"Her yıl 1 milyon gence ulaşmak için kaynaklarımızı birleştirelim"

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’de 5-35 yaş arasında yüzbinlerce gencin hayatına dokunan GBEV’nin 2016’dan bu yana yaklaşık 450 bin öğrenciye, 20 binden fazla öğretmene ve iş dünyasından 5 binden fazla gönüllüye ulaştığını söyleyen GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, mezunlarının bugünün iş dünyasına liderlik ettiğini, kendi girişimlerini kurarak istihdam yarattığını belirtti.

Bayam, “Ülkemizin en önemli gücü gençlerimiz. Potansiyeli ortaya çıkaracak olan da iş dünyası temsilcileri. Bu potansiyeli hep beraber açığa çıkarmak için iş dünyasına, yılda 1 milyon öğrenciye ulaşmak için projeleri birlikte büyütme ve kaynakları birleştirme çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

“Gençlerin ‘yapabilirim’ inancı beni çok etkiledi”

Junior Achievement Worldwide CEO’su Asheesh Advani ise kendi yaşam öyküsünü paylaşırken, başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, süreçte edinilen alışkanlıklar ve ilişkilerle tanımlamak gerektiğini vurguladı. Advani, GBEV’in Türkiye genelinde 20 binden fazla öğretmene ulaşarak gençler üzerinde büyük bir etki yarattığını ifade ederken, “İstanbul’dan Urfa’ya kadar gençlerin taşıdığı umut ve ‘yapabilirim’ inancı beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi de 25 yıldır gençlerin potansiyeline inanarak onların yanında yer aldıklarını kaydederek, “Modern Başarı kitabının içinde yer alan rol modeller, ilham veren hayat hikâyeleri ve stratejik aksiyon önerileri, gençler kadar eğitimciler ve iş dünyası profesyonelleri için de değerli bir kaynak niteliğinde” dedi.