Hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisindeki istihdama BUTGEM desteği

Türkiye'de hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşması, otomotiv sektöründe nitelikli personel ihtiyacını artırıyor. Bu kapsamda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren “Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi”, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeye yönelik eğitim programları uyguluyor.

Bursa’da kurulan merkezde, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik teknik eğitimler düzenleniyor. Son olarak, Bursa ve farklı illerden katılan kursiyerler, hibrit ve elektrikli taşıtlarda temel elektrik-elektronik sistemler, bakım-servis uygulamaları ve arıza teşhis yöntemleri konularında eğitim aldı.

Uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi

Eğitim sürecinde elektrik-elektronik temellerinden yüksek voltaj sistem güvenliğine, motor yönetimi sistemlerinden diagnostik cihaz kullanımına kadar geniş bir yelpazede teorik ve uygulamalı içeriklere yer verildi. Katılımcılar, sektörde kullanılan ekipmanlarla uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitimi tamamlayan kursiyerler, BTSO BUTGEM onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.

“Eğitim bana bir vizyon çizdi”

Ankara’dan eğitime katılan kursiyerlerden Erhan Yılmaz, aldığı eğitim sayesinde sektörde daha hızlı ilerleme yeteneği kazandığını belirterek, "Beklentimin çok üzerinde bir programdı. Hem teorik hem de uygulamalı olarak donanımlı bir şekilde hazırlandık. Bu eğitim, bana sektörde nasıl ilerleyeceğim konusunda ciddi bir vizyon kazandırdı. Kullanılan ekipmanlar Avrupa standartlarını karşılayan, özel donanımlı araçlardı. Herkese tavsiye ederim." dedi.

"Sektörde bir adım önde olduğumu hissediyorum"

Kursiyerlerden Eray Yılmaz otomobil bakım hizmeti verdiğini ve yeni nesil araç teknolojileri konusunda kendisini geliştirmek için BUTGEM’e başvurduğunu belirterek, "Atölye ortamı ve kullanılan cihazlar oldukça etkileyiciydi. Eğitmenler çok yetkindi, uygulamalı bölümler sayesinde bilgimizi somutlaştırdık. Sektörde bir adım önde olduğumu hissediyorum artık.” ifadelerini kullandı.

"Eğitimler devam edecek"

BTSO BUTGEM Eğitim Vakfı Koordinatörü Murat Kurtlar, hibrit ve elektrikli araçlar alanında verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, "Otomotiv sektöründeki dönüşüm hızla devam ediyor. Biz de BTSO öncülüğünde çalışmalarını sürdüren BUTGEM olarak, bu dönüşüme uyum sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi misyon edindik.

Eğitimlerimizle hem teorik hem de pratik bilgi donanımına sahip katılımcılar yetiştiriyoruz. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik bu tür programları artırarak sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz geleceğin teknolojilerini bilen, uygulayabilen bireyler yetiştirmektir." dedi.