Hazır yemek sanayisinde fiyat güncellemesi çıkmazı

06 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

Fiyat güncellemesi yapmak zorunda olan yemek sanayicileri, gıda fiyatlarındaki artış ile enflasyon rakamları arasındaki yüksek fark nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle hazır yemek sanayicilerinin fiyatlarda güncellemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Müşterilerinin devletin açıkladığı resmi rakamlar üzerinden zam beklentisi içinde olduğunu söyleyen Dönmez, ancak bu rakamın gıda sektörünü kurtarmayacağını ifade etti. Dönmez, 2019 yılı resmi enflasyon rakamının yüzde 11,84 olduğunu, ancak gıda fiyatlarındaki gerçek artışın net yüzde 26 gerçekleştiğini kaydetti. Hazır yemek ve catering sektörünün fiyat güncellemesi konusunda sıkıntılı bir sürece girdiğini dile getiren Dönmez, “Sektörün hammadde maliyeti iki kat arttı. Maliyetlerimizdeki bu artışı, müşterilerimize yansıtmak zorundayız. Müşterimiz fiyatların resmi enflasyon verilerine göre artırılması yönünde beklenti içindeler. Enflasyon oranında zam yapsak sektör olarak zarar edeceğiz. Gıda fiyatlarındaki artış üzerinden yaparsak bu kez müşterilerimiz reaksiyon gösterecek. İki arada bir derede kaldık. Bu işin altından kalkamazsak, sektörümüzü ve meslektaşlarımı zor günler bekliyor” dedi.