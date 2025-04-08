Hazır beton sektörünün üretim hacmi yüzde 9,2 büyüdü

THBB’nin Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) verilerine dayandırdığı rapor, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük hazır beton üreticisi olduğunu ortaya koydu.

Türkiye 2023 yılında tek başına 119 milyon metreküp beton üretirken, tüm AB ülkelerinin toplam üretimi 239 milyon metreküp seviyesinde kaldı.

Sektörün 2023 yılı cirosu 200 milyar TL’ye yaklaşırken, doğrudan 45 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Hazır betonun inşaat maliyetleri içindeki payı yüzde 8 civarındayken, yapı maliyetine etkisinin sınırlı olduğu ifade edildi.

İnşaat sektörü güçlü büyümesini sürdürüyor

Raporda, 2023'te yakalanan ivmenin 2024'te de sürdüğü ve inşaat sektörünün yüzde 9,3 büyüyerek son yedi yılın zirvesine ulaştığı bilgisi yer aldı. Bu büyümede özellikle deprem bölgesindeki inşaat faaliyetleri etkili oldu. 2024 yılı, aynı zamanda son beş yılın en yüksek ilk el konut satışı performansına sahne oldu.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan incelemelerin, sadece kaliteli beton kullanımının değil, mühendislik tasarımı ve etkin denetim süreçlerinin de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Işık, “Deprem Yönetmeliği'ne tam uyum sağlanmalı, C30/37 ve üzeri beton kullanımına öncelik verilmelidir” dedi.

Sektörün Geleceği: Dijitalleşme ve çevre odaklılık

Rapor, 2025’e dair beklentilerde çevre dostu beton kullanımı, dijitalleşme, akıllı teknolojilerin entegrasyonu, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi gibi konuların sektörün yol haritasında ön plana çıkacağını ortaya koydu.