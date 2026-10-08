Her 10 katılımcıdan 7’si suistimal riskinde artış bekliyor

Hamide HANGÜL

Her 10 ka­tılımcıdan 7’si ekonomik koşulla­rın suistimal riskini artırmasını bekliyor. Rapora göre, gelir dağılı­mı adaletsizliği ve “hak görme” al­gısıyla, yüksek enflasyon ve alım gücü kaybını, suistimal riskini ar­tıran başlıca faktörler olarak gö­renlerin oranı ise %65.

Kararsızların oranı %33

Rapor, teknolojinin yeni bir ris­kten çok, suistimali görünür kılan bir güç olarak görüldüğünü de or­taya koydu. Buna göre, teknoloji, tespit ve kontrol kapasitesini güç­lendiren bir araç olarak görülüyor. Katılımcıların %41’i kurumların­da suistimal gerçekleşme olasılı­ğını yüksek veya çok yüksek gö­rürken, %33’ü kararsız.

Suistima­le yol açan nedenlerde finansal baskı ve kişisel nedenler %39 ile ilk sırada gelirken, zayıf iç kontrol ortamı ve düşük yakalanma ris­ki %24, etik değerlerde zayıflık ve kişisel gerekçelendirme %22 ile öne çıkıyor. Katılımcıların %79’u bir etik ihlal veya suistimali ke­sinlikle, %16’sı ise büyük olasılık­la bildireceğini ifade ederek genel bildirim eğilimini %95’e taşıyor. Araştırmaya göre, suistimale ta­nık olduğunda resmi kanallardan bildirim yaptığını belirtenlerin oranı erkeklerde %60,kadınlarda %50 seviyesinde. Hiçbir bildirim­de bulunmayanların oranı ise ka­dınlarda %17, erkeklerde %10.

“Temel ihtiyaç, farkındalıktan uygulamaya geçiş”

Cerebra Kurucusu ve CEO’su Fikret Sebilcioğlu, araştırmaya yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “Araştırmanın ortaya koyduğu temel ihtiyaç, farkın­dalıktan uygulamaya geçmek. Uygulamayı da kurum genelin­de güven yaratan, görünür, tu­tarlı ve sürdürülebilir bir siste­me dönüştürmek. Bunun için kontrollerin gerçekten çalış­ması, etik liderliğin günlük ka­rarlarda görünür olması, çalı­şanların endişelerini güvenle dile getirebilmesi, bildirimle­rin sonuç doğurması ve tekno­lojinin riskleri daha erken gö­rünür kılması gerekiyor. Güçlü bir suistimalle mücadele yapı­sı ancak insan, kültür, kontrol ve gözetim mekanizmalarının birlikte ve birbirini tamam­layacak şekilde çalışmasıyla mümkün olabilir.”