“Hedeflerimizden vazgeçmedik, yeter ki destek verilsin”

“Biz ülkemize, devletimize, milletimize güveniyor, bugünün zorluklarının da üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimize yürekten inanıyoruz” diyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, DÜNYA’ya özel yaptığı açıklamada bölge sanayicileri olarak önceliklerinin vatandaşlarının ihtiyacına cevap vermek ve ekonomide devamlılık için üretimi, ihracatı ve istihdamı sürdürmek olduğunu söyledi.

Adnan Ünverdi, hedeflerinden vazgeçmediklerini ve hedefe ulaşabilmek için depremi yaşamış olan Gaziantep ve bölgeye yönelik hem toparlanmayı destekleyecek hem de bölgenin gelişmesine yönelik her alanda pozitif ayrımcılık yapılmasını ve uzun süreli daha etkin destek ve teşviklerin verilmesi gerektiğini aktardı.

Politika faizi düşerken reel faizin makul seviyelerde ve ulaşılabilir olması, döviz kuru ve yüksek enflasyonun kontrol altında tutulması, dalgalanmaların yaşanmamasının öncelikli beklentileri arasında yer aldığını söyleyen Adnan Ünverdi, güven veren, uzun vadeli, istikrara dayalı ekonomi politikalarının yatırımları artıracağını, üretim, ihracat ve istihdamı büyüteceğini ve her zaman ülkeye kazandıracağının altını çizdi.

Deprem nedeniyle ihracatımız büyük zarar gördü

Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip olan organize sanayi bölgesi ve ülke ihracatında kayda değer katkı sunan Gaziantep’in ihracatının deprem den büyük darbe aldığına dikkat çeken Başkan Ünverdi, “Deprem felaketini yaşadığımız 6 Şubat’ın ardından şehrimizin ihracatında yüzde 42,2 oranında, mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında, nisan ayında ise yüzde 15.2 oranında azalma gerçekleşti. Gaziantep daha çok ihracat odaklı üretim yapan ve yaptığı ihracatla cari fazlası veren bir kent konumundadır.

Ülke kalkınmamıza en büyük desteği sağlayan ve bölge ihracatının önemli bir kısmını tek başına gerçekleştiren şehrimizin bir an önce toparlanması bölge açısından da büyük önem taşımaktadır. Burada devletimizin vereceği destekler kritik önem taşıyor. Ancak bu sayede deprem dolayısıyla yaşadığımız sıkıntıları hızla aşabilir ve rekabet gücümüzü koruyarak, pazarlarımızı muhafaza edebiliriz” dedi.

Yıkım sadece evlerimizde, iş yerlerimizde olmadı

Öncelikle bölgenin ana başlıklar olarak; lojistik ve tedarik, yeni yatırım alanları-altyapı, ihracat destekleri, istihdam ve çalışma hayatı, bankalar ve finansmana erişim, vergisel destekler ile psikolojik ve sosyolojik anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu bildiren Ünverdi, “Yıkım sadece evlerimizde, iş yerlerimizde olmadı.

Bölge insanımız ruhen bir çöküntü yaşadı ve bekleyerek değil işimize gücümüze sımsıkı sarılarak rehabilite olabilir ve kendimizi iyileştirebiliriz. Yaşamın normal akışına dönmesi için de insanımızın en başta barınma ihtiyacını tümüyle karşılamak, üretimin ve istihdamın devamlılığını sağlamak zorundayız. Bu çerçevede depremin yaralarını sarmak, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerinin yeniden düzene girmesi, personellerimizin güven içerisinde çalışması için Oda olarak bizler de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Firmalarımızla görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinliyor, rapor haline getiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz raporları ilgili Bakanlıklar, kurumlar ve üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaşıyoruz. Bu doğrultuda, bölge ekonomisinin toparlanmasına katkıda bulunmak için özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz.

Bu süreç te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), E-Ticaret Sektör Meclis kanalıyla başlatılan pazar yerlerinin, deprem bölgesindeki üreticilerden firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon alınmaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

İşveren sigorta primini devlet karşılasın

“Mavi ve beyaz yakalı kalifiye elemanların deprem sonrasında farklı şehirlere gitmeleri üretimde aksamalara neden oldu” diyen Başkan Ünverdi, “Bu noktada bölge insanımızın bir an önce tekrar kendi şehrine ve işine dönmesi için devletimiz tarafından teşvik edilmesi, cazip imkânlar sunulması gerekiyor. Bu çerçevede deprem bölgesinde 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerinin çalışanlara iade edilmesinin faydalı bir teşvik olacağını çok defa dile getirmiş ve ilgili mercilere iletmiştik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin de işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına ekleneceğini belirttiler. Konuya ilişkin düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayimizi geleceğe taşıyacağız

Yurt dışından alım heyetlerinin bölge firmalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu aktaran Ünverdi, “Deprem sonrasında İskenderun Limanı’nda çıkan yangının da etkisiyle maalesef gemiler limana yanaşmadığı için hammaddemizi çekmekte sıkıntı yaşıyoruz ve Mersin Limanı’nda oluşan yoğunluk nedeniyle lojistik anlamda zor bir süreç geçiriyoruz. Zararımızın telafi edilmesi ve ticaretimizin devamlılığı için yaşanan yoğunluğun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Alıcı kanallar aracılığı ile yurt dışından gelen alım heyetlerinin bölgemize yönlendirilerek firmalar ile bir araya getirilmesi de bölge ekonomisi ve ticaretin canlanmasına önemli katkıda bulunacaktır” diye konuştu. Kamu tarafından beklenti olduğu gibi kendilerinin de daha önce koymuş oldukları hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Başkan Adnan Ünverdi, “Bir taraftan yaralarımızı saracak, bir taraftan da sanayimizi geleceğe taşıyacağız.

Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir sanayi için üyelerimiz ve firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, Sanayi 4.0 ve dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri, kentimizin ihracat birim değerlerini artırmak, yeni pazarlara ulaşmak ve mevcut pazarlardaki payımızı daha yukarılara taşımak, yeni organize sanayi bölgeleri ile yatırım ve istihdam olanaklarını genişletmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Gaziantep ve bölge sanayisini İskenderun Limanı’na bağlayacak olan Amanos Tünelleri Projesi ile ilgili Ramazan Bayramı’nda Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amanos Tünelleri Projesi’nin yapımına yakın zamanda başlanacağını söylediler.

Bu bizim yıllardır beklediğimiz ve tamamlandığında Türkiye’nin En büyük OSB’si olacak Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile entegre bir proje. Bölgemizi 87 kilometre ile İskenderun Limanı’na bağlayacak ve 6. bölge teşvikleri ile farklı avantajlar sunacak. Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsisini de deprem öncesinde gerçekleştirmiştik, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.