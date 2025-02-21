Hedef her yıl en az iki kat büyümek
180 ülkede hizmet veren ve Türkiye’de de ofisi bulunan OpenText’in Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, Doğu Avrupa’da beş ofisten birinin Türkiye’de olduğunu ve hedeflerinin her yıl en az iki kat büyümek olduğunu söyledi. Akın, “Bilgiyi yapay zekâ ile yeniden tasarlamaya kararlıyız” dedi.
Hayati ARIGAN
Dünyanın büyük 10 yazılım şirketinden biri olduğu belirtilen Kanada merkezli OpenText, düzenlediği ‘OpenText Summit Türkiye 2025’ etkinliğinde üretken yapay zekâ çözümü Aviator’u tanıttı. Aviator, şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine, gerçek zamanlı analizler gerçekleştirmelerine ve stratejik içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almalarına olanak tanıyor.
Etkinlikte konuşan OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, “Bugün artık sadece dijital dönüşüm değil, yapay zekâ dönüşümünün olduğu bir gerçekliği konuşuyoruz. Bilgiyi yapay zekâ ile yeniden tasarlamaya kararlıyız” dedi. 180 ülkede hizmet veren ve Türkiye’de de ofisi bulunan OpenText’in Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, Doğu Avrupa’da beş ofisten birinin Türkiye’de olduğunu ve hedeflerinin her yıl en az iki kat büyümek olduğunu söyledi.
Yapay zekâ yılda %30 büyüyor
Türkiye’de genel teknoloji harcamaları büyümesinin; Türkiye’nin büyümesinin yaklaşık iki katı (yüzde 4) olduğunu belirten Akın, “Türkiye’de teknoloji olarak daha hızlı büyüyoruz. Buna karşın yapay zekânın spesifik olarak büyümesi yüzde 30 civarlarında. Bu çok ciddi bir oran” dedi.
“Karar verdirecek stratejik bilgiyi sunuyoruz”
Gelirlerinin büyük bir bölümünü Ar-Ge’ye aktardıklarını belirten Akın, şunları söyledi: “Yapay zekâ odaklı dönüşüm vizyonumuzun merkezinde ‘Aviator’ çözümümüz yer alıyor. IT yönetimi, siber güvenlik ve bilgi yönetimi gibi kritik alanlarda yapay zekâyı entegre ederek, kurumların tüm iş süreçlerini uçtan uca dönüştürüyoruz. Aviatorlar üretken yapay zekâ modelleri üzerinde çalışıyor. Müşteri bizimle hangi alanda çalışıyorsa ona göre yapay zekâ desteği sağlıyor. Bu da OpenText’in rakiplerinden en büyük farkını oluşturuyor. Veri yığını yerine, karar verdirecek stratejik bilgiyi kullanıcıya sunuyor.”
Şirketlerin maliyetleri düşüyor
Yenilikçi çözümlerle şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine destek olduklarını belirten Akın, “Gerçek zamanlı analizler gerçekleştirmelerine ve stratejik içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almalarına olanak tanıyoruz. OpenText Aviator Database, Analytics ve Intelligence ile çeşitli verilerin değerini en üst düzeye çıkararak şirketleri iş fırsatlarını öngörebilir, güvenle hareket edebilir ve riskleri yönetirken maliyetleri optimize edebilir hale getiriyoruz” diye konuştu.
“Bu yıl, otomasyon ve yapay zekâ daha önemli olacak”
Opentext için üç kritik kavramın; çloud, güvenlik ve yapay zekâ olduğunun altını çizen Zafer Akın, şirketlerin 2025 yılında daha kontrollü olacaklarını öngördüklerini belirtti. Bu temkinli olunan dönemde otomasyon ve yapay zekânın çok daha önemli olacağını söyleyen Akın, “Türkiye’de aktif 50 civarında iş ortağımız var. Verinin anlamlandırılması, veriyi bilgi haline getiren yapay zekânın stratejide yer alması doğru kararlarda büyük bir fark yaratacak. Biz OpenText olarak, bilgiyi yeniden tasarlıyor, kullanılabilir hale getiriyoruz. Yetmiyor bunu siber güvenlik çözümlerimiz ile koruyor, hem on-prem hem cloud tarafından çalıştırabilmesi için altyapı sağlıyoruz” dedi.