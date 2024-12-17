Her yıl mucitler yetiştirip teknoloji ihraç ediyor
Teknoloji ihratı yaptıklarını ifade eden NTT DATA Business Solutions META Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, her yıl 100 üniversite mezununu yetiştirdiklerini söyledi. Danış, “Bu yatırım yapmayanlar artık oyuncu olamayacak” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’nin teknoloji ihraç eden en büyük şirketlerinden biri olduklarını kaydeden NTT DATA Business Solutions META Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, son 12 yılda 20 kattan fazla büyüdüklerini, çalışan sayısının da 120 kişiden 2 bin 500’e çıktığını söyledi.
Danış, grubun her yıl 150 ila 100 arasında yeni mezun aldığını ve kendi insan kaynaklarını kendilerinin yetiştirdiğini belirterek, yenilikçi fikirlere önem verdiklerinin altını çizdi. “Türkiye’de Co-innovation Lab kurduk. Bir ekibimiz var, getirilen iş fikirlerini değerlendiriyor. İnanıyorsak yatırım yapıyoruz, sonra onu ürüne dönüştürüp satıyoruz” diyen Danış, şöyle konuştu: “Onu sattıkça da o iş fikrinde ve geliştirmesinde yer alan arkadaşlara belli bir oranda satış gelirinden pay dağıtıyoruz.
Bu sistem sürekli devam ediyor. Satıldıkça kumbarada para birikir gibi düşünün” dedi. Türkiye’de geliştirdikleri teknolojik çözümleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ettiklerini açıklayan Bahri Danış, “Mesela bizim geliştirdiğimiz bir çözüm var. Şu anda Amerika’ya, Kanada’ya, bütün dünyaya satıyoruz” diye konuştu.
“Yatırımları pazar belirliyor”
Danış, “Biz, teknoloji yatırımlarımızın kararlarını bir odaya kapanıp vermiyoruz. Bunu pazar belirliyor” Müşterilerimiz ihtiyaçları belirliyor. O anlamda büyük bir değişim var son yıllarda. Özellikle pandemi, yaş bağımsız yeni bir jenerasyon üretti aslında. Bütün iş yapış biçimini değiştirdi. Değişmeyen bir sektör yok. Bu değişikliği tek kelimeyle özetle deseniz, hız derim. İnanılmaz bir hız var artık.
Lojistik süreçlerinizde, yeni bir ürünü piyasaya çıkarmada hızlı olmak zorundasınız. Müşteriye ürününü en hızlı şekilde ulaştırmak zorundasınız. Şikâyetlerle ilgili çok hızlı aksiyon almak zorundasınız. Belki hayal edemezdik, ancak bu hız değişimi getiriyor. Ve bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü müşterinin artık çok daha fazla alternatifi var. Bu hıza ayak uyduramayanın, yeteri kadar çevik olamayanın, oyuncu olması çok zor” ifadelerini kullandı.
İşletmelerin bu hızlı değişime ayak uydurması gerektiğine dikkati çeken Danış, araştırmalara işaret ederek, şöyle devam etti:
“Holdinglere ve KOBİ’lere proje hazırlıyoruz”
“Araştırma, şirketlerin yüzde 90’ının bir dijital dönüşüm sürecinde olduklarını söylüyor. Eğer mevcut iş yapış şeklinizi teknolojiyi kullanarak değiştiriyorsanız, o bir dijital dönüşümdür. Teknolojiye, dijitalleşmeye yatırım çok önemli. Buna yatırım yapmayan şirketler artık bir oyuncu olamayacak. Yani maliyetini ona göre yönetemeyecek, tedarik zincirini yönetemeyecek, satışını artık yapamayacak. Bir süre sonra da çok geç olacak, bu yatırımları yapmak için.”
En düşük maliyetle en iyi sonuç
Türkiye’de 400’ün üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini, çok uluslu şirketlerin de olduğunu ve KOBİ düzeyinde ise 250’den fazla işletmenin dijital dönüşümüne eşlik ettiklerini söyleyen Danış, şirketlere, dünyanın en iyi teknolojik uygulamalarını sunduklarını, hazırlık sürecini, en büyük faydayı en düşük maliyetle nasıl elde edebileceklerine ve en iyi sonucu nasıl alabileceklerine yönelik yol haritası hazırladıklarını açıkladı.
“Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirdik” diyen Bahri Danış, “Şirketlerin yurt dışındaki bütün süreçlerine destek veriyoruz. Holdinglere, KOBİ’lere projeler yapıyoruz.
Yurt dışına açılmak isteyen, büyüme hedefleri olan, yurt dışında bir oyuncu olmak isteyen, ismi belki de çok az popüler olan ancak dünyanın dört bir tarafında, Meksika’da, Brezilya’da, Endonezya’da, Avrupa’da yatırımları olan, ihracat yapan işletmelerin teknoloji yolculuğunda beraber yürüyoruz. Çünkü o pazarlarda oyuncu olabilmeniz için çok ciddi bir altyapınız olması gerekiyor. Orada rekabetin içerisinde olabilmeniz için tedarik zincirinizi görebilmeniz, satın almanızı ona göre yapmanız, insan kaynaklarınızı ona göre yetiştirmeniz lazım” diye konuştu.
“CEO’ların % 45’i ‘rotayı değiştirmek zorundayız’ diyor”
Teknolojiye yatırımın artık seçenek değil zorunluluk olduğuna işaret eden Bahadır Danış, sözlerini şöyle sürdürdü: “PwC’nin bir araştırması şunu söylüyor. CEO’ların yüzde 45’i ‘biz eğer rotayı değiştirmezsek 10 yıl içerisinde var olmayacağız, şirketimiz olmayacak’ diyor. Çünkü iş modeli değişiyor. Bundan 1 yıl önceki perakende sektörü ile şu andaki aynı değil. Pek çok sektör için bunu söyleyebilirim. O nedenle teknolojiye tabii ki bir yatırım yapmak zorundasınız. Bu artık bir seçenek değil çoğu şirket için.”