Hazır giyim ihracatında toparlanma sinyali: Sektör ikinci yarıya umutlu başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, zorlu geçen dönemin ardından haziran ayında ihracatta yeniden büyüme sinyali verdi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, Türkiye genelinde hazır giyim ihracatının haziran ayında yüzde 15, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 13 arttığını belirtti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin haziran ayı ihracatı yüzde 13 artışla 117,8 milyon dolara yükselirken, yılın ilk altı ayında ihracat yüzde 3'lük sınırlı düşüşle 631 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatı ise ocak-haziran döneminde yüzde 2 gerileyerek 7,98 milyar dolara indi.

Avrupa'da siparişlerin toparlanması bekleniyor

Avrupa Birliği'nin sektörün en önemli pazarı olmayı sürdürdüğünü belirten Bağcı, altı aylık dönemde en fazla ihracatın İspanya'ya yapıldığını söyledi.

İspanya'ya ihracatın yüzde 20 artışla 152 milyon dolara ulaştığını kaydeden Bağcı, Danimarka, İsveç, Polonya ve ABD pazarlarında da artış kaydedildiğini ifade etti.

Bağcı, "Özellikle yılın son çeyreğinde Avrupa pazarındaki sipariş hareketliliğinin toparlanmasını bekliyoruz. Haziran ayında gelen toparlanma sinyali, firmalarımızın dirençli yapısı ve Ege'nin katma değerli üretim gücü yılın ikinci yarısı için umut veriyor" dedi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vurgusu

Hazır giyim sektöründe rekabet gücünün dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretimle artırılacağını vurgulayan Bağcı, izlenebilirlik sistemleri, dijital ürün pasaportu, yapay zekâ destekli üretim ve şeffaf tedarik zincirlerinin sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Katma değerli üretim, tasarım ve sürdürülebilirliğin küresel rekabette belirleyici hale geldiğini ifade eden Bağcı, sektörün üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya odaklanmayı sürdüreceğini kaydetti.