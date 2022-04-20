"Her 4 kadından biri doğumdan sonra işe dönmüyor, onlar için elçi olacağız"

Handan Sema CEYLAN

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD) yeni Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, kadınların aktif iş gücüne katılmasının Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunun altını çizerek, “İpsos’un anketine göre Türkiye’de her 4 kadından birisi çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrılıyor. Bunu tersine çevirmek için çalışacağız” diye konuştu.

Görevi eski başkan Fuat Pamukçu’dan devraldığını anımsatan İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, “GYİAD olarak, geçen dönem kamuoyu ile paylaştığımız ‘Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’muzda cinsiyet eşitliği sorununu inceledik. Buna göre istihdamda cinsiyet eşitliği sorunu mevcut. İş arayışı olmayanların yüzde 89,4’ü kadın” dedi. Gürkaş, bu gruba mensup kadınların yüzde 92,1’inin evli, yüzde 82,4’ünün ise çocuk sahibi olduğunun bilgisini vererek, şunları söyledi: “Sonuçlara bakıldığında çocuk sayısı arttıkça, kadınların iş arayışında oransal bir düşüş gözlemleniyor. İşi bırakan kadınların yarıdan fazlası, yani yüzde 56’sı olumsuz duygular içerisinde. Bu anlamda cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu ve çocuk sayısı, özellikle kadınların piyasadaki istihdamını olumsuz yönde etkileyen önemli parametreler olarak göze çarpıyor. Bu dönem de Türkiye'de genç kadınların iş piyasasında yaşadığı zorluklar ve yeni ekonominin gerektirdiği yetenekler konusunda hazır olma durumlarını ele alacağımız raporun hazırlıklarına başladık. Genç Kadın ve Yeni Ekonomi temasından hareketle, yeni ekonomi sektörlerinde başarılı olan kadınların hikayesini ön plana çıkartacağız. Türkiye'de gençliğe bu sefer kadın perspektifinden bakacağız. Nüfusun yarısının kadın olduğu bir dünyada eğer iş dünyasında yeterince kadın yok ise, bu bize uygun kadın olmadığını değil, sistemin iyi çalışmadığını gösteriyor.” İşsiz genç erkeklerin de sorunlarına değinen Gürkaş, “Aynı araştırmaya göre iş arayışı bulunmayan kadınların yüzde 83,4’ü ailevi sebeplerden ötürü çalışmadığını söylerken, bu oran erkek katılımcılarda yüzde 47,6. Erkek katılımcılarda ‘iş arayışım oldu, artık aramıyorum’ beyanında bulunan ‘cesareti kırılmış’ grubun ise yüzde 44,1 oranında olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

Genç yönetici kadın elçiler olacak

Yeni dönemde paneller, konferanslar, buluşmalar düzenleyeceklerini ve var olan durumu tersine çevirmek için genç yönetici kadın elçilerinden yararlanacaklarını söyleyen Gürkaş, “Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek ve bu potansiyel gençlikte. Bu potansiyelin ortaya çıkmasının önündeki engelleri kaldırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Seçilememiştik ama gidip görev istedim

İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, “Önceden İzmir’de yaşıyordum. Orada Ege Genç İş İnsanları Derneği’nde (EGİAD) aktif olarak görev aldım. Burada da çalışmak istedim. GYİAD benim için önemli kurumdu. Tam geldiğimde seçim vardı. İki listeden kaybeden listede yer aldım. Ancak amacım seçim kazanmak değil, çalışmaktı. Onun için seçilen Serkan Sevim başkanımıza gittim. Çalışmak istediğimi söyledim. Çok örnek bir davranışla, rakip listedeki beni görevlendirdi. Ticari komiteyle başladım. 2 sene eş başkanlık yaptım. Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptım. Unvan peşinde koşan insanlar olmadık. Bu ülkenin geleceği gençler için çalışmaya devam edeceğiz.”