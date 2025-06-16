Hedef, 'usta' yapay zekâyı üretmek

Sevilay ÇOBAN

Expatlara hizmet ver­mek amacıyla Türk gi­rişimci İbrahim Çolak tarafından 2014 yılında Duba­i’de kurulan Mr Usta’nın Tür­kiye yolculuğu 2022’de baş­ladı. Mobilya montaj, tesisat, elektrik, klima, halı & koltuk yıkama, kombi hizmetleri gi­bi 25’ten fazla hizmet veren Mr Usta, tüketicilerin ihti­yaç ve taleplerine göre yeni­likçi renovasyon çözümleri de sunuyor. Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, sarı say­falar mantığıyla kurulan Mr Usta’nın dönüşüm hikâyesini ve Türkiye pazarına girdiği 3 yıldan bu yana gelişim süreci­ni DÜNYA Gazetesi’ne anlat­tı.

Müşteri beklentileri ve ih­tiyaçları doğrultusunda hiz­met süreçlerinin tamamının Mr Usta’nın sorumluluğuna alındığını kaydeden Kalkan, “Bu dönüşüm süreciyle bir­likte hem daha güvenilir hem de maliyetlerin standart ha­le getirildiği bir sistem ortaya kondu. ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yatırım ortaklığıyla 2022 yılında Türkiye pazarı­na girişi yaptı. Dubai’deki Mr Usta Türkiye’dekinin hala kü­çük bir ortağı. Aslına bakarsa­nız Dubai’de kurulan bir Türk şirketi, ilk yurt dışı açılımını Türkiye’ye yapmış oldu” dedi.

“4-5 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaştık”

Kalkan, 1,2 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ile kurulan girişimin 3 yılın sonunda yakla­şık 4-5 milyon dolarlık bir yatı­rım büyüklüğüne ulaştığını ifa­de ederek, “Dışarıdan ekstra bir yatırım almadık. Türkiye ope­rasyonlarının kurucu yatırım­cıları, hala şirketi fonlamaya devam ediyor. Yönetim ve be­yaz yakalılardan oluşan ekibi­mizde şu anda 12 kişi yer alıyor. Sahada kendi ustalarımızın ya­nı sıra sözleşmeli tedarikçileri­mizle de çalışıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum›da hizmet veriyoruz. Üyelerimiz istediği gün ve saat aralığına randevularını oluşturup hiz­met talep edebiliyorlar. Ayrıca Koçtaş, İşCep, IKEA, Trend­yol, Hepsiburada ve JYSK gibi kurumsal iş ortaklıklarımız da var” ifadelerini kullandı.

“Yavaş ama akıllı ilerliyoruz”

“Hali hazırda bağımsız müş­terinin onayladığı %92 mem­nuniyet oranına ulaştık” diyen Kalkan, tamirat, tadilat, bakım ve renovasyon gibi işlerde müş­terileri görece memnun etme­nin güçlüğüne değindi. Kalkan, 2024 yılında sipariş sayısını %253 oranında artırdıkları­nı ekleyerek, büyüme strateji­leri hakkında şunları söyledi: “Biz yavaş ama akıllı büyümeye tercih ediyoruz. Türkiye›de ba­zı yatırımcıların zihniyeti ‘bir tren varsa kaçırmayalım’ şekil­de hareket ediyor. Bizim yak­laşımımız o yatırımcılara bi­raz ters geliyor. Biz ‘bugün para bulalım harcayalım inanılmaz bir şekilde hacim getirelim’ de diyebiliriz. Ama %92 olan memnuniyet oranını bir anda %40’lara %30’lara düşmesi söz konusu olabilir. O nedenle bü­yümeyi akıllıca yönetmeye ça­lışıyoruz.”

Farkımız üstlendiğimiz sorumluluk ve sabit fiyat

Kalkan, benzer hizmetlere aracılık eden diğer rakiplerin­den ayrıştıkları en önemli nok­tanın müşteriyle hizmeti bu­luşturdukları andan teslim/ tamamlama sürecinin sonu­na kadar üstlendikleri sorum­luluk ve sabit fiyat politikala­rı olduğunun altını çizdi. Fiyat politikalarında müşteri ya da lokasyon bazlı değişikliğin söz konusu olmadığına dikkat çe­ken Kalkan, “Etiler’deki fiyatla Beylikdüzü’ndeki fiyat benzer.

İstanbul içinde her yerde sabit bir fiyatımız var. Ayrıca diğer uygulamalarda müşteri ve hiz­met veren arasında güven ba­ğını sağlamak oldukça güç. Ne zaman saat kaçta size ulaşaca­ğını bu bilgiyi daha sonra nasıl kullanacağını bilmeniz müm­kün değil. Bizim sistemimizde kendi sözleşmeli ustamız ya da kendi ustamız bile nihai tüketi­ciye maskeli bir telefonla ulaşa­biliyor. Ödeme işi hiçbir şekilde nakit dönmüyor, online üzerin­den ilerliyor” diye konuştu.

Amacımız iki tarafta da dönüşümünü yaratmak

Mr Usta, tamamen kendi ge­liştirdiği teknoloji altyapısıyla sektöre hız, güven ve öngörü­lebilirlik getiriyor. Kullanıcı­lar, kategori bazlı birkaç soru­yu yanıtlayarak hizmetin net fiyatını görüyor, istediği tarih ve saat aralığını seçerek onli­ne ödeme ile rezervasyon oluş­turabiliyor.

Kalkan, “İlk amacı­mız iki tarafta da dönüşümünü yaratmak” diye başladığı söze şöyle devam etti: “İlk olarak us­tanın hayatını iyileştirecek di­jitalleştirmek istiyoruz. Usta­ların cumartesi pazarı ailesiyle tatil yapabileceği şekilde eko­sistemi değiştirmeye çalışıyo­ruz. Diğer tarafta da müşteri tarafında bu ihtiyaçlar doğdu­ğunda hızlı yanıt alabileceği bir yöntem bulmayı amaçlıyoruz. Bunu da işin içine yapay zekâyı sokarak yapmak istiyoruz.

Kul­lanıcıların, ustaya ihtiyaç kal­madan hem kendilerinin çöze­bileceği hem de yönlendirme alabilecekleri bir çözüm yarat­manın peşindeyiz.” Büyüme stratejilerini yapay zekâ ile şe­killendiren Mr Usta, uzaktan arıza ve ihtiyaç tespiti sistem­leriyle kullanıcı taleplerine ön değerlendirme ve çözüm öne­rileri sunuyor. Dijitalleşme, ve­ri analitiği, müşteri güveni ve yapay zekâ odaklı geliştirme­leriyle Mr Usta, Türkiye’de ve bölgede teknolojinin en etkin kullanıldığı örnek model olma­yı hedefliyor.

“Yaz sezonunda patlama olacak”

Büyük oranda kayıt dışı ola­rak sürdürülen hizmetlerin kayıt altına alınmasına da ara­cılılık ettiklerini anlatan Kal­kan, SGK’sı yapılmış, iş gü­venliği sertifikası olan ustalar ve ekiplerle çalıştıklarını söy­ledi. Kalkan, ustaların sistem üzerinden branşlarına göre aylık 150-500 bin arası fatura kesebildiklerini ifade ederek, “Platforma üye 250’ye yakın tüzel kişi var. Bu tüzel kişile­rin altında 10-15 kişilik ekip­leri yer alıyor.

Hepsinin top­lamında sahada hizmet veren 2-3 bin ustadan söz edebili­riz. Hizmet iş kapasitemiz de günlük bazda değişkenlik gös­teriyor. 2000’lere gittiği dö­nemlerde var, 400-500’lere düştüğü dönemler de oluyor. Mevsimsel değişiklikler de söz konusu. Mesela şu an yaz aylarında patlama yaşayaca­ğız. Bu sezondan beklentimiz günlük yaklaşık 4 bin 500 se­viyelerine çıkmak” dedi.

25 ayrı kategoride hizmet

“Nihai müşteriye şu an 25 tane kategoride hizmet veriyoruz” diyen Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, elektrikli arabanın şarj ünitesinin kurulumundan kuru temizleme, koltuk yıkama, renovasyon, mimari hizmetler, tadilat, tesisat, mobilya tamiri, klima, kombi hatta yerinde cep telefonu tamirine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını söyledi. Kalkan, “Klima sezonunda talepler başlayacak. Burada ücretler klimanın büyüklüğüne göre 2 bin TL’den başlıyor.

Okullar kapandıktan sonra de boya sezonu açılacak. Temmuz’un sonu Ağustos gibi de şehirlerarası taşınmalar başlayacak. Ekim’den kasımdan sonra kombi sezonu açılıyor” şeklinde konuştu. Aylık sipariş sayısını da yüzde 20 oranında artıran MR Usta, mobil uygulamasının kullanıcı sayısını yüzde 55 oranında yükseltti. Mr Usta, 2024 yılında dolar bazında yüzde 230, iş sayısı bazında ise yüzde 103 büyüme kaydetti. 2024 yılında en çok talep edilen ilk 3 hizmeti: koltuk ve halı yıkama, kuru temizleme ve mobilya montaj oldu.

"Vizyoner yatırımcılara açığız"

Kalkan, yatırım-girişim ekosisteminin sorunlarına da değinerek, şunları söyledi: “Yatırımcı istiyoruz ama son bir yıl içinde girişim yapmayı bıraktık. Yatırımcının ‘vadeli hesaba para koysam daha fazla getiriyor’ cümlesini kurabilecek mantalite de olmaması gerekiyor. Bunu da gördükten sonra bize vizyoner ve stratejik ortak olabilecek kişilerle ve kurumlarla iş yapmamız gerektiğini öğrendik. Çünkü bu süreçler ciddi zaman kaybına yol açıp ve motivasyonu da düşürüyor.”