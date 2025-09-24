Hazır giyim sektörü artan maliyetlere çözüm bekliyor

Türkiye tekstil ve hazır gi­yim sektöründe yaşanan zorluklar, sürerken Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nden (EGSD) çözüme dair çağrı geldi. Artan maliyetler, daralan dış ta­lep, kur baskısı ve öngörülemeyen ekonomik ortamın sektördeki bir­çok firmanın üretim kararlarını gözden geçirmesine yol açtığını belirten EGSD Başkanı Yasin Ak­çakaya, “Bugün artık çözüm öne­rilerinin konuşulması gereken noktadayız.

Sektörün sorunlarını artık herkes biliyor, sorunları çö­züm önerilerini sıralayarak geri­de bırakabiliriz” dedi. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektör­lerinden biri olan hazır giyimin 1 milyonu aşkın doğrudan istih­damla ülke ekonomisinin omur­galarından biri olduğunu hatırla­tan Akçakaya, bu yapının korun­masının yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da hayati önem taşı­dığını vurguladı.

EGSD’den çözüm çağrısı

Hazır giyim sektörünün dina­mik yapısını sürdürebilmesi ve re­kabet gücünü koruyabilmesi için atılması gereken öncelikli adım­ların daha önce sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getirildi­ğini vurgulayan Akçakaya, bu çö­züm önerilerinden dört tanesinin hayata geçirilmesinin acil olduğu­nu ifade etti.

Firmaların ihracat­tan elde ettikleri dövizi kur baskı­sı yaşamadan piyasada değerlen­direbilmesinin sektördeki döviz kaynağını güçlendirecek ve üreti­min sürekliliğine katkı sunacağı­nı söyleyen Akçakaya, “2. Olarak işletme sermayesi ihtiyacı uzun vadeli kredilerle karşılanmalı; re­eskont kredilerinde faiz tahsilatı dönem sonuna bırakılmalı. Yük­sek maliyetli üretim süreci, fir­maların nakit akışında ciddi bas­kı oluşturuyor. Uzun vadeli ve uygun maliyetli krediler, yatırım iştahını artıracak ve istihdamı ko­ruyacaktır” dedi.

2 bin 500 TL’lik istihdam desteğinin tüm firmala­ra yaygınlaştırılması gerektiğinin de altını çizen Akçakaya, “İşgücü maliyetlerinin hızla yükseldiği bu dönemde, sağlanacak destek hem üretimi sürdürmeyi kolaylaştı­racak hem de firmaları istihdam azaltma riskinden uzaklaştıra­caktır. Son olarak Eximbank kre­di destek limitleri artırılmalı, ih­racatın finansmanında hayati bir kurum olan Eximbank’ın limitle­rinin yükseltilmesi, özellikle kü­çük ve orta ölçekli üreticilerin kü­resel pazarda ayakta kalmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.

Vergide yapılandırma ve Nefes Kredisi talebi

EGSD Başkanı Akçakaya, mev­cut ekonomik koşullarda birçok firmanın kamu yükümlülükleri­ni yerine getirmekte zorlandığını belirterek, vergi ve SGK borçları için yeni bir yapılandırma çağrı­sında bulundu: “Firmalarımızın üzerindeki vergi ve SGK yükü cid­di anlamda baskı oluşturuyor. Bu borçların yapılandırılması, fir­maların nefes almasını ve kay­naklarını yeniden üretime yön­lendirmesini sağlayacaktır. Ayrı­ca, “Nefes Kredisi”nin çok daha hacimli ve uzun vadeli bir versi­yonunun acilen devreye alınma­sı gerekiyor. Düşük faizli, öde­mesiz dönemli ve yüksek limitli bir kredi mekanizması, hazır gi­yim sektörüne can suyu olur. Bu tip çözümler, yalnızca bugünü de­ğil, geleceği de güvence altına alır”