir başkasına bırakmak istemediğini ifade eden Kılıç, konaklama tesislerinin de ‘ hayvan dostu’ konseptine uygun projeler geliştirmeye ve tanıtım çalışmalarına başladığını kaydetti.