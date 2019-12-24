HİB’den Destek Patent’e birincilik ödülü

24 Aralık 2019

“Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni”nde Destek Patent, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmet kategorisinde birinci oldu.



Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen ve 2018 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda HİB Ödülleri, sahiplerini buldu. Türkiye'de fikri mülkiyet (IP) yönetimi ve korunmasında önemli bir isim olan ve özellikle Sınai Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet, Telif Hakkı, Lisanslama konularında fikri mülkiyetin korunmasının tüm alanlarında danışmanlık ve yasal temsil sağlayan Destek Patent, “Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.



Sınai haklar sektöründe sürdürülebilir ve güçlü adımlarla yol aldıklarını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “1983 yılından beri sınai haklar alanında hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerin öncelikleri arasında, ülkemize ve iş ortaklarımıza katma değer sunmak bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların karşılığını bulması bizi gururlandırıyor. Ülkemiz ve müşterilerimiz için her zaman profesyonel ve katma değerli hizmet sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.