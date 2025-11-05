"Hedefimiz, 5 yılda 70 otele, istihdamda ise 8 bine ulaşmak"
Elite World Hotels & Resorts, 2030'a kadar otel sayısını franchise modeliyle 70’e, istihdam sayısını da 3 binden 8 bine çıkartacak. Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, “Anadolu’nun turizm potansiyeli yüksek şehirlerinde ekonomi ve orta segment otellerimizle büyümeye hız veriyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de otel zinciri markalarından Elite World Hotels & Resorts, franchise iş modeliyle büyüme planlarını revize ederek, 2030’a kadar 50 otele ulaşma hedefini 70’e çıkarttı. Markanın hedeflerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıklayan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, franchise iş modeliyle 2023’te otel sayısının 8 olduğunu, 2025’te 14 yeni otel anlaşmayla önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bu otellerden 4’ünün açılışını gerçekleştirdik. Böylece faaliyette olan ve projesi devam eden otellerimizle 17 farklı şehirde 30 otele ulaşmış durumdayız. Biz sadece otel açmıyor, yeni istihdam alanları yaratarak Türkiye’den dünyaya uzanan güçlü bir turizm markası inşa ediyoruz” dedi.
2030 hedefi: 70 otel
Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise franchise iş modeliyle bugüne kadar aldıkları yolun, hedeflerini büyütme konusunda kendilerini teşvik ettiğini belirterek, büyüme hedeflerini şöyle anlattı: “Buna ek olarak yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle hedeflerimizi ‘2030 yılında 70 otel’ olarak revize ettik. Anadolu’da ve yurt dışında turizm sektörüne güçlü bir marka ile adım atmak isteyenler veya hali hazırdaki turizm yatırımını Elite World çatısı altında güçlendirmek isteyen yatırımcılardan aldığımız yoğun talep, bizi yeni hedefler koymaya yönlendirdi. Yurt içinde Anadolu’nun turizm potansiyeli yüksek şehirlerinde ekonomi ve orta segment otellerimizle büyüme yolculuğumuza hız veriyoruz; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Sivas’taki ikinci yatırımımız olan Residence konseptimiz, Ankara, Antalya gibi şehirlerimizde imzaladığımız yeni anlaşmalarımızla Anadolu’daki varlığımızı güçlendiriyoruz.”
“Avrupa ve yeni coğrafyalara markamızı taşıyoruz”
Yurt içinin yanı sıra yurt dışı hedeflerine de değinen Petekçi, “Global bir marka olma yolunda yurt dışında da güçlü adımlar atıyoruz. 2025’te odağımıza aldığımız Avrupa şehirlerinin yanı sıra yeni coğrafyalara da markamızı taşıyoruz. Yeni markalarımızla, yeni lokasyonlarda ve güçlü iş ortaklıklarıyla büyümeye devam edeceğiz. Hedefimiz 2030’da Türkiye’de global markaların da dahil olduğu pazarda ilk 5’e girmek” açıklamasında bulundu. Elite Word Hotel & Resorts İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Sürmen ise yerel turizmi destekleyen, istihdam yaratan ve bölgesel ekonomilere katkı sağlayan bir yatırım modeliyle ilerlediklerini söyledi.
Kazakistan pazarına giriyor
Toplantıda verilen bilgilere göre, otel markası, geçtiğimiz yıl anlaşması imzalanan Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Hollanda’daki otellerini 2026’da açmayı planlarken, hedefinde İngiltere, Almanya ve Belçika var. Grup, bunun yanı sıra Orta Asya’da Kazakistan Çimkent’te anlaşmasını yaptığı yeni oteli ile Kazakistan pazarına giriş yapacak. Elite World, yeni açacağı otellerle birlikte 3 bin olan istihdamını 2030’da 8 bine çıkarmayı hedefliyor.