Hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan güç olmak

Türkiye’de faaliyet gösteren 120’yi aşkın Amerikan şirketini temsil eden AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevi üstleniyor.

AmCham Türkiye üyesi Amerikan şirketlerinin toplam 60 milyar doların üzerinde yatırımı ve 100 bini aşkın istihdamı bulunuyor.

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Derneğimiz gücünü üç ana kaynaktan alıyor; yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı, yerel iş ortaklarının küresel değer zincirleri ile buluşturulması ve bununla beraber, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının gelişimine katkıda bulunması” diyor.

AmCham Türkiye, bu sene 4'üncüsünü düzenlediği “I AmCham- Pion Ödülleri” ile Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketler ve projeleri kamuoyu ve iş dünyası nezdinde onurlandırmayı ve bu sayede yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak” diyen Turnaoğlu, “2019 yılında hayata geçirilen I AmChamPion Ödül Programı kapsamında, Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ödül Programının 4. senesinde bu yıl da ikili ekonomik ilişkilere katkıda bulunan Türk ve Amerikan Şirketleri ödüllerine kavuşacak. Programın ilk senesinden bu yana bizlerle olan Jüri Başkanımız, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun da katkıları ile programımızı bir ileri seviyeye taşıdık” diyor. Turnaoğlu’nun yorumları şöyle:

“Derneğimiz, Türkiye’de 2004 yılında kurulduğu günden bu yana Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görüyor. AmCham Türkiye olarak 2020 yılı başında kendimize temel bir hedef belirledik: ‘Ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak’. Bu hedefimize ulaşmak için beş önceliğimiz var: Ülkemizdeki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korumak; yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak; Türkiye’nin bölgesel merkez olmasını desteklemek; birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak; dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesi ve çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik programlarının entegrasyonunu aktif olarak desteklemek.”

Ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı

“Türkiye ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin 200 yıla yaklaşan tarihi bulunuyor. Ticaret ve yatırım, iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit nitelikte önem taşıyor. Ekonomik ilişkimizin güçlenmesi, ticaretin artması, her iki ülke için de daha fazla istihdam ve daha fazla ulusal gelir anlamına geliyor. Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde hayata geçirebileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel görüyoruz. ABD, Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer alıyor. Bunun yanında, sadece Amerikan şirketleri Türkiye’den dünyanın diğer ülkelerine her yıl 10 milyar dolara yakın ihracat yapıyorlar. İki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımızda, 2022’nin ilk yarısında ticaret hacminin 17,6 milyar dolara yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artış anlamına geliyor. Hatta, temmuz ayı verileri de dahil edildiğinde ticaret hacminin 18,9 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Türkiye’nin Amerika’ya olan ihracatına baktığımızda, 2010 yılında yıllık yaklaşık 4 milyar dolar olan bu oranın, her iki tarafın karşılıklı çabaları sonucu 3 katından daha yüksek oranda artış gösterdiğini görüyoruz. Bu rakam yıllık 14 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Yılın ilk yarısında Amerika’nın Türkiye’ye olan ihracatı ise yüzde 62 oranında artışla 8,1 milyar dolara ulaştı.”

ABD şirketleri için Türkiye bölgesel bir merkez

“Ülkemizde bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümü Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Derneğimizde bulunan yaklaşık 20 üyemiz Türkiye’den 80’e yakın ülkeyi yönetiyor. Bu firmaların büyük bölümünde bölgenin yönetimi de Türk yöneticilere verilmiş durumda. BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında stratejik mekanizmanın harekete geçirildiği vurgulanmıştı. Aynı şekilde, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının üçüncü tur istişarelerinde, iki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edildi. Toplantıda ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal bağlar gözden geçirildi."

Eğitime Katkı ve E-İhracat kategorileri eklendi

AmCham Türkiye "I AmChamPion Awards 2022” başvuru süreci Eylül sonunda başladı. Son başvuru tarihi ise 19 Ekim 2022. Sadece Amerikan şirketleri değil, Amerika’da yatırım yapan ve Amerikan şirketler ile ortaklığı bulunan Türk şirketleri için de ayrı kategoriler var. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & I AmChamPion Ödülleri Lideri TBWA\Group Istanbul CEO’su Burcu Özdemir’in bu seneki ödül sürecine dair verdiği bilgiler şöyle: “I AmChamPion ödüllerinde ilk günden bu yana önceliklerimizin öne çıkarılmasına odaklandık: Global değer zinciri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi alanları kapsayacak şekilde kategorilerimizi tasarladık. İkili ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere gerçekleştirilen ödül programının 4. Senesinde 9 kategori altında toplam 11 başlıkta ödül sunulacak. Bu yıl Eğitime Katkı ve E-İhracat kategorilerini ekledik. Ayrıca yine bu yıl Sürdürülebilirlik kategorisi altında iki ayrı başlıkta ödül vereceğiz. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk-Amerikan iş dünyasına katkı sağlayan kişiye Onur Ödülü vereceğiz.

Bu sene bir yenilik yapıyoruz. Ödül gecemizin önünde gündüz panellerimiz ile bu süreci destekleyeceğiz ve bir tam gün etkinlik şeklinde Türk-Amerikan ikili ekonomik ilişkilerine yapılan katkıları ve bu anlamda yapılabilecek çalışmaları değerlendireceğiz. Enerji, Dijital Ekonomi ve Sürdürülebilirlik temalarında üç ayrı panelimiz olacak. Katılmak isteyen tüm şirketler sosyal medya hesaplarımızdaki duyuruları takip ederek katılım sağlayabilecek.

“I AMCHAMPION ÖDÜLLERİ” 2022

Türk şirketlerine verilecek ödül kategorileri

YILIN TÜRK ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

(ABD’de Türk yatırımı / ABD şirketi ile ortaklık kuran Türk şirketi / ABD sermayesine sahip Türk şirketi)

YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ

(Start-up’lar ve girişimciler)

E-İHRACAT ÖDÜLÜ

(ABD’ye e-ihracat yapan şirketler)

Amerikan şirketlerinin başvurusuna açık kategoriler

YATIRIM ÖDÜLLERİ

-Türkiye’de ABD Yatırımı

-Etki Yatırımı

BÖLGESEL MERKEZ ÖDÜLÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ

-İklim eylemi

-Sürdürülebilir Kalkınma

ÇEŞİTLİLİK & KAPSAYICILIK ÖDÜLÜ

INOVASYON ÖDÜLÜ

EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ