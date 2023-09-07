Hazır giyim ve moda sektörü ihracatta vites yükseltti

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aynı zamanda İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin de (İHKİB) başkanlığını yürüten Gültepe, 40 milyar dolarlık hedefe giden yolda tasarım ve yeşil dönüşümün kaldıraç rolü oynayacağını belirtti.

Türk moda endüstrisinin 2022'de 21,2 milyar dolarlık ihracatında en çok katkısı olan İHKİB üyelerine ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle veridi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, genel ihracatta olduğu gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de geçen yıl tarihi bir başarıya imza attığını hatırlattı. Hazır giyimin Türkiye'nin DNA'sında olduğunu aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Hazır giyim ve tekstil ülkemizin sanayileşmesinde, kalkınmasında ve ihracatında öncü rol üstlendi. Türkiye ekonomisi 80'li yıllarda hazır giyimle dünyaya açıldı. Türkiye ihracatta 250 milyar doların üzerine çıkabilmişse bu başarıda hazır giyimin öncü rolünün altını mutlaka çizmemiz gerekiyor. Sektör yıllarca ülke ekonomisinin ve ihracatımızın yıldızı oldu. Bugün 220'ye yakın ülke ve bölgeye hazır giyim ihraç ediyoruz.

Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Moda markalarımızın 100'ü aşkın ülkede iki binden fazla mağazası bulunuyor. Bu ülkenin geçmişine damga vuran hazır giyim, gelecekte de çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edecek. Biz hazır giyim ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir moda endüstrisi inşa ediyoruz. Sürdürülebilir üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde sektörü küresel pazarlarda yeniden konumlandırıyoruz. Hedefe ulaşmamızda özellikle tasarım ve yeşil dönüşüm kaldıraç rolü üstlenecek."

Yeşil Mutabakat'a uyum hayati önem taşıyor

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 60'ını AB ülkelerine yaptığını hatırlatan Gültepe, bu büyük pazarda sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için Yeşil Mutabakat'a uyumun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gültepe, "Hazır giyim sektörümüzün Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinin yol haritası niteliğindeki eylem planımızı ocak ayında kamuoyu ile paylaştık. Biz İstanbul'u moda merkezi Anadolu'yu üretim üssü yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeşil organize sanayi bölgelerinin inşasına başlayacağız. Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı IFCO ile İstanbul'u küresel moda endüstrisinin buluşma noktası haline getirdik. Bir ay önce dördüncüsünü düzenlediğimiz IFCO'da 100'ü aşkın ülkeden binlerce alıcıyı ağırladık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz"

8 ayda 165 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını kaydeden Gültepe, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde 255 milyar dolar mal, 120 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşacaklarını ifade etti. Gültepe, Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yetişmiş insan kaynağımız mevcut. Avrupa gibi büyük bir pazarın yanı başındayız. Küresel ticaretteki değişim ve dönüşümü fırsata çevirebilirsek cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında çok büyük bir sıçrama yakalayabiliriz. TİM olarak işte bu inançla Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonunu benimsedik. Tüm projeksiyonlarımızı bu vizyon ışığında yapıyoruz. Orta Vadeli Program'daki hedef doğrultusunda 2026'da 302 milyar dolarlık ihracatı hedefini ilk önemli sınavımız olarak görüyoruz."

Türkiye'nin kalkınmasında kilit taşı rolünde

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da konuşmasında, hazır giyim ve tekstil sektörünün Türkiye'nin istihdamına ve dış ticaret dengesine önemli katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

İki sektörün Türkiye'nin kalkınmasında kilit taşı rolünde olduğunu aktaran Kılıçkaya, "2022'de 32,4 milyar dolarlık ihracata imza atan iki sektör, 2023'te Avrupa'daki daralmadan olumsuz etkilendi. Küresel pazarlardaki daralmaya rağmen iki sektörümüz 2023'ün Ocak-Ağustos döneminde 20,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreninde, 56'sı platin, 100'ü altın ve 152'si gümüş olmak üzere toplamda 2 bin 275 firmaya ödülleri verildi.