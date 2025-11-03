“Her yeni girişim Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyor”
Türkiye’nin yapay zekâ girişimciliğinde kat ettiği yolu hazırladığı raporlarla gözler önüne seren TRAI, bu yıl Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ni 8. kez düzenledi. TRAI Kurucusu Halil Aksu, zirveden çıkan sonuçları değerlendirerek, “Her yeni girişim, hem bilgi birikimi hem de ekonomik değer olarak Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyor” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) bu yıl sekizinci kez düzenlediği ve “Zekanın Ötesi” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, 420’den fazla kurum ve 1800’den fazla kişiyi ağırladı. Bu yıl ilk kez ‘Vizyon’, ‘Etki’ ve ‘İnovasyon’ olmak üzere üç sahnede düzenlenen zirve, Türkiye’nin yapay zekâ vizyonuna yön verdi. DÜNYA Gazetesi ile görüşlerini paylaşan TRAI Kurucusu Halil Aksu, zirvenin Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki en kapsamlı buluşması olarak tarihe geçtiğini söyledi.
Aksu, ilk günü fiziki olarak, ikinci günü ise çevrim içi olarak düzenlenen, eğitimler, paneller, atölyeler ve workshop’larla dolu bu etkinlikte, yapay zekânın yalnızca bir teknoloji değil, iş dünyasını dönüştüren bir güç olduğunun bir kez daha kanıtlandığını ifade etti. “Zekânın Ötesi” mottolarının yapay zekânın artık yalnızca konuşulacak bir konu değil, hayata geçirilecek bir dönüşüm aracı olduğunu vurguladığına işaret eden Aksu, “Çünkü yapay zekâ, ne kadar zeki olursa olsun, onun potansiyelini ortaya çıkaran insandır.
Aklını süreçlere, iş modellerine, müşteri deneyimine ve operasyonlara yansıtabilen kurumlar, bu dönüşümün gerçek kazananları oluyor. Zirvede sahne alan yerli ve yabancı liderler, yapay zekâyı stratejik bir avantaja dönüştüren uygulama örneklerini paylaştılar. Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı yapay zekâ araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu bulgular, teknolojinin Türkiye ekonomisine katkısının hızla arttığını, ancak potansiyelin hâlâ çok daha büyük olduğunu gösteriyor” dedi.
Küresel bir köprü…
Bu yılın zirvesinde önemli bir dönüm noktası daha yaşandığı bilgisini veren Aksu, şunları söyledi: “Brezilya Yapay Zeka İnisiyatifi ile stratejik bir iş birliğimizi burada duyurma fırsatı bulduk. BRICS kapsamındaki bu ortaklık, Türkiye ile Brezilya arasında güçlü bir yapay zekâ köprüsünün temellerini atıyor. Bu iş birliği, sadece iki ülkenin değil, iki kıtanın da yapay zekâ ekosistemlerini birbirine bağlayacak. Bilgi paylaşımı, ortak projeler, araştırmalar ve girişim destek programlarıyla iki ülkenin inovasyon kapasitesi güçlenecek. Bu adım, Türkiyenin yapay zekâda küresel ölçekte söz sahibi olma vizyonunun somut bir göstergesi.” Aksu, ayrıca Türkiye’de yapay zekâ yatırımlarının ve istihdamının artmasının, ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkı sağladığına dikkat çekti.
“Yapay zekâya yatırım çok, etki sınırlı”
Zirvedeki konuşmasında yapay zekânın artık daha da ötesini konuşma zamanının geldiğini işaret ederek, “Yer gök yapay zekâ. Trilyonlarca dolar bu teknolojiye yatırılmaktadır. Ama henüz şirketlere etkisi sınırlı. Çünkü yapay zekâ ne kadar zeki olursa olsun, onun aklını ve gücünü kullanabilmek lazım, süreçlere, iş modellerine, müşteri deneyimine, operasyona yansıtabilmek lazım” diyen Aksu, konuyu şu sözlerle açıyor: “Her yeni girişim, hem bilgi birikimi hem de ekonomik değer olarak Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyor. Bugün geldiğimiz noktada artık sadece ‘yapay zekâ nedir?’ sorusunu değil, ‘yapay zekâyı nasıl işimize dönüştürebiliriz?’ sorusunu sormamız gerekiyor. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde bir kez daha gördük ki; zekânın ötesine geçmek, vizyonu eyleme dönüştürmek demektir.”
Kabuğunu kırıp içindekine ulaşanlar…
“TRAI’nin sembolündeki ‘ceviz’, zekânın ötesine geçme temasını kusursuz şekilde anlatıyor: Kabuk dışarıdan sert, içi ise derin, karmaşık ama besleyici. Tıpkı yapay zekâ gibi… Gerçek değeri, kabuğu kırıp içine ulaşabilenler yaratıyor” diyen Aksu, “419 starup sayısına ulaşıladığını ortaya koyan TRAI Girişimleri Haritası, son dönemde özellikle üretken yapay zeka (Generative AI) ve ajan tabanlı yapay zeka çözümlerinde ciddi bir sıçramayı gösterdi” şeklinde konuştu.
Türkiye'de kurulmuş 3 ekibe 50 bin $ ödül
Üç farklı sahneden oluşan etkinlikte, Vizyon Sahnesi, yapay zekânın geleceğine yön verecek küresel trendlerin ve stratejik perspektiflerin ele alındığı oturumlara ev sahipliği yaptı. Rafay CEO’su Haseeb Budhani, Türkiye’de yapay zekâ ekosisteminin hızla gelişmesi için gerekli altyapı yatırımlarından inovasyona uzanan bir dönüşümün yol haritasını çizdi. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ise yapay zekâda sürdürülebilirlik ve egemenlik yarışına odaklandı.
Yandex Türkiye CEO’su Aleksander Popovskiy de yapay zekânın internet arama deneyimini nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Programın ikinci yarısında ise sigorta sektörü, finansal güvenlik, üretken yapay zekâ ve pazarlama alanlarında yapay zekânın iş dünyasına olan yansımaları, etik sınırları ve insanla etkileşimi ele alındı. Farklı sektörlerden uzmanlar, yapay zekânın gerçek hayattaki uygulamalarına dair örnekleri paylaştı. İnovasyon Sahnesi’nde ise girişimcilik, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zekâ odağında dikkat çekici sunumlar yapıldı.
Avrupa’da yapay zekâ yatırımlarının ölçeklenmesinde doğru zaman ve lokasyonun önemi ile yerel bulutun Türkiye’deki ekosistem ve girişimcilik üzerindeki etkileri değerlendirildi. İnovasyon Sahnesi programı, açık kaynak geniş dil modellerinde Türkiye’nin en kapsamlı hızlandırma programlarından biri olan BAŞLAT LLM Etki Programı Demo Day finaliyle son buldu. Finalde sahneye çıkan ve küresel pazarda rekabet gücü kazanmak isteyen Türkiye’de kurulmuş ilk üç ekibe toplam 50 bin dolar ödül dağıtıldı.
Zirveyle sınırlı değil
Aksu, TRAI’nin 2017’den bu yana ekosistemin merkezi konumunda olduğunu aktararak, “Bugün 300’ün üzerinde kurum, üniversite, kamu kuruluşu ve girişim TRAI çatısı altında birleşmiş durumda. TRAI, sadece bir platform değil; danışmanlık, eğitim, araştırma ve ağ oluşturma faaliyetleriyle, Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiren bir rehber konumunda. Her yıl düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, bu misyonun en görünür yüzü. Ancak TRAI’nin katkısı yalnızca zirveyle sınırlı değil: yıl boyunca düzenlenen eğitimler, atölyeler, paneller ve girişim destek programlarıyla yüzlerce profesyonelin gelişimine katkı sağlanıyor” dedi.