Hibe yerine kredi verecek

Nagihan KALSIN

Avrupa Birliği (AB), finansman modelinde değişikliğe gitme kararı aldı. Avrupa Birliği (AB ) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, özellikle belediyeler ve yerel yönetimler olmak üzere çevre projelerini de kapsayacak çalışmalarda yeni bir finansman modeline geçtiklerini söyledi.

Meyer-Landrut, “Yerel yönetimlerin yaptığı yol ve hafif raylı sistemler ile çevre sektörünü de kapsayan; atık su, katı atık içme suyu temin sistemleri gibi projelere finansman olarak hibe değil kredi desteği verilecek” dedi. Konya'da toplantı düzenleyen Meyer-Landrut , Türkiye’de iklim krizine yönelik birçok projeye AB olarak destek verdiklerine dikkat çekti.

1,7 milyar euroluk hibe

Meyer-Landrut, “2002’den bu yana uygulanan AB projeleri 20 milyondan fazla insana ulaşmış; çeşitli mevzuatların kabulünü sağlamış ve belediye düzeyinde çevresel altyapı projelerinin uygulanması ile Türkiye›de çevre yönetimini önemli ölçüde geliştirmiştir. 2002 yılından bu yana, AB tarafından Türkiye›deki çevre ve iklim değişikliği eylemleri destekleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 1,7 milyar euro hibe tahsis edildi” ifadelerini kullandı.

Kentsel altyapı projelerinin hibe desteği yerine kredi olarak verilmesi yönünde finansman modeli geliştirdiklerini, bu sayede Avrupa’dan daha iyi istifade edebileceğini dile getiren Büyükelçi Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni uygulamada aynı zamanda Türkiye’ye daha fazla yatırım gelmesini sağlayabilir. Hibe projeleri hibe bitince bitiyor ve devamı yok. Bizim istediğimiz sürdürülebilirlik projesi. Ve sadece uygulama döneminde etkisi olan değil, etkisi zamana yayılan ve uygulama dönemi bitse bile devam eden projeler istiyoruz.”

Mevcut projeleri kapsamıyor

Nikolaus Meyer-Landrut, uygulamaya alacakları yeni modelin atık su, katı atık içme suyu temin sistemlerine yönelik mevcutta devam eden AB destekli projeleri kapsamadığının altını çizdi. Meyer-Landrut, “Bu projeler kuruldukları temel üzerinde işlemeye devam edecek. İklim uyum sağlama projeleri 4 pilot ilde uygulanıyor. Bütçesi toplam 11 milyon euro olan proje gerçekleştirildi. Bunların hepsi marka projeleri. Onları krediye çevirme gibi bir niyet zaten yok. Mevcut projelerle alakalı değil” diye konuştu.