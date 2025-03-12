Her üç fatura gelirinden biri yatırıma gitti

Recep ERÇİN

Türk Telekom 2024 yılı fi­nansal sonuçlarını açık­ladı. Buna göre şirket 2024 yılında yıllık bazda yüzde 11,8 reel büyümeyle 161,7 milyar TL konsolide gelire ulaştı. Şir­ket, yıllık bazda yüzde 30,5 reel artışla 63,1 milyar TL konsolide FAVÖK (faiz ve vergi öncesi kâr) elde etti ve yıl boyunca 41,5 mil­yar TL yatırım yaptı.

Türk Te­lekom'dan yapılan açıklamada, 2025 yılı için operasyonel gelir­lerde yüzde 8 - 9 aralığında bü­yüme öngörülürken, konsolide FAVÖK marjının yüzde 38 - 40 seviyesinde, yatırım harcamala­rının satış gelirlerine oranının ise yüzde 28 - 29 aralığında ger­çekleşmesini bekleniyor.

"Oyun kurucu olduk"

Önceki akşam düzenlenen if­tar sohbetinde finansal sonuçla­ra ilişkin bilgiler veren Türk Te­lekom CEO'su Ümit Önal, şir­ketin 2005'ten bu yana yaptığı yatırım tutarının 21,5 milyar do­lar olduğuna dikkat çekerek, her üç fatura gelirinden birinin yatı­rıma ayrıldığını dile getirdi. Önal, Türk Telekom’un toplam abone sayısının 53,2 milyona ulaşırken, mobil numara taşıma pazarında 3 yıldır en çok tercih edilen ope­ratör olduklarını ifade etti. Buna göre, Türk Telekom, mobil abo­ne sayısını yıl boyunca 1,1 milyon artırarak 27,3 milyona yükselt­ti. Önal, Türk Telekom'un, 2024 yılsonu verilerine göre mobil iş kolundaki servis gelirlerinde ra­kibine oranla iki katı, mobil abo­ne kazanımında da 4 katı büyüme oranı ile sektörde oyuncu kurucu olduğunu ifade etti.

Fiber ağ 475 bin kilometreye ulaştı

Toplantıda verilen bilgilere göre Türk Telekom 2024 yılında fiber altyapı uzunluğunu 475 bin kilo­metreye taşıdı. Mobil istasyonla­rının yüzde 54’ünü fiberle bağladı. Önal, “Ülkemizi geleceğin tekno­lojilerine hazırlarken, her ilde, her ilçede fiber altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fi­ber hane erişimimiz 33,1 milyona yükselirken FTTH/B erişimi 13,5 milyon haneye genişledi, toplam fiber abone sayımız ise 13,7 milyo­na yükseldi. Mevcut fiber altyapı­mızla Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’in üzerinde hız verebi­lecek; 9 milyondan fazla haneye ise 1 Gbps erişim hızı sağlayabile­cek durumdayız” dedi.

2025'te de kuvvetli büyüme hedefliyor

Önal, “2024 yılında da tele­kom operatörü olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi yaklaşımıy­la Türkiye’nin her köşesinde her­kese daha iyi bir gelecek sunmak için çalıştık. Geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle, dijital ekosistemin büyümesine katkı sunarken, fi­nansal sonuçlarda da bunun çıktı­larını görüyoruz” ifadelerini kul­landı. Önal ayrıca, "Son birkaç yıl­da aktif olarak izlediğimiz etkili stratejimiz sayesinde net abone kazanımından ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) büyümesi­ne ve abone pazar payına her alan­da birinci olduk. Abone ve servis geliri pazar paylarımızı aynı anda artırmayı başardık. Mobil abone ve ARPU’daki kuvvetli büyümeyi 2025 yılında da sürdüreceğimi­ze inanıyoruz” bilgilerini paylaştı.

5G ihalesinde "frekansa değil yatırıma para verelim" mesajı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve şirket yöneticilerinin finansal sonuçların açıklandığı toplantıda basın mensuplarının sorularına verdikleri cevaplardan çıkardığımız özet mesajlar şöyle oldu:

-Yerli ve milli baz istasyonunu en çok kullanan şirket olduk.

-Yerli 5G baz istasyonlarını da en çok kullanan şirket olacağız.

-Sadece ülkemizin değil bölgenin dijital bayrak taşıyıcısıyız.

- 70 patentimiz var. Bunların bazıları ticarileşti; SEBA'yı ihraç ediyoruz. Bilançoya katkıları görülmeye başlıyor.

-Fiber altyapı ağımızla 5G'ye geçişin güvencesi olduk.

-Diğer operatörleri de fiberleştirmek için altyapımızı kullanmaya davet ediyoruz.

-TBMM ve Külliye'de 5G'yi devreye alacağız.

-Altyapı imtiyazımızın 5 yıl daha uzatılacağını düşünüyoruz.

- Sektöre en son giren ama oyunun kurallarını değiştiren bir oyuncu olduk.

-Altyapı sorunu yok; altyapı sahipliği sorunu var.

-Altyapı kullanımımız sözleşme süresi ile sınırlı. Diğer operatörler için bu söz konusu değil. Şikayetçi değiliz ama asimetrik bir uygulama var. Yasal düzenleme yapılmalı.

-Enflasyonun üzerine çıkmadan geliri ve abone sayısını artıran altın oranı yakaladık.

-Allah'a hamdolsun 2024 güzel geçti.

-5G'nin gelire dönmesi lazım. Teknoloji kullanımının olması için bu cihazlara sahip olunması lazım.

-Cari dengeye etkisi olacağından 5G'li cihazlar için vergilendirme, taksit, teşvik, sübvansiyon vb. için cihaz üreticilerinin talepleri değerlendiriliyordur.

-4G'deki yatırımların geri dönüşü daha yeni yeni oluyor.

-5G ihalesi: bu iş öyle bir şey ki yukarı çekseniz ayağınız açıkta kalır, aşağı çekseniz gövdeniz.

-Yatırıma daha fazla kaynak ayrılmasını sağlayacak katma değerli servislerle yarışın endüstri tarafında olmasını sağlayacak bir 5G ihale sürecinden yanayız.

-Yoğun nüfusun olduğu bölgelere 5G verildikçe bir abone kazanım mücadelesi olacaktır.

-5G faturaları: kullanıcılar ilave bedel istemiyorlar, ilave bir zam stratejimiz yok, kullanımdan kaynaklı bir üst pakete geçme şeklinde sonuç doğurabilir.