Helikopterlerin güvenli inişine yerli destek

Türk savunma sanayi­si bünyesinde oluştu­rulan yeteneklerin bir­leştirilmesiyle helikopterlerin iniş/kalkışlarını daha güvenli yapması sağlanacak. Helikop­ter iniş platformlarının (heli­port, helideck) sertifikasyonla­rında uzmanlaşmış HeliPLAT ile Junosis Simülasyon ve Yapay Zekâ Teknolojileri, SAHA EXPO 2024’te Helikopter İniş/Kalkış Kontrol İstasyonu Simülatörü (Heliport-Sim) Geliştirme İş­birliği Protokolü imzaladı. Bu protokol, Türkiye’nin helikopter operasyonlarına yönelik kabili­yetlerini simülasyon teknoloji­leriyle destekleyerek yeni nesil iniş ve kalkış kontrol istasyonla­rı için eğitim altyapısı sağlama­yı amaçlıyor.

Böylece Türkiye’de nazari (kuramsal) olarak yapı­lan bir eğitim, çağın koşullarına uygun olarak dijital hale getiri­lecek. Askeri ve sivil havacılıkta LSO (Heliport yöneticisi), HiA ve kazakırım timi eğitimlerini kapsayacak çözümle kuramsal eğitim, gerçeğe en yakın şekil­de, fiili eğitim ise maliyet etkin, güvenli ve çok sayıda yapılabile­cek hale getirilecek. Geliştirile­cek simülatörün Türkiye dışın­da çevre ülkeler, Türk cumhuri­yetleri ve Orta Doğu’da güçlü bir pazar potansiyeli bulunduğu de­ğerlendiriliyor.

Pilotların deneyim kazanmasını sağlayacak

Heliport-Sim Projesi, heli­kopter iniş ve kalkış süreçlerinin güvenli, hızlı ve verimli bir şekil­de yürütülmesi için özel olarak tasarlanmış bir simülasyon sis­teminin geliştirilmesini hedef­liyor.

İniş ve kalkış sırasında kar­şılaşılan zorlu çevresel koşullar, hava trafik yönetimi, yer destek sistemleri ve uçuş güvenliği gi­bi faktörler üzerinde yoğunlaşan bu sistem, helikopter operas­yonlarını simüle ederek kulla­nıcıların gerçek operasyon şart­larını deneyimlemesine olanak tanıyacak. Heliport-Sim projesi kapsamında geliştirilecek simü­latör, askeri ve sivil operasyon­larda helikopter pilotlarına, yer kontrol ekiplerine ve hava tra­fik yönetimi personeline eğitim sağlamak üzere tasarlanacak.

Proje kapsamında rüzgar, görüş mesafesi, sıcaklık gibi çevresel faktörlerin iniş/kalkış üzerin­deki etkilerini gerçekçi şekilde yansıtan bir simülasyon orta­mı kurulacak. Bu özellik, pilot­ların çeşitli zorlu koşullarda de­neyim kazanmasını sağlayacak. Heliportlarda bulunan radar, ışıklandırma sistemleri ve yer destek ekipmanlarının simü­lasyona entegre edilmesiyle eği­timlerin saha operasyonlarına birebir uyarlanması hedefleni­yor. Helikopter trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki operasyo­nel süreçlerin simüle edilmesi, yer ekiplerinin ve pilotların ko­ordinasyon becerilerini geliştir­melerine yardımcı olacak.

Acil durumlar, beklenmedik arızalar ve kaza durumları gibi özel se­naryoları içeren eğitim modülle­riyle kullanıcıların olası kriz du­rumlarında hızlı ve doğru karar alabilmeleri amaçlanıyor. He­liport-Sim ile pilotlara güvenli iniş-kalkış yanında yer kontrol (heliport yöneticisi ve işletme­cisi) ve hava trafik yönetim ekip­lerine çeşitli eğitim imkanları sağlayacak. Helikopter operas­yonlarındaki eğitim kapasitesi­nin artırılması sayesinde ope­rasyonel hazırlık seviyeleri iyi­leştirilecek.