Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik: Proje bazlı GYF sayısı 47’ye, büyüklüğü 35 milyar TL’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından Ankara’da düzenlenen 2. Gayrimenkul Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de konut üretimini ve sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) doğrudan projelere yatırım yapmasının önünün açıldığını açıkladı.

Çelik, Borsa İstanbul’da işlem gören 49 gayrimenkul yatırım ortaklığının (GYO) aktif büyüklüğünün 1,5 trilyon TL’yi aştığını, bunun Türkiye sermaye piyasaları açısından önemli bir gelişim alanı sunduğunu belirtti.

Sosyal konut ve konut arzı vurgusu

Çelik, özellikle pandemi sonrası dönemde konuta erişimin tüm dünyada zorlaştığını, Türkiye’nin ise deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu konuda daha hassas olduğunu ifade etti. TOKİ’nin son 20 yılda 1,5 milyon uygun fiyatlı ve depreme dayanıklı konut ürettiğini hatırlatan Çelik, 2023–2028 döneminde hedeflenen:

* 500 bin sosyal konut,

* 1 milyon konut arsası,

* 50 bin iş yeri hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Dezenflasyon sürecine destek ve kira fiyatları mesajı

Konuşmasında Türkiye’nin dezenflasyon programına da değinen Çelik, bu sürecin konut arzını artırarak destekleneceğini, talep ve arz dengesiyle birlikte kira ve konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasının beklendiğini ifade etti.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edileceğini belirten Çelik, uygulanan arz yönlü politikalarla KOBİ’ler ve reel sektörün desteklendiğini, yeşil ve dijital dönüşüm adımlarıyla birlikte ekonomik yapının dayanıklılığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.