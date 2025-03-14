Hazır Beton Endeksi Raporu: İnşaat sektörü potansiyelinden uzakta seyrediyor

Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi şubat ayında yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endeks oldu. Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken en çok düşüş Faaliyet Endeksi’nde görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi 2025 Şubat Ayı Raporu’na göre, tüm endeksler geride bıraktığımız şubat ayında yukarı yönlü hareket etmiş görünmektedir. Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endekstir. Geçen yılın aralık ayından itibaren bir değişim trendi gösteren Beklenti Endeksi, diğer tüm endekslerin üstünde bir yerde konumlanmasına rağmen henüz inşaat sektörünün potansiyelini harekete geçirebileceği noktadan uzak durumdadır. Güven Endeksi şubat ayında yükselmiş olmasına rağmen henüz pozitif tarafa geçememiştir. Beklenti hariç diğer endekslerin negatif bölgede kaldığının altı çizilmedir.

Güven ve Hazır Beton Endeksleri düşüşte

Geride bıraktığımız şubat ayında Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En çok düşüş Faaliyet Endeksi’nde görülmektedir. Güven ve Hazır Beton Endeksleri benzer oranda düşüş göstermiştir. Endekslerin şubat ayındaki hareketi, ocak ayındaki yıllık değişim ile paralellik arz etmektedir. Bu yönüyle yılın ilk iki ayında inşaat sektörünün geçen yıla kıyasla daha yavaş bir ilerleme kaydettiği görülmektedir."

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Şubat ayında tüm endeksler yukarı yönlü hareket etmiştir. Ocak ayında oldukça gerileyen Faaliyet Endeksi şubat ayında yükselmiş görünse de tüm endeksler içinde en düşük seviyedeki endekstir. Beklenti hariç diğer endeksler eşik değerin altında kalmıştır. Geçen yılın aynı ayına göre Beklenti Endeksi hariç tüm endeksler azalmış, en çok düşüş ise Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür.” dedi.

“Çözüm inşaat sektöründe”

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “2025 yılında enflasyon üzerinde etkili olan döviz kuru volatiliteden uzak, beklenen patikada yoluna devam edecek ve bu da enflasyonla mücadelede Türkiye’ye destek olacaktır. Geçen yıllarda yaşadığımız döviz kuru ataklarından bu yıl uzakta bulunuyoruz. Merkez Bankasının yeterli döviz stoku var ve mevcut durumda dövize koşmayı gerektirecek bir durum söz konusu değildir ancak faiz düzeyinin enflasyonun altına inmesi durumunda bu risk yeniden gündeme gelebilir. Yani elinde parası olan vatandaşın faizden reel anlamda kazanamayınca, her zamanki alışkanlığına geri dönmesi ülkemizde yeniden bir dolarizasyon sürecini tetikleyebilir. Bunun çözümü ise yine inşaat sektöründedir. Nasıl ki son dönemde konuta bir yöneliş varsa, insanlar konutu bir yatırım aracı olarak görüyorlarsa, dolara yatırımın alternatifi konut olmaya devam etmelidir.

Ekonomi yönetimi, konut ve inşaat sektörünü ‘alternatif yatırım aracı’ olarak politikalarına dâhil ederse, bundan yalnızca inşaat sektörü değil tüm ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır. Dolara yönelecek likidite konuta gidecek, bu bir yandan döviz kurunu dengeli tutarken aynı zamanda ekonominin çarklarını da döndürecektir.” dedi.