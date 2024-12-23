HepsiJET, perakendecilere sunduğu taşıma hacmini genişletti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın platform dışında da marka ve işletmelere taşımacılık hizmeti sağlayan kargo teslimat girişimi HepsiJET, e-ticaret ve perakende alanındaki müşteri havuzunu ve taşıma hacmini büyütmeye devam ediyor.

Taşıma hacmi yüzde 97 arttı

Hepsiburada platformu dışında perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 97 artıran HepsiJET'in, dış müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payı da yüzde 35'i aştı. Bu artışla birlikte HepsiJET'in dışarıda hizmet verdiği şirket sayısı yaklaşık 1800'den 2 bin 750'ye yükselmiş oldu.

HepsiJET, Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 74'ünü teslim ederek yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 puan artış sağladı. Yine aynı dönemde Hepsiburada üzerinden verilen beyaz eşya veya mobilya gibi büyük hacimli siparişlerinin yüzde 69'unun teslimatı HepsiJET XL ile tarafından gerçekleştirildi. Bu oran 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 57'ydi.

Net teslimat performansı yüzde 96

"Bugün Teslimat", "Yarın Randevulu Teslimat", "Yarın Kapında", "Kapında İade" gibi müşterilere alternatif sunan HepsiJET, 2024 yılı aralık ayı ortasına kadar elde ettiği, müşterilere söz verilen günde veya daha öncesinde teslimatın yapılması anlamına gelen net teslimat performansında yüzde 96'lık bir oran yakaladı. Aynı zamanda firmanın müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçen Net Tavsiye Skoru ise 88 puan oldu.

HepsJET, bu yıl efsane kasım maratonunda dakikada 606 teslimat gerçekleştirdi. Efsane Kasım boyunca net teslimat performansında ise yüzde 98'lik bir oran elde edildi.

HepsiJET Genel Müdürü genel müdüründen açıklama

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, 2024'ün ilk yarısında filolarına ekledikleri 24 adet sıfır emisyonlu elektrikli araçları, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" uygulamalarıyla sürdürülebilirlik alanında kendilerini sürekli olarak geliştirme hedefinde olduklarını söyledi. Alver, "Sektörü dönüştürme motivasyonumuzu arkamıza alarak inovatif ve çevreci projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.