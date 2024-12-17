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Her yıl mucitler yetiştirip teknoloji ihraç ediyor

 Teknoloji ihratı yaptıklarını ifade eden NTT DATA Business Solutions META Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, her yıl 100 üniversite mezununu yetiştirdiklerini söyledi. Danış, “Bu yatırım yapmayanlar artık oyuncu olamayacak” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hamide HANGÜL

Türkiye’nin teknolo­ji ihraç eden en büyük şirketlerinden biri ol­duklarını kaydeden NTT DA­TA Business Solutions ME­TA Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bah­ri Danış, son 12 yılda 20 kat­tan fazla büyüdüklerini, çalı­şan sayısının da 120 kişiden 2 bin 500’e çıktığını söyledi.

Danış, grubun her yıl 150 ila 100 arasında yeni mezun al­dığını ve kendi insan kaynak­larını kendilerinin yetiştirdi­ğini belirterek, yenilikçi fikir­lere önem verdiklerinin altını çizdi. “Türkiye’de Co-innova­tion Lab kurduk. Bir ekibimiz var, getirilen iş fikirlerini de­ğerlendiriyor. İnanıyorsak yatırım yapıyoruz, sonra onu ürüne dönüştürüp satıyoruz” diyen Danış, şöyle konuştu: “Onu sattıkça da o iş fikrinde ve geliştirmesinde yer alan ar­kadaşlara belli bir oranda sa­tış gelirinden pay dağıtıyoruz.

Bu sistem sürekli devam edi­yor. Satıldıkça kumbarada pa­ra birikir gibi düşünün” dedi. Türkiye’de geliştirdikleri tek­nolojik çözümleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ettik­lerini açıklayan Bahri Danış, “Mesela bizim geliştirdiğimiz bir çözüm var. Şu anda Ameri­ka’ya, Kanada’ya, bütün dün­yaya satıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımları pazar belirliyor”

Danış, “Biz, teknoloji yatı­rımlarımızın kararlarını bir odaya kapanıp vermiyoruz. Bunu pazar belirliyor” Müş­terilerimiz ihtiyaçları belirli­yor. O anlamda büyük bir de­ğişim var son yıllarda. Özel­likle pandemi, yaş bağımsız yeni bir jenerasyon üretti as­lında. Bütün iş yapış biçimi­ni değiştirdi. Değişmeyen bir sektör yok. Bu değişikliği tek kelimeyle özetle deseniz, hız derim. İnanılmaz bir hız var artık.

Lojistik süreçleriniz­de, yeni bir ürünü piyasaya çı­karmada hızlı olmak zorun­dasınız. Müşteriye ürününü en hızlı şekilde ulaştırmak zo­rundasınız. Şikâyetlerle ilgi­li çok hızlı aksiyon almak zo­rundasınız. Belki hayal ede­mezdik, ancak bu hız değişimi getiriyor. Ve bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü müşterinin artık çok daha fazla alternatifi var. Bu hıza ayak uyduramayanın, ye­teri kadar çevik olamayanın, oyuncu olması çok zor” ifade­lerini kullandı.

İşletmelerin bu hızlı değişi­me ayak uydurması gerektiği­ne dikkati çeken Danış, araş­tırmalara işaret ederek, şöyle devam etti:

“Holdinglere ve KOBİ’lere proje hazırlıyoruz”

“Araştırma, şirketlerin yüzde 90’ının bir dijital dö­nüşüm sürecinde olduklarını söylüyor. Eğer mevcut iş ya­pış şeklinizi teknolojiyi kul­lanarak değiştiriyorsanız, o bir dijital dönüşümdür. Tek­nolojiye, dijitalleşmeye ya­tırım çok önemli. Buna yatı­rım yapmayan şirketler artık bir oyuncu olamayacak. Ya­ni maliyetini ona göre yöne­temeyecek, tedarik zincirini yönetemeyecek, satışını artık yapamayacak. Bir süre sonra da çok geç olacak, bu yatırım­ları yapmak için.”

En düşük maliyetle en iyi sonuç

Türkiye’de 400’ün üzerinde müşteriye hizmet verdikleri­ni, çok uluslu şirketlerin de ol­duğunu ve KOBİ düzeyinde ise 250’den fazla işletmenin diji­tal dönüşümüne eşlik ettikle­rini söyleyen Danış, şirketle­re, dünyanın en iyi teknolojik uygulamalarını sunduklarını, hazırlık sürecini, en büyük fay­dayı en düşük maliyetle nasıl elde edebileceklerine ve en iyi sonucu nasıl alabileceklerine yönelik yol haritası hazırladık­larını açıkladı.

“Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirdik” diyen Bahri Danış, “Şirketlerin yurt dışındaki bütün süreçleri­ne destek veriyoruz. Holding­lere, KOBİ’lere projeler yapı­yoruz.

Yurt dışına açılmak is­teyen, büyüme hedefleri olan, yurt dışında bir oyuncu olmak isteyen, ismi belki de çok az po­püler olan ancak dünyanın dört bir tarafında, Meksika’da, Bre­zilya’da, Endonezya’da, Avru­pa’da yatırımları olan, ihracat yapan işletmelerin teknoloji yolculuğunda beraber yürüyo­ruz. Çünkü o pazarlarda oyun­cu olabilmeniz için çok ciddi bir altyapınız olması gerekiyor. Orada rekabetin içerisinde ola­bilmeniz için tedarik zincirini­zi görebilmeniz, satın almanızı ona göre yapmanız, insan kay­naklarınızı ona göre yetiştir­meniz lazım” diye konuştu.

“CEO’ların % 45’i ‘rotayı değiştirmek zorundayız’ diyor”

Teknolojiye yatırımın artık seçenek değil zorunluluk olduğuna işaret eden Bahadır Danış, sözlerini şöyle sürdürdü: “PwC’nin bir araştırması şunu söylüyor. CEO’ların yüzde 45’i ‘biz eğer rotayı değiştirmezsek 10 yıl içerisinde var olmayacağız, şirketimiz olmayacak’ diyor. Çünkü iş modeli değişiyor. Bundan 1 yıl önceki perakende sektörü ile şu andaki aynı değil. Pek çok sektör için bunu söyleyebilirim. O nedenle teknolojiye tabii ki bir yatırım yapmak zorundasınız. Bu artık bir seçenek değil çoğu şirket için.”