Hazır giyimde iplik krizine 2 çözüm önerisi

Hazır giyim sektörü hammadde krizine karşı ortak bir çözüm önerisinde bulundu.

5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması ve iplik ithalatında ek vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa dikkat çeken sektör, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını, iplik ithalatında ek verginin kaldırılmasını istedi. Gültepe, “10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6–7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16–17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.

Fiyat artışı ve tedarik sorunu

Artan iplik fiyatlarına dikkat çeken Gültepe, "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35 – 40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86’6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80 - 1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2 - 3 haftada gelen hammadde şimdi 4 - 5 haftada elimize ulaşıyor. Hammadde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracata sınırlama çağrısı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, “Örneğin ocak-ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4, 2019’a göre ise yüzde 30,4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16 – 17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz. Hesap ortada. Kaybımız sadece katma değerli ihracat değil. Kısa vadeli hesaplar nedeniyle ne yazık ki küresel pazarlarda rekabet gücümüzü de azaltıyoruz. Çünkü elyaf ve ipliğin önemli bölümünü rakibimiz olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ocak – Ekim döneminde toplam pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 56,6’sının bu 5 ülkeye yapıldığının altını çizmek istiyorum.” şeklinde konuştu.