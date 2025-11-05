"Hedefimiz, 5 yılda 70 otele, istihdamda ise 8 bine ulaşmak"

Hamide HANGÜL

Türkiye’de otel zinci­ri markalarından Elite World Hotels & Resorts, franchise iş modeliyle büyüme planlarını revize ederek, 2030’a kadar 50 otele ulaşma hedefini 70’e çıkarttı. Markanın hedefle­rini düzenledikleri basın toplan­tısıyla açıklayan Elite World Ho­tels & Resorts Satış ve Pazarla­madan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, fran­chise iş modeliyle 2023’te otel sayısının 8 olduğunu, 2025’te 14 yeni otel anlaşmayla önemli bir ivme yakaladıklarını belirte­rek, şöyle devam etti: “Bu oteller­den 4’ünün açılışını gerçekleş­tirdik. Böylece faaliyette olan ve projesi devam eden otellerimiz­le 17 farklı şehirde 30 otele ulaş­mış durumdayız. Biz sadece otel açmıyor, yeni istihdam alanları yaratarak Türkiye’den dünyaya uzanan güçlü bir turizm markası inşa ediyoruz” dedi.

2030 hedefi: 70 otel

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise fran­chise iş modeliyle bugüne kadar aldıkları yolun, hedeflerini bü­yütme konusunda kendilerini teşvik ettiğini belirterek, büyü­me hedeflerini şöyle anlattı: “Bu­na ek olarak yatırımcılardan ge­len yoğun ilgiyle hedeflerimizi ‘2030 yılında 70 otel’ olarak re­vize ettik. Anadolu’da ve yurt dı­şında turizm sektörüne güçlü bir marka ile adım atmak isteyenler veya hali hazırdaki turizm yatı­rımını Elite World çatısı altında güçlendirmek isteyen yatırımcı­lardan aldığımız yoğun talep, bizi yeni hedefler koymaya yönlen­dirdi. Yurt içinde Anadolu’nun turizm potansiyeli yüksek şehir­lerinde ekonomi ve orta segment otellerimizle büyüme yolculu­ğumuza hız veriyoruz; Diyarba­kır, Şanlıurfa, Mardin, Sivas’taki ikinci yatırımımız olan Residen­ce konseptimiz, Ankara, Antalya gibi şehirlerimizde imzaladığı­mız yeni anlaşmalarımızla Ana­dolu’daki varlığımızı güçlendiri­yoruz.”

“Avrupa ve yeni coğrafyalara markamızı taşıyoruz”

Yurt içinin yanı sıra yurt dışı hedeflerine de değinen Petekçi, “Global bir marka olma yolun­da yurt dışında da güçlü adımlar atıyoruz. 2025’te odağımıza al­dığımız Avrupa şehirlerinin ya­nı sıra yeni coğrafyalara da mar­kamızı taşıyoruz. Yeni marka­larımızla, yeni lokasyonlarda ve güçlü iş ortaklıklarıyla büyüme­ye devam edeceğiz. Hedefimiz 2030’da Türkiye’de global mar­kaların da dahil olduğu pazar­da ilk 5’e girmek” açıklamasında bulundu. Elite Word Hotel & Re­sorts İş Geliştirmeden Sorum­lu Başkan Yardımcısı Mahmut Sürmen ise yerel turizmi destek­leyen, istihdam yaratan ve bölge­sel ekonomilere katkı sağlayan bir yatırım modeliyle ilerledikle­rini söyledi.

Kazakistan pazarına giriyor

Toplantıda verilen bilgilere gö­re, otel markası, geçtiğimiz yıl an­laşması imzalanan Fildişi Sahi­li Cumhuriyeti ve Hollanda’daki otellerini 2026’da açmayı plan­larken, hedefinde İngiltere, Al­manya ve Belçika var. Grup, bu­nun yanı sıra Orta Asya’da Kaza­kistan Çimkent’te anlaşmasını yaptığı yeni oteli ile Kazakistan pazarına giriş yapacak. Elite Wor­ld, yeni açacağı otellerle birlikte 3 bin olan istihdamını 2030’da 8 bi­ne çıkarmayı hedefliyor.