“Helal pazarın büyüklüğü 5 yılda 10 trilyon doları bulacak”

Dünya Helal Zirvesi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı için çalışmalar son hızla devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, helal pazarının 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulmasının beklendiğini bildirdi.

İhracatta yeni kapıların helal pazarı ile açılabileceğini belirten Ete, “İİT Helal Ekonomi Raporu›na göre, Türkiye, Endonezya ve Malezya, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardı. Helal ekonomi ürünlerinde Malezya ve Endonezya ile birlikte Türkiye, 20›den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilme kapasitesine sahip olan 3 ülkeden biri olarak öne çıkıyor” dedi.

Ete, Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022›de 1 trilyon doları aştığını, bunun 2026 yılına kadar 1,5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini aktardı. Yunus Ete, “Geçen yıl düzenlediğimiz fuara 39 ülkeden 446 yerli-yabancı firma katılmış ve 31 bin 905 kişi ziyaret etmişti.

Bu yıl 40’tan fazla ülkeden 500’den fazla yerli-yabancı firmanın katılımını bekliyoruz. Ayrıca, 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz” diye konuştu. Fuar kapsamında Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu (WICS) iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’na bu yıl 1.000 aşçının katılacağı belirtildi.