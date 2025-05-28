“Her pazara özel ürün ve stratejiyle büyüyoruz”

Arbella bu yılın ilk yarısın­da mevcut ihracat hac­mini koruma hedefi doğ­rultusunda yatırımlarını artırır­ken, üretim kapasitesini de yeni hatlarla güçlendirdi. Bu kapsam­da hayata geçirilen teknolojik yatırımlar sayesinde hem üretim verimliliği hem de pazar çeşitli­liğinde önemli adımlar atan Ar­bella, bu sayede global pazarda­ki rekabet gücünü artırmış oldu.

300 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor

Üretiminin tamamını Mer­sin’de gerçekleştiren Arbella, 350 dönüm gibi geniş bir arazi üzerine kurulu tesisinde yıllık 300 bin tonu aşan üretim kapasi­tesiyle faaliyet gösteriyor. Halen ürünlerini 100 ülkeye ulaştıran Arbella, dünya standartlarına uygun ve son teknolojiyle dona­tılmış üretim altyapısını ise yatı­rımlarla güçlendiriyor.

2025 yılında devreye aldıkla­rı yeni üretim hatlarıyla birlikte kapasitelerini yüzde 40 artırdık­ları bilgisini veren Durum Gıda CEO’su Gülçin Arslan Hazar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün itibarıyla Arbella markası al­tında Güney Kore, Almanya, İn­giltere, Brezilya ve Kanada da­hil 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülke­ler içinde Japonya dikkat çeken bir örnektir. Çünkü Japonya aynı zamanda kalite beklentisi yük­sek ülkeler arasında başı çekiyor. Dolayısıyla sadece ürün kalite­si değil, üretim düzeniniz, kulla­nılan hatlar ve fabrika koşulları da bu pazara hizmet verebilmek için yüksek kalitede olmalı. Bu başarı, kalite odaklı üretim anla­yışımız ve tüketici memnuniye­tine verdiğimiz önem sayesinde elde edildi.”

“İnovatif ürünlerle fark yaratıyoruz”

Gülçin Arslan Hazar, iç piya­sa önem verdikleri kadar ihra­cat yaptıkları her bir ülkeyi ayrı ayrı değerlendirdiklerine atıfta bulundu. Pazardaki beklentileri, ihtiyaç ve talepleri nitelikli bir şekilde analiz etmenin, global pazarın nabzını tutabilmenin, ülkesel bazlı gelişmeleri sıkı ta­kip edebilmenin genişleme stra­tejilerinin odağında yer aldığı­nı vurgulayan Hazar, “Bu pazar­lar için lokal ihtiyaçlara yönelik ürün geliştirme, güçlü distribü­tör ağları kurma ve pazara yöne­lik bir strateji oluşturup, dağıtım ağımızı bu stratejiye göre geliş­tirerek, etkinliğimizi arttırmak istiyoruz.

Her ülkenin tüketici­lerinin ihtiyaç ve taleplerini de­ğerlendiriyor, sahip olduğumuz uzmanlığın, deneyimin ve ileri teknolojimizin de bu ihtiyaç ve taleplerin tamamına karşılık ve­rebilecek seviyede olmasını sağ­lıyoruz. Başarımızın temelini de bu oluşturuyor. Ayrıca, bu bölge­lerdeki fuarlara katılarak marka bilinirliğimizi daha da artırma­yı planlıyoruz. Özellikle Avru­pa bölgesinde daha etkin olmak ve bu pazardaki hakimiyetimizi arttırmak hedefindeyiz” açıkla­masında bulundu.

"Üretim ve dağıtım tesisi sayısı artacak"

Ar-Ge merkezlerini genişleterek yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız kazandırdıklarını vurgulayan Gülçin Arslan Hazar, “ABD, Kanada, Türkiye, Avustralya, Çin, Güney Afrika, Avrupa ve Rusya da olmak üzere 45 adet üretim ve dağıtım tesisimiz mevcut. Yakın zamanda bu tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı. Gülçin Arslan Hazar, 2025 yılının ilk yarısının ihracat açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek şirketin toplam üretiminin yüzde 55’ini ihracata kanalize ettiklerini kaydetti. Avrupa ve Asya pazarlarında dikkat çekici bir büyüme elde ettiklerine sözlerine ekleyen Hazar, “Daha ilk yarıdan 2025 hedefimizi tamamlamaya çok yaklaştık” dedi.