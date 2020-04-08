Hazır beton sektöründen 'mücbir sebep' talebi

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, salgından doğrudan etkilenecek imalat sanayi sektörlerinin başında yer aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda, nasıl ki inşaat sektörü mücbir sebep içerisinde değerlendirilmişse, ona girdi sağlayan en temel sektör olan hazır beton sektörü de bu kapsamda değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, "Hazır Beton Endeksi 2020 Mart Ayı Raporu"na göre, Faaliyet Endeksi'nde hızlanma görüldüğünü, Beklenti Endeksi'nin, endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine gerilediğini bildirdi.

Güven Endeksi'nde ise ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Işık, beton faaliyetlerindeki hızlanmanın gelecek dönemde ortadan kalkmasını beklediklerini aktardı.

Marttaki hızlı beton dökümünün bayramlardan önceki sürece benzetilebileceğini kaydeden Yavuz, beklenti endeksindeki tarihi düşüşün, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa hazırlandığını kendilerine gösterdiğini anlattı.

Işık, tamamen iç pazar odaklı çalışan ve ihracat imkanı bulunmayan hazır betonun inşaattaki daralmadan ilk etkilenen sektör olduğunu belirterek, "Sektörde 18 aylık geriye gidiş sonrasında, beklentilerin pozitife döndüğü anda Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri ülkemizde derin olarak hissedilmeye başlanmıştır." ifadesini kullandı.

"Hazır beton mücbir sebep içerisinde değerlendirilmeli"

Yavuz Işık, hazır beton sektörünün TCMB mart ayı verilerine göre en düşük 3. kapasite kullanım oranına sahip olduğunu belirterek, salgından ilk aşamada ve doğrudan etkilenecek imalat sanayi sektörlerinin başında yer aldıklarını bildirdi.

Işık, Bu kapsamda, nasıl ki inşaat sektörü mücbir sebep içerisinde değerlendirilmişse, ona girdi sağlayan en temel sektör olan hazır beton sektörünün de bu kapsamda değerlendirilmesi sektör için büyük önem arz etmektedir. Bu konuda sektörümüzün mücbir sebep içerisinde değerlendirilmesine dahil edilme talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettik." değerlendirmesinde bulundu.