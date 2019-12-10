Hemenİş sitesine, iş arayan da ilan veriyor

10 Aralık 2019

Selenay YAĞCI

Sektördeki ihtiyaçlara mevcut kaynakların teknolojiden yeterince faydalanarak cevap veremediğini gören Hemenİş kurucusu Mükrime Alptekin iş verenlerin olduğu kadar iş arayanların da sorunlarına çözüm sunmak isteyerek harekete geçmiş.

Bu sebeple, Hemenİş’i diğer iş bulma servislerinden ayıran en önemli özellik ise iş arayanların da ilan verebiliyor olması. İş arayanlar meslekleri, becerileri veya değerlendirebilecekleri zamanları doğrultusunda iş aradıklarına ve hangi koşullarda çalışabileceklerine dair ilan verebiliyorlar.

Mükrime Alptekin tarafından kurulan Hemenİş uygulaması, şu an için 26 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. hemeniş, kendi iş kurallarını belirleyerek çalışmak isteyenlerle, verimliliğini artırmak isteyen iş verenlerin harita üzerinden kolayca birbirini bulmasını sağlayan bir platform olarak hizmet veriyor. İşverenler için ise sürekli güncellenen canlı yönetim paneli sistemiyle veriyi anlamlı bilgiye dönüştürme hizmeti sunan platform, bu özellik sayesinde şirketlerin eleman arama sürecinde destekleyici ve zaman tasarrufu sağlayan bir role sahip olmayı hedefliyor.

Alptekin, hedeflerinin genci, yaşlısı, emeklisi, ev hanımı, öğrencisi, ek iş arayanı, profesyonel çalışanı ayırt etmeksizin her bireyin üretip kazanma iştahını beslemek ve ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurguladı. Hemenİş sayesinde iş olarak görülmeyen hobilerin veya günlük ihtiyaçların işe ve gelire dönüşeceğini ön gördüklerini dile getiren Alptekin, iş hayatının kurallarını değiştirmeye talip olduklarını söyledi. Henüz kendi öz kaynaklarıyla finanse ettiklerini ifade eden Alptekin, “Avrupa, Asya ve Amerika’dan çeşitli yatırımcılar ile görüşme halindeyiz” dedi.

Gizli müşteri ile ek iş yarattı

Pek çok sıradışı geri dönüşler aldıklarını söyleyen Alptekin, şunları aktardı: “Örneğin, Amerika’da yaşayan bir Hemenİş kullanıcısı, Ankara’da yaşayan ve bir sağlık problemi sebebiyle yardımcıya ihtiyaç duyan annesi için kısa sürede yardımcı buldu. Gizli müşteri pozisyonları ile yüzlerce kullanıcımız normal hayatlarındaki tüketimlerini kazanca dönüştürme fırsatı buldu. Bir kullanıcımız konservatuar hazırlığına yönelik öğretmenini aynı sokak içinden ulaşabildi. Amerika’da bir yazılım firmasına uzaktan çalışacak freelance bir yazılımcı Hemenİş vasıtasıyla iş buldu”