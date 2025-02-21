Hedef her yıl en az iki kat büyümek

Hayati ARIGAN

Dünyanın büyük 10 ya­zılım şirketinden biri olduğu belirtilen Ka­nada merkezli OpenText, dü­zenlediği ‘OpenText Sum­mit Türkiye 2025’ etkinliğin­de üretken yapay zekâ çözümü Aviator’u tanıttı. Aviator, şir­ketlerin maliyetlerini düşür­melerine, gerçek zamanlı ana­lizler gerçekleştirmelerine ve stratejik içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almalarına ola­nak tanıyor.

Etkinlikte konuşan Open­Text Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, “Bugün artık sade­ce dijital dönüşüm değil, yapay zekâ dönüşümünün olduğu bir gerçekliği konuşuyoruz. Bil­giyi yapay zekâ ile yeniden ta­sarlamaya kararlıyız” dedi. 180 ülkede hizmet veren ve Türki­ye’de de ofisi bulunan Open­Text’in Türkiye Genel Müdü­rü Zafer Akın, Doğu Avrupa’da beş ofisten birinin Türkiye’de olduğunu ve hedeflerinin her yıl en az iki kat büyümek oldu­ğunu söyledi.

Yapay zekâ yılda %30 büyüyor

Türkiye’de genel teknolo­ji harcamaları büyümesinin; Türkiye’nin büyümesinin yak­laşık iki katı (yüzde 4) olduğu­nu belirten Akın, “Türkiye’de teknoloji olarak daha hızlı bü­yüyoruz. Buna karşın yapay zekânın spesifik olarak büyü­mesi yüzde 30 civarlarında. Bu çok ciddi bir oran” dedi.

“Karar verdirecek stratejik bilgiyi sunuyoruz”

Gelirlerinin büyük bir bölü­münü Ar-Ge’ye aktardıklarını belirten Akın, şunları söyledi: “Yapay zekâ odaklı dönüşüm vizyonumuzun merkezinde ‘Aviator’ çözümümüz yer alı­yor. IT yönetimi, siber güven­lik ve bilgi yönetimi gibi kritik alanlarda yapay zekâyı enteg­re ederek, kurumların tüm iş süreçlerini uçtan uca dönüş­türüyoruz. Aviatorlar üretken yapay zekâ modelleri üzerinde çalışıyor. Müşteri bizimle han­gi alanda çalışıyorsa ona göre yapay zekâ desteği sağlıyor. Bu da OpenText’in rakiplerinden en büyük farkını oluşturuyor. Veri yığını yerine, karar verdi­recek stratejik bilgiyi kullanı­cıya sunuyor.”

Şirketlerin maliyetleri düşüyor

Yenilikçi çözümlerle şirket­lerin maliyetlerini düşürmele­rine destek olduklarını belir­ten Akın, “Gerçek zamanlı ana­lizler gerçekleştirmelerine ve stratejik içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almalarına ola­nak tanıyoruz. OpenText Avi­ator Database, Analytics ve In­telligence ile çeşitli verilerin değerini en üst düzeye çıkara­rak şirketleri iş fırsatlarını ön­görebilir, güvenle hareket ede­bilir ve riskleri yönetirken ma­liyetleri optimize edebilir hale getiriyoruz” diye konuştu.

“Bu yıl, otomasyon ve yapay zekâ daha önemli olacak”

Opentext için üç kritik kavramın; çloud, güvenlik ve yapay zekâ olduğunun altını çizen Zafer Akın, şirketlerin 2025 yılında daha kontrollü olacaklarını öngördüklerini belirtti. Bu temkinli olunan dönemde otomasyon ve yapay zekânın çok daha önemli olacağını söyleyen Akın, “Türkiye’de aktif 50 civarında iş ortağımız var. Verinin anlamlandırılması, veriyi bilgi haline getiren yapay zekânın stratejide yer alması doğru kararlarda büyük bir fark yaratacak. Biz OpenText olarak, bilgiyi yeniden tasarlıyor, kullanılabilir hale getiriyoruz. Yetmiyor bunu siber güvenlik çözümlerimiz ile koruyor, hem on-prem hem cloud tarafından çalıştırabilmesi için altyapı sağlıyoruz” dedi.