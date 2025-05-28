“Her pazara özel ürün ve stratejiyle büyüyoruz”
Türkiye’nin en çok makarna ihracatı yapan firmalarından olan Arbella’da bu yıl yeni üretim hatlarını devreye aldıklarını açıklayan Durum Gıda CEO’su Gülçin Arslan Hazar, “Her pazara özel ürün ve strateji geliştirmemiz sayesinde global pazarda kalıcı bir büyüme sağlıyoruz” dedi.
Arbella bu yılın ilk yarısında mevcut ihracat hacmini koruma hedefi doğrultusunda yatırımlarını artırırken, üretim kapasitesini de yeni hatlarla güçlendirdi. Bu kapsamda hayata geçirilen teknolojik yatırımlar sayesinde hem üretim verimliliği hem de pazar çeşitliliğinde önemli adımlar atan Arbella, bu sayede global pazardaki rekabet gücünü artırmış oldu.
300 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor
Üretiminin tamamını Mersin’de gerçekleştiren Arbella, 350 dönüm gibi geniş bir arazi üzerine kurulu tesisinde yıllık 300 bin tonu aşan üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Halen ürünlerini 100 ülkeye ulaştıran Arbella, dünya standartlarına uygun ve son teknolojiyle donatılmış üretim altyapısını ise yatırımlarla güçlendiriyor.
2025 yılında devreye aldıkları yeni üretim hatlarıyla birlikte kapasitelerini yüzde 40 artırdıkları bilgisini veren Durum Gıda CEO’su Gülçin Arslan Hazar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün itibarıyla Arbella markası altında Güney Kore, Almanya, İngiltere, Brezilya ve Kanada dahil 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler içinde Japonya dikkat çeken bir örnektir. Çünkü Japonya aynı zamanda kalite beklentisi yüksek ülkeler arasında başı çekiyor. Dolayısıyla sadece ürün kalitesi değil, üretim düzeniniz, kullanılan hatlar ve fabrika koşulları da bu pazara hizmet verebilmek için yüksek kalitede olmalı. Bu başarı, kalite odaklı üretim anlayışımız ve tüketici memnuniyetine verdiğimiz önem sayesinde elde edildi.”
“İnovatif ürünlerle fark yaratıyoruz”
Gülçin Arslan Hazar, iç piyasa önem verdikleri kadar ihracat yaptıkları her bir ülkeyi ayrı ayrı değerlendirdiklerine atıfta bulundu. Pazardaki beklentileri, ihtiyaç ve talepleri nitelikli bir şekilde analiz etmenin, global pazarın nabzını tutabilmenin, ülkesel bazlı gelişmeleri sıkı takip edebilmenin genişleme stratejilerinin odağında yer aldığını vurgulayan Hazar, “Bu pazarlar için lokal ihtiyaçlara yönelik ürün geliştirme, güçlü distribütör ağları kurma ve pazara yönelik bir strateji oluşturup, dağıtım ağımızı bu stratejiye göre geliştirerek, etkinliğimizi arttırmak istiyoruz.
Her ülkenin tüketicilerinin ihtiyaç ve taleplerini değerlendiriyor, sahip olduğumuz uzmanlığın, deneyimin ve ileri teknolojimizin de bu ihtiyaç ve taleplerin tamamına karşılık verebilecek seviyede olmasını sağlıyoruz. Başarımızın temelini de bu oluşturuyor. Ayrıca, bu bölgelerdeki fuarlara katılarak marka bilinirliğimizi daha da artırmayı planlıyoruz. Özellikle Avrupa bölgesinde daha etkin olmak ve bu pazardaki hakimiyetimizi arttırmak hedefindeyiz” açıklamasında bulundu.
"Üretim ve dağıtım tesisi sayısı artacak"
Ar-Ge merkezlerini genişleterek yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız kazandırdıklarını vurgulayan Gülçin Arslan Hazar, “ABD, Kanada, Türkiye, Avustralya, Çin, Güney Afrika, Avrupa ve Rusya da olmak üzere 45 adet üretim ve dağıtım tesisimiz mevcut. Yakın zamanda bu tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı. Gülçin Arslan Hazar, 2025 yılının ilk yarısının ihracat açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek şirketin toplam üretiminin yüzde 55’ini ihracata kanalize ettiklerini kaydetti. Avrupa ve Asya pazarlarında dikkat çekici bir büyüme elde ettiklerine sözlerine ekleyen Hazar, “Daha ilk yarıdan 2025 hedefimizi tamamlamaya çok yaklaştık” dedi.