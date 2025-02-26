Hazır giyimi korumak için 10 talep

Fikret ÇENGEL

Türkiye’nin hem birim ihraç değeri hem de toplam ihracatı en yüksek üçüncü sektörü olan hazır giyim sektörü, son iki yıldır yüksek enflasyon, yüksek faiz ve baskılanan kur nedeni ile zor bir dönemeçten geçiyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanları Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren, TGSD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, sektörün yaşadığı zorlukların nedenleri hakkında bilgi verirken sektörün büyümesi ve dönüşümü için öneri ve taleplerini paylaştı.

Kayıplarımızla dünyadan ayrıştık

TGSD Başkanı Toygar Narbay, “Pandeminin başladığı 2020 yılında ertelenen alışverişler, 2021 ve 2022 yıllarında Türk hazır giyim ihracatı tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Ancak artan dünyada artan enflasyon ve yükselen faiz 2023'te dünya hazır giyim ve Türk hazır giyim ihracatı paralel bir şekilde yüzde 9 daraldı. 2024’te ise dünya hazır giyim ihracatında yaşanan yüzde 2'lik daralmaya karşılık, Türk hazır giyim ihracatında yüzde 6,9'luk bir küçülme söz konusu oldu. Bu durum, Türk hazır giyim sektörünün rakiplerinden negatif olarak ayrıştığını gösteriyor” dedi.

2 yıllık üretim kaybımız 4,6 milyar dolar

Narbay, 2024’teki daralmanın 1,3 milyar dolara tekabül ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Kaybın yüzde 29’u global resesyondan, yüzde 46’sı Rusya, Ukrayna ve İsrail pazarları yani savaş bölgelerindeki kayıptan, yüzde 25’i ise rekabetçiliğimizi kaybetmemizden kaynaklandı. İhracattaki daralmanın yanı sıra 2022 yılında 2,7 milyar dolar olan hazır giyim ithalatı da 2024 yılı sonunda 4 milyar dolar seviyesine yükseldi.” Narbay, ihracattaki kayıpla birlikte ithalatın 1,3 milyar dolar artış göstermesiyle toplam kaybın 4,6 milyar dolara ulaştığına, kayıtlı istihdamda da 146 bin kişilik bir azalma olduğuna dikkat çekerek, “Son iki yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplam 290 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandı” açıklamasında bulundu.

Alıcılar maliyet farkını ödemek istemiyor

Türk hazır giyim sektörünün dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük tedarikçisi olduğunu belirten Narbay şöyle devam etti; “Global alıcılar, rakip ülkelere göre yüzde 20-25 oranında daha fazla ödeme yapmaya da hazır. Ancak son iki yılda yüksek enflasyon ve baskılanan kur politikaları nedeniyle ülkemize özgü koşullar oluştu. Bu nedenle alıcılar da tolere edebileceklerinden çok daha yüksek olan maliyet farkını ödemek istemiyor.”

Maliyette rekabetçiliğin; işçilik, işletme giderleri, enerji, finansman maliyetleri gibi TL bazlı kalemlerin döviz kuruna çevrimi ile elde edilen döviz bazlı maliyet üzerinden şekillendiğini belirten Narbay, “2024’te kilogram başına 15,2 dolara sattığımız bir üründe yükselen üretim ve finansman maliyetlerimiz nedeniyle Asya’daki rakiplerimizden yüzde 61, Kuzey Afrika’dakilerden ise yüzde 46 daha pahalı hale geldik. Bunun neticesinde dünya genelindeki pazar kaybımızın yanı sıra en büyük ve geleneksel pazarımız olan AB’deki pazar payımız da yüzde 5,6’dan yüzde 5,1’e düştü” diye konuştu.

Hazır giyim sektörünün beklenti ve talepleri

1-Net ihracatın yüzde 10’u kadar döviz dönüşüm desteği.

2-Eriyen işletme sermayeleri, uzun vadeli kredilerle tamamlanmalı, Reeskont kredilerinde faizin tahsilatı dönem sonunda yapılmalı.

3-2.500 TL istihdam desteği tüm firmalara verilmeli.

4-Eximbank kredi destek limitleri yükseltilmeli.

5-GES yatırımlarına ruhsat sorunları çözülmeli.

6-Büyütmeyi teşvik edecek destekler artırılmalı.

7-KDV iade süreçleri kolaylaştırılmalı.

8-İş gücü dönüşünü sağlayacak destekler verilmeli.

9-Kadınların iş gücüne katılımı desteklenmeli.

10-Kreş yatırımlarına kamu desteği verilmeli.

Birim fiyatını artırmanın tek yolu markalı ihracat

TGSD Başkanı Dr. Ümit Özüren “2024’te sektörümüzün ihracat birim fiyatı kilogram başına 15,2 dolar. Fiyatı artırmanın tek yolu markalı ihracat. Perakende veya e-ticaret kanallarında yapılan markalı satışlarda ise ortalama birim satış değeri 80-100 dolar seviyelerine ulaşıyor. Bu da ancak firmaların inovasyon, tasarım, markalaşma ve dijital dönüşüm süreçlerine yatırım yapması ile mümkün” dedi.

Kur ve faiz desteği ile su üstüne çıkabiliriz

Toygar Narbay, “2022-2024 döneminde kur sepeti yüzde 101, enflasyon yüzde 138, iş gücü maliyetleri ise yüzde 249 arttı. 2023’te yıllık vergi öncesi kârı yüzde 5,6 olan bir firma, 2024’te ihracat rakamını korumuş olsa bile yılı yüzde -5,1 yani zararla tamamladı. Modelimiz bu yılın ikinci yarısında bir toparlanmayı işaret etse de ilk altı ayda yüzde -7,9 olarak gerçekleşeceğini öngöreceğimiz zarar, ikinci yarıda yüzde -1,3’e gelse de yıl ortalaması yine yüksek olacak.” Bu yıl dünya hazır giyim ticaretinde bir daralma beklenmediğini belirten Narbay, kur ya da ihracatçı için destekleme mekanizmaları çalıştırılmadığı ve pazarlarımızda düzelme olmadığı takdirde yılı 17,5 milyar dolarla bitireceklerini açıkladı.