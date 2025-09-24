Google Haberler

Hazır giyim sektörü artan maliyetlere çözüm bekliyor

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, hazır giyim sektörünün ayakta kalabilmesi için çözüm önerilerini sıraladı. Uzun vadeli ve düşük maliyetli krediler ile istihdam desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akçakaya, Eximbank limitlerinin artırılmasının üreticiye nefes aldıracağını belirtti.

Türkiye tekstil ve hazır gi­yim sektöründe yaşanan zorluklar, sürerken Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nden (EGSD) çözüme dair çağrı geldi. Artan maliyetler, daralan dış ta­lep, kur baskısı ve öngörülemeyen ekonomik ortamın sektördeki bir­çok firmanın üretim kararlarını gözden geçirmesine yol açtığını belirten EGSD Başkanı Yasin Ak­çakaya, “Bugün artık çözüm öne­rilerinin konuşulması gereken noktadayız.

Sektörün sorunlarını artık herkes biliyor, sorunları çö­züm önerilerini sıralayarak geri­de bırakabiliriz” dedi. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektör­lerinden biri olan hazır giyimin 1 milyonu aşkın doğrudan istih­damla ülke ekonomisinin omur­galarından biri olduğunu hatırla­tan Akçakaya, bu yapının korun­masının yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da hayati önem taşı­dığını vurguladı.

EGSD’den çözüm çağrısı

Hazır giyim sektörünün dina­mik yapısını sürdürebilmesi ve re­kabet gücünü koruyabilmesi için atılması gereken öncelikli adım­ların daha önce sektör temsilcileri tarafından sıklıkla dile getirildi­ğini vurgulayan Akçakaya, bu çö­züm önerilerinden dört tanesinin hayata geçirilmesinin acil olduğu­nu ifade etti.

Firmaların ihracat­tan elde ettikleri dövizi kur baskı­sı yaşamadan piyasada değerlen­direbilmesinin sektördeki döviz kaynağını güçlendirecek ve üreti­min sürekliliğine katkı sunacağı­nı söyleyen Akçakaya, “2. Olarak işletme sermayesi ihtiyacı uzun vadeli kredilerle karşılanmalı; re­eskont kredilerinde faiz tahsilatı dönem sonuna bırakılmalı. Yük­sek maliyetli üretim süreci, fir­maların nakit akışında ciddi bas­kı oluşturuyor. Uzun vadeli ve uygun maliyetli krediler, yatırım iştahını artıracak ve istihdamı ko­ruyacaktır” dedi.

2 bin 500 TL’lik istihdam desteğinin tüm firmala­ra yaygınlaştırılması gerektiğinin de altını çizen Akçakaya, “İşgücü maliyetlerinin hızla yükseldiği bu dönemde, sağlanacak destek hem üretimi sürdürmeyi kolaylaştı­racak hem de firmaları istihdam azaltma riskinden uzaklaştıra­caktır. Son olarak Eximbank kre­di destek limitleri artırılmalı, ih­racatın finansmanında hayati bir kurum olan Eximbank’ın limitle­rinin yükseltilmesi, özellikle kü­çük ve orta ölçekli üreticilerin kü­resel pazarda ayakta kalmasına katkı sunacaktır” diye konuştu.

Vergide yapılandırma ve Nefes Kredisi talebi

EGSD Başkanı Akçakaya, mev­cut ekonomik koşullarda birçok firmanın kamu yükümlülükleri­ni yerine getirmekte zorlandığını belirterek, vergi ve SGK borçları için yeni bir yapılandırma çağrı­sında bulundu: “Firmalarımızın üzerindeki vergi ve SGK yükü cid­di anlamda baskı oluşturuyor. Bu borçların yapılandırılması, fir­maların nefes almasını ve kay­naklarını yeniden üretime yön­lendirmesini sağlayacaktır. Ayrı­ca, “Nefes Kredisi”nin çok daha hacimli ve uzun vadeli bir versi­yonunun acilen devreye alınma­sı gerekiyor. Düşük faizli, öde­mesiz dönemli ve yüksek limitli bir kredi mekanizması, hazır gi­yim sektörüne can suyu olur. Bu tip çözümler, yalnızca bugünü de­ğil, geleceği de güvence altına alır”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
