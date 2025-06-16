Hedef, 'usta' yapay zekâyı üretmek
Dubai’de kurulan Türk girişimi, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Yatırım ortaklığı modeliyle yavaş ama akıllıca ilerleyeceklerini söyleyen Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, “Önce ustaları dijitalleştireceğiz, sonra kullanıcılara yapay zekâ ile hızlı çözümler sunacağız” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Expatlara hizmet vermek amacıyla Türk girişimci İbrahim Çolak tarafından 2014 yılında Dubai’de kurulan Mr Usta’nın Türkiye yolculuğu 2022’de başladı. Mobilya montaj, tesisat, elektrik, klima, halı & koltuk yıkama, kombi hizmetleri gibi 25’ten fazla hizmet veren Mr Usta, tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerine göre yenilikçi renovasyon çözümleri de sunuyor. Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, sarı sayfalar mantığıyla kurulan Mr Usta’nın dönüşüm hikâyesini ve Türkiye pazarına girdiği 3 yıldan bu yana gelişim sürecini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.
Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet süreçlerinin tamamının Mr Usta’nın sorumluluğuna alındığını kaydeden Kalkan, “Bu dönüşüm süreciyle birlikte hem daha güvenilir hem de maliyetlerin standart hale getirildiği bir sistem ortaya kondu. ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yatırım ortaklığıyla 2022 yılında Türkiye pazarına girişi yaptı. Dubai’deki Mr Usta Türkiye’dekinin hala küçük bir ortağı. Aslına bakarsanız Dubai’de kurulan bir Türk şirketi, ilk yurt dışı açılımını Türkiye’ye yapmış oldu” dedi.
“4-5 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaştık”
Kalkan, 1,2 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ile kurulan girişimin 3 yılın sonunda yaklaşık 4-5 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaştığını ifade ederek, “Dışarıdan ekstra bir yatırım almadık. Türkiye operasyonlarının kurucu yatırımcıları, hala şirketi fonlamaya devam ediyor. Yönetim ve beyaz yakalılardan oluşan ekibimizde şu anda 12 kişi yer alıyor. Sahada kendi ustalarımızın yanı sıra sözleşmeli tedarikçilerimizle de çalışıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum›da hizmet veriyoruz. Üyelerimiz istediği gün ve saat aralığına randevularını oluşturup hizmet talep edebiliyorlar. Ayrıca Koçtaş, İşCep, IKEA, Trendyol, Hepsiburada ve JYSK gibi kurumsal iş ortaklıklarımız da var” ifadelerini kullandı.
“Yavaş ama akıllı ilerliyoruz”
“Hali hazırda bağımsız müşterinin onayladığı %92 memnuniyet oranına ulaştık” diyen Kalkan, tamirat, tadilat, bakım ve renovasyon gibi işlerde müşterileri görece memnun etmenin güçlüğüne değindi. Kalkan, 2024 yılında sipariş sayısını %253 oranında artırdıklarını ekleyerek, büyüme stratejileri hakkında şunları söyledi: “Biz yavaş ama akıllı büyümeye tercih ediyoruz. Türkiye›de bazı yatırımcıların zihniyeti ‘bir tren varsa kaçırmayalım’ şekilde hareket ediyor. Bizim yaklaşımımız o yatırımcılara biraz ters geliyor. Biz ‘bugün para bulalım harcayalım inanılmaz bir şekilde hacim getirelim’ de diyebiliriz. Ama %92 olan memnuniyet oranını bir anda %40’lara %30’lara düşmesi söz konusu olabilir. O nedenle büyümeyi akıllıca yönetmeye çalışıyoruz.”
Farkımız üstlendiğimiz sorumluluk ve sabit fiyat
Kalkan, benzer hizmetlere aracılık eden diğer rakiplerinden ayrıştıkları en önemli noktanın müşteriyle hizmeti buluşturdukları andan teslim/ tamamlama sürecinin sonuna kadar üstlendikleri sorumluluk ve sabit fiyat politikaları olduğunun altını çizdi. Fiyat politikalarında müşteri ya da lokasyon bazlı değişikliğin söz konusu olmadığına dikkat çeken Kalkan, “Etiler’deki fiyatla Beylikdüzü’ndeki fiyat benzer.
İstanbul içinde her yerde sabit bir fiyatımız var. Ayrıca diğer uygulamalarda müşteri ve hizmet veren arasında güven bağını sağlamak oldukça güç. Ne zaman saat kaçta size ulaşacağını bu bilgiyi daha sonra nasıl kullanacağını bilmeniz mümkün değil. Bizim sistemimizde kendi sözleşmeli ustamız ya da kendi ustamız bile nihai tüketiciye maskeli bir telefonla ulaşabiliyor. Ödeme işi hiçbir şekilde nakit dönmüyor, online üzerinden ilerliyor” diye konuştu.
Amacımız iki tarafta da dönüşümünü yaratmak
Mr Usta, tamamen kendi geliştirdiği teknoloji altyapısıyla sektöre hız, güven ve öngörülebilirlik getiriyor. Kullanıcılar, kategori bazlı birkaç soruyu yanıtlayarak hizmetin net fiyatını görüyor, istediği tarih ve saat aralığını seçerek online ödeme ile rezervasyon oluşturabiliyor.
Kalkan, “İlk amacımız iki tarafta da dönüşümünü yaratmak” diye başladığı söze şöyle devam etti: “İlk olarak ustanın hayatını iyileştirecek dijitalleştirmek istiyoruz. Ustaların cumartesi pazarı ailesiyle tatil yapabileceği şekilde ekosistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta da müşteri tarafında bu ihtiyaçlar doğduğunda hızlı yanıt alabileceği bir yöntem bulmayı amaçlıyoruz. Bunu da işin içine yapay zekâyı sokarak yapmak istiyoruz.
Kullanıcıların, ustaya ihtiyaç kalmadan hem kendilerinin çözebileceği hem de yönlendirme alabilecekleri bir çözüm yaratmanın peşindeyiz.” Büyüme stratejilerini yapay zekâ ile şekillendiren Mr Usta, uzaktan arıza ve ihtiyaç tespiti sistemleriyle kullanıcı taleplerine ön değerlendirme ve çözüm önerileri sunuyor. Dijitalleşme, veri analitiği, müşteri güveni ve yapay zekâ odaklı geliştirmeleriyle Mr Usta, Türkiye’de ve bölgede teknolojinin en etkin kullanıldığı örnek model olmayı hedefliyor.
“Yaz sezonunda patlama olacak”
Büyük oranda kayıt dışı olarak sürdürülen hizmetlerin kayıt altına alınmasına da aracılılık ettiklerini anlatan Kalkan, SGK’sı yapılmış, iş güvenliği sertifikası olan ustalar ve ekiplerle çalıştıklarını söyledi. Kalkan, ustaların sistem üzerinden branşlarına göre aylık 150-500 bin arası fatura kesebildiklerini ifade ederek, “Platforma üye 250’ye yakın tüzel kişi var. Bu tüzel kişilerin altında 10-15 kişilik ekipleri yer alıyor.
Hepsinin toplamında sahada hizmet veren 2-3 bin ustadan söz edebiliriz. Hizmet iş kapasitemiz de günlük bazda değişkenlik gösteriyor. 2000’lere gittiği dönemlerde var, 400-500’lere düştüğü dönemler de oluyor. Mevsimsel değişiklikler de söz konusu. Mesela şu an yaz aylarında patlama yaşayacağız. Bu sezondan beklentimiz günlük yaklaşık 4 bin 500 seviyelerine çıkmak” dedi.
25 ayrı kategoride hizmet
“Nihai müşteriye şu an 25 tane kategoride hizmet veriyoruz” diyen Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, elektrikli arabanın şarj ünitesinin kurulumundan kuru temizleme, koltuk yıkama, renovasyon, mimari hizmetler, tadilat, tesisat, mobilya tamiri, klima, kombi hatta yerinde cep telefonu tamirine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını söyledi. Kalkan, “Klima sezonunda talepler başlayacak. Burada ücretler klimanın büyüklüğüne göre 2 bin TL’den başlıyor.
Okullar kapandıktan sonra de boya sezonu açılacak. Temmuz’un sonu Ağustos gibi de şehirlerarası taşınmalar başlayacak. Ekim’den kasımdan sonra kombi sezonu açılıyor” şeklinde konuştu. Aylık sipariş sayısını da yüzde 20 oranında artıran MR Usta, mobil uygulamasının kullanıcı sayısını yüzde 55 oranında yükseltti. Mr Usta, 2024 yılında dolar bazında yüzde 230, iş sayısı bazında ise yüzde 103 büyüme kaydetti. 2024 yılında en çok talep edilen ilk 3 hizmeti: koltuk ve halı yıkama, kuru temizleme ve mobilya montaj oldu.
"Vizyoner yatırımcılara açığız"
Kalkan, yatırım-girişim ekosisteminin sorunlarına da değinerek, şunları söyledi: “Yatırımcı istiyoruz ama son bir yıl içinde girişim yapmayı bıraktık. Yatırımcının ‘vadeli hesaba para koysam daha fazla getiriyor’ cümlesini kurabilecek mantalite de olmaması gerekiyor. Bunu da gördükten sonra bize vizyoner ve stratejik ortak olabilecek kişilerle ve kurumlarla iş yapmamız gerektiğini öğrendik. Çünkü bu süreçler ciddi zaman kaybına yol açıp ve motivasyonu da düşürüyor.”