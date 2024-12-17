Her yıl mucitler yetiştirip teknoloji ihraç ediyor

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin teknolo­ji ihraç eden en büyük şirketlerinden biri ol­duklarını kaydeden NTT DA­TA Business Solutions ME­TA Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bah­ri Danış, son 12 yılda 20 kat­tan fazla büyüdüklerini, çalı­şan sayısının da 120 kişiden 2 bin 500’e çıktığını söyledi.

Danış, grubun her yıl 150 ila 100 arasında yeni mezun al­dığını ve kendi insan kaynak­larını kendilerinin yetiştirdi­ğini belirterek, yenilikçi fikir­lere önem verdiklerinin altını çizdi. “Türkiye’de Co-innova­tion Lab kurduk. Bir ekibimiz var, getirilen iş fikirlerini de­ğerlendiriyor. İnanıyorsak yatırım yapıyoruz, sonra onu ürüne dönüştürüp satıyoruz” diyen Danış, şöyle konuştu: “Onu sattıkça da o iş fikrinde ve geliştirmesinde yer alan ar­kadaşlara belli bir oranda sa­tış gelirinden pay dağıtıyoruz.

Bu sistem sürekli devam edi­yor. Satıldıkça kumbarada pa­ra birikir gibi düşünün” dedi. Türkiye’de geliştirdikleri tek­nolojik çözümleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ettik­lerini açıklayan Bahri Danış, “Mesela bizim geliştirdiğimiz bir çözüm var. Şu anda Ameri­ka’ya, Kanada’ya, bütün dün­yaya satıyoruz” diye konuştu.

“Yatırımları pazar belirliyor”

Danış, “Biz, teknoloji yatı­rımlarımızın kararlarını bir odaya kapanıp vermiyoruz. Bunu pazar belirliyor” Müş­terilerimiz ihtiyaçları belirli­yor. O anlamda büyük bir de­ğişim var son yıllarda. Özel­likle pandemi, yaş bağımsız yeni bir jenerasyon üretti as­lında. Bütün iş yapış biçimi­ni değiştirdi. Değişmeyen bir sektör yok. Bu değişikliği tek kelimeyle özetle deseniz, hız derim. İnanılmaz bir hız var artık.

Lojistik süreçleriniz­de, yeni bir ürünü piyasaya çı­karmada hızlı olmak zorun­dasınız. Müşteriye ürününü en hızlı şekilde ulaştırmak zo­rundasınız. Şikâyetlerle ilgi­li çok hızlı aksiyon almak zo­rundasınız. Belki hayal ede­mezdik, ancak bu hız değişimi getiriyor. Ve bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü müşterinin artık çok daha fazla alternatifi var. Bu hıza ayak uyduramayanın, ye­teri kadar çevik olamayanın, oyuncu olması çok zor” ifade­lerini kullandı.

İşletmelerin bu hızlı değişi­me ayak uydurması gerektiği­ne dikkati çeken Danış, araş­tırmalara işaret ederek, şöyle devam etti:

“Holdinglere ve KOBİ’lere proje hazırlıyoruz”

“Araştırma, şirketlerin yüzde 90’ının bir dijital dö­nüşüm sürecinde olduklarını söylüyor. Eğer mevcut iş ya­pış şeklinizi teknolojiyi kul­lanarak değiştiriyorsanız, o bir dijital dönüşümdür. Tek­nolojiye, dijitalleşmeye ya­tırım çok önemli. Buna yatı­rım yapmayan şirketler artık bir oyuncu olamayacak. Ya­ni maliyetini ona göre yöne­temeyecek, tedarik zincirini yönetemeyecek, satışını artık yapamayacak. Bir süre sonra da çok geç olacak, bu yatırım­ları yapmak için.”

En düşük maliyetle en iyi sonuç

Türkiye’de 400’ün üzerinde müşteriye hizmet verdikleri­ni, çok uluslu şirketlerin de ol­duğunu ve KOBİ düzeyinde ise 250’den fazla işletmenin diji­tal dönüşümüne eşlik ettikle­rini söyleyen Danış, şirketle­re, dünyanın en iyi teknolojik uygulamalarını sunduklarını, hazırlık sürecini, en büyük fay­dayı en düşük maliyetle nasıl elde edebileceklerine ve en iyi sonucu nasıl alabileceklerine yönelik yol haritası hazırladık­larını açıkladı.

“Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirdik” diyen Bahri Danış, “Şirketlerin yurt dışındaki bütün süreçleri­ne destek veriyoruz. Holding­lere, KOBİ’lere projeler yapı­yoruz.

Yurt dışına açılmak is­teyen, büyüme hedefleri olan, yurt dışında bir oyuncu olmak isteyen, ismi belki de çok az po­püler olan ancak dünyanın dört bir tarafında, Meksika’da, Bre­zilya’da, Endonezya’da, Avru­pa’da yatırımları olan, ihracat yapan işletmelerin teknoloji yolculuğunda beraber yürüyo­ruz. Çünkü o pazarlarda oyun­cu olabilmeniz için çok ciddi bir altyapınız olması gerekiyor. Orada rekabetin içerisinde ola­bilmeniz için tedarik zincirini­zi görebilmeniz, satın almanızı ona göre yapmanız, insan kay­naklarınızı ona göre yetiştir­meniz lazım” diye konuştu.

“CEO’ların % 45’i ‘rotayı değiştirmek zorundayız’ diyor”

Teknolojiye yatırımın artık seçenek değil zorunluluk olduğuna işaret eden Bahadır Danış, sözlerini şöyle sürdürdü: “PwC’nin bir araştırması şunu söylüyor. CEO’ların yüzde 45’i ‘biz eğer rotayı değiştirmezsek 10 yıl içerisinde var olmayacağız, şirketimiz olmayacak’ diyor. Çünkü iş modeli değişiyor. Bundan 1 yıl önceki perakende sektörü ile şu andaki aynı değil. Pek çok sektör için bunu söyleyebilirim. O nedenle teknolojiye tabii ki bir yatırım yapmak zorundasınız. Bu artık bir seçenek değil çoğu şirket için.”