Hazır ofisler artık finansal bir zorunluluk haline geldi

Hamide HANGÜL

Sektör temsilcileri, “tak-çalıştır” ve hazır ofis modellerinin artık bir trendden ziyade, finansal bir zorunluluk haline geldiği­ni vurguladı. Sevent Şirketler Grubu Başkanı Furkan Bayoğ­lu, artık meselenin ‘ofis’ değil, meselenin iş yapma biçiminin yeniden yazılması olduğunu söyledi.

“Gençler, ‘Ofise neden geleyim’ diye sorguluyor”

Bayoğlu, “Açık konuşalım. Bu değişimi doğru okuyanlar kazanacak. Okuyamayanlar ise sadece izlemekle yetine­cek. Bugün şirketler bir ka­rarın eşiğinde: Milyonlarca doları beton, dekorasyon ve sabit maliyetlere mi bağlaya­caklar? Yoksa sermayelerini özgür bırakıp büyümeye mi yatıracaklar? Bugün İstan­bul’da bir ofis açmanın mali­yeti sadece kira değil; deko­rasyon, kurulum, operasyon... Daha kapıyı açmadan milyon­larca dolarlık bir yük. Ama ye­ni model şunu söylüyor: Ofise yatırım yapma, işine yatırım yap. İşte bu yüzden ‘tak-çalış­tır’, ‘hazır’, ‘hizmet olarak ofiś’ modelleri artık bir trend değil, bir zorunluluk”.

Yeni nesil çalışanların ar­tık, “Ben bu ofise neden gele­yim?” diye sorguladığına işa­ret ede Bayoğlu, “Eğer cevap yoksa, gelmiyor, ancak doğ­ru kurgulanmış bir ofis yete­nek çekiyor, bağlılığı artırı­yor. Performansı yükseltiyor. Ofis artık bir maliyet kalemi değil, bir rekabet vantaj” şek­linde konuştu. Kobi Karp Mi­marlık Kurucu Ortağı ve CE­O’su Kobi Karp ise ofislerin, insanların sadece alıştığı yer olmadığını, aynı zamanda ya­şadığı, bağ kurduğu ve gün bo­yunca yüksek bir yaşam kali­tesini sürdürebildiği bütün­cül alanlar olduğuna işaret etti. Karp, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık bu yapıların te­melini oluşturuyor. Artık ofis, yalnızca çalışılan bir yer değil; iş, yaşam ve kişisel ihtiyaçla­rın entegre olduğu, günün en verimli ve dengeli şekilde ge­çirilebildiği yeni nesil bir ya­şam alanıdır” değerlendirme­si yaptı.

Alkaş-Han Spaces Başka­nı Avi Alkaş da ofislerin ar­tık bir metrekare meselesi ol­maktan çıkıp; aidiyetin, üre­timin ve anlamın tasarlandığı bir ekosisteme dönüştüğünü kaydetti. Alkaş, “Bu dönüşü­mün merkezinde ise üç temel unsur var. Mekan, zaman ve insan. Önümüzdeki dönemde farkı yaratacak olanlar, ofisi bir maliyet kalemi olarak yö­netenler değil; bu üçlü denge­yi doğru kurarak onu bir çe­kim merkezi ve değer üretim platformuna dönüştürebilen­ler olacak” diye konuştu.