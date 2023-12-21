"Hedef, İstanbul’da 500 milyon dolarlık ihracat"

Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'na (IFIF) göre yıllık küresel ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan karma yem endüstrisini ve 165 milyar dolara ulaştığını kaydeden İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, tahıl sektörünü doğrudan ilgilendiren un, yem ve tahıl işleme makineleri sektörünün 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını, 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesinin beklendiğini aktardı.

“Küresel pazardaki önemli aktör rolümüz pekişiyor”

Önümüzdeki dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması ön görüldüğünü ifade eden Kalkan, “Bu noktada en önemli bölgeler; Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması ve tarımsal ürünlere olan talebin artması beklenen Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakın olması, Türkiye’nin küresel pazarda en önemli aktörler arasındaki yerini pekiştiriyor’’ dedi.

120 ülkeden 300 marka katılacak

Hızla artan nüfusun 2030 yılında protein ihtiyacının günümüze göre yüzde 70 yükselmesi beklendiği göz önüne alındığında, küresel iklim krizi ve kuraklıklarla mücadele eden insanlığın önemli protein kaynağı tahıl ve bakliyat ürünlerine olan bağlılığının artacağına dikkat çeken Kalkan, “Tarımsal üretim kadar öne çıkan diğer bir konu ise mamullerin işlenerek ürüne dönüştürülmesi.

Temel gıda ihtiyacının başında gelen ve uzun süre depolanabilen tahıl ve bakliyat mahsullerini nihai tüketicinin kullanabileceği ürüne dönüştüren teknolojilerin sergileneceği İDMA İstanbul, sektörün tüm paydaşlarını binlerce profesyonel ziyaretçiyle 10’uncu kez buluşturacak. İDMA İstanbul; ‘Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün uluslararası fuarı’ mottosuyla Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, MENA ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 120 ülkeden 10 bin profesyonel ziyaretçiyi 300 markayla buluşturacak” diye konuşacak.

Güçlü üretim kaliteli ürün

Bugün dünyada faaliyet gösteren tahıl, bakliyat ve yem işleme tesislerinin yarısında Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünlerle yerli markalarımızın imzasının olduğunu anlatan Kalkan, ‘’Ülkemizin 100’üncü yılında 10’uncu buluşmayı gerçekleştireceğimiz İDMA İstanbul’da; un, tahıl, bakliyat, yem teknolojileri ve değirmen makineleri üreticilerimize 500 milyon dolarlık ihracat başarısı hedefliyoruz. Güçlü üretim ve kaliteli ürünlerle global pazarın önemli üreticileri arasında yer alarak 1 milyar dolarlık ihracat rakamına imza atan Türkiye’nin un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticilerini 2022 yılında Rusya ile 2023 yılında Endonezya ile buluşturduk” ifadelerini kullandı.