Hazır giyimciler gelecek için 'dönüşüm'e girecek

İmam GÜNEŞ

Geçen yılı yüzde 11,5’lik artış yakalayarak 356,5 milyon dolar ihracatla tamamlayan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (AHKİB) hedef, üye sayısını ve ihracat rakamlarını geliştirmek. AHKİB de nisan ayında yapılacak seçimlerin ardından bu çalışmalar hız kazanacak. Mevcut başkan Gürkan Tekin, birliğin hedefl erini gerçekleştirmek için AHKİB’e yeniden aday oldu. Seçime tek liste girmesi beklenen Tekin, ihracat rakamlarının artması ve yüksek katma değer sağlanması için öncelikle sektörün önünde sorunları çözüme kavuşturmak istediklerini vurguluyor.

Yeni dönem projelerini DÜNYA’ya anlatan Tekin, üye firmaların en büyük sıkıntısının finansal destek olduğunu belirtiyor. Yatırım için birtakım projelerin masada olduğunu ancak bu yatırımların hayata geçirilmesi için ciddi bir yatırım desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tekin, “Kredi Garanti Fonu bir önceki uygulamada olduğu gibi daha kapsayıcı bir paketle tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. En az 250 milyar TL’lik destek lazım. Öncelikle KOBİ’lere ağırlık verilmesi çok iyi. Desteğin tabana yayılması isteniyor. Çok daha başarılı olması için desteğin minimum 250 milyar TL olması lazım. Firmalarımız, Eximbank desteklerinden yararlanmakta zorlanıyor. 1- 1.5 senedir kredi kullanamayan firmalarımız var. Öncelikle bu konuda çalışmalarımızı artırıp, teşvik sisteminden daha fazla yararlanmaya çalışacağız” diyor.

Ortak müşteri havuzu kurulacak

Müşteri havuzu sistemi üzerinde proje geliştirdiklerini ifade eden Tekin, şu bilgileri veriyor: “Bir havuz oluşturduk. Bütün müşterileri o havuz içine toplayıp, ihtiyacı olan firmaları bu havuzdan yararlandırmak gibi bir düşüncemiz var. Örneğin, benim çalışmadığım az adetli müşteriler oluyor. Müşterinin neye ihtiyacı varsa ona uygun üretim yapan firmamız ile irtibata geçebilir. Bu konuda destek sağlayacağız. Oluşturduğumuz platformla müşteriden yararlanamayan firmanın yerine ihtiyacı firmamız devreye girebilecek. Böylelikle siparişler alınmaya devam edecek ve sürdürülebilir ihracatın önü açılacak.”

Eğitimler, firmaları geri dönüşüme ikna edecek

Akdeniz firmalarının, ‘Biz normal üretimimizi yapıyoruz. Bizim sürdürülebilirlikle ne alakamız var’ dediklerini söyleyen Tekin, “Denimde kimyasal ve su kullanılıyor. Ama geri dönüşümü sağlamak da lazım. Kendi fabrikamda geri dönüşüm için 500 bin Euro harcadım. Bunlar ciddi maliyetler. Kendilerine enerji maliyetlerini azaltmalarını, güneş enerjisi kullanmalarını ve organik ürün kullanmaları gerektiğini söylüyoruz. Avrupa bunu istiyor. Bunları söyledikten sonra olumlu baktılar. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusunu çok daha fazla işleyeceğiz. Bunun için eğitim sayılarını artıracağız. Birliğimiz içinde vereceğimiz eğitimlerin yanı sıra dışarıdan da danışman desteği alacağız.”

Öğrencileri sektöre kazandırmayı hedefliyor

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne destek programı yaptıklarına değinen Tekin, tasarımcılara ihtiyaçları olduklarının altını çiziyor. Son sınıf öğrencilerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Tekin, “Onlara iş imkânı da sağlamak istiyoruz. Mezun olmadan önce staj imkânı vereceğiz. Sonrasında da iş garantisi veriyoruz. Yurt dışı eğitim içinde destek oluşturacağız. Bu işin takibinde olacağız” açıklamasında bulunuyor.

AB’den hibe desteği için yoğunlaşacak

Yurt dışı fuarlarını mümkün olduğunca yeniden hayata geçirdiklerini vurgulayan Tekin, diğer projeleriyle ilgili şunları söylüyor: “Bize katkı sağlayacak fuarlara gitmemiz gerekiyor. Her seyahat sonrasında fuarların raporları hazırlıyor, değerlendirme yapıyoruz ve bunları üyelerimizle paylaşıyoruz. Gelecek yıl tasarım yarışmalarının kapsamını geliştireceğiz. Çok fazla gösteri yapmadan sade ve faydalı bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Elimizdeki bütçeyi iyi değerlendirip maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim destekleri bizim için önemli. Markalaşma ve inovasyon konularına odaklanacağız. AB’nin destek programı IPA projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu projeleri uyguladıktan sonra sürdürülebilirlik ve yenilebilir enerjinin hayata geçirilmesi için çalışacağız.”

Türk firmalarına Afrika’da yatırım fırsatı var

Firması, Doteks Tekstil ile Mısır’da yatırımları bulunan Gürkan Tekin, Afrika’da Türk tekstil ve hazır giyim firmaları için Afrika pazarının büyük potansiyel olduğuna dikkat çekiyor. Mısır’da birçok Türk markasının faaliyet gösterdiğini ve çok başarılı olduğunu ifade eden Tekin, “Mısır başta olmak üzere Afrika’nın birçok ülkesinde tekstil ürünleri çok pahalı. Sadece Mısır’ın 100 milyon nüfusu var. Bu yüzden bu pazarda Türk markaları kurup, ciddi satışlar yapabiliriz. Afrika pazarı çok önemli. Gözden kaçırmamalıyız” tavsiyesinde bulunuyor.

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