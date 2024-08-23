Hidrokon, teknoloji ve donanımını ileri taşıma prensibiyle büyüyor
Sektördeki mühendislik becerisini kullandığı teknoloji ve donanımını ileri taşıma prensibiyle birleştirdiklerini ve bunun nitelikli büyümeyi beraberinde getirdiğini anlatan Hidrokon Konya Yönetim Kurulu Üyesi Y. Esat Kütükcü, “Tam 31 yıldır global pazara tasarımlarıyla yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Vinç sektöründeki uzmanlığı ve mühendislik bilgisiyle tam 31 yılıdır pazara yön veren Hidrokon Konya, Türkiye vinç pazarının iddialı oyuncuları arasında başı çekiyor.
Global pazarın uzun yıllardır gediklisi olduklarına atıfta bulunan Hidrokon Konya Yönetim Kurulu Üyesi Y. Esat Kütükcü, “1993 yılında sektörüne öncü olma hedefleri ile temelleri atılan Hidrokon, kurulduğu günden günümüze kadar üstün mühendisliği ile kendini sektörüne kanıtladı. Kurulduğu ilk yıllar katlanır bomlu hidrolik vinç üretimi gerçekleştiren Hidrokon, daha sonraki yıllar büyümesine istikrarlı bir şekilde devam etmiş ve ürün bandını genişletmiştir” dedi.
Geniş ürün yelpazesi var
Günümüzde katlanır bomlu mobil vinç, teleskopik mobil vinç, insan kaldırma platformu, ve marin vinç olmak üzere 4 ürün kolunda üretim yaptıkları bilgisini veren Y. Esat Kütükcü, “Mühendislik becerisini kalite ile birleştiren Hidrokon, bugün dünyada ülkesini başarılı bir şekilde temsil eden, ülkesinde vinç sektöründe öncü ve müşterilerinin daimi çözüm ortağı olarak konumunu korumaktadır. Yurt dışında bayiliklerimiz ve her geçen gün artan ihracat rakamlarımız ile alanında Türkiye’de lider olan firmamız küresel ölçekte ise adını her geçen gün daha geniş kitlelere duyurmaya devam ediyor” diye konuştu.
Teknoloji odaklı yatırım anlayışı ilerlemeyi sağlıyor
Firmalarındaki teknoloji ve donanımı her gün daha da ileriye taşımak adına yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Y. Esat Kütükcü, son yıllarda Türkiye’de gelişmekte olan inşaat sektörü ile vinçlere olan talebin gün geçtikçe daha da arttığını dile getirdi. İnşaat sahalarında ise tercih edilen modellerin 90 tm ve 105 tm olduğu bilgisini veren Kütükcü, şöyle devam etti: “İnşaat alanlarında başarılı bir çalışma performansı gösteren bu modellerimiz, müşterilerimiz tarafından da büyük beğeni topladı. Sanayi alanında faaliyet gösterecek vinçlerde ise müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği modellerimiz 285 tm ve 390 tm. Bu modellerimiz yüksek güç ve kapasiteleri ile müşterilerimizden tam not aldı.
Üretimini gerçekleştirdiğimiz en büyük ton/metre vincimiz 390 tm. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun ton/ metre artırımları için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım faaliyetlerimiz daima gelişim adına gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda daha büyük daha güçlü makineler ile sahada olacağız.”
Küresel pazardaki payını artırma hedefine odaklandı
Bu yıl, 2023’e oranla sipariş adetlerinin arttığına değinerek, performanslarının olumlu gidişine dair ipuçları veren Y. Esat Kütükcü, ivmemizin hız kesmeden devam etmesinin başlıca temennileri olduğunu bildirdi.
Hizmetleri ve ürünlerinden memnun kalan müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam edeceklerini işaret eden Kütükcü, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: “Bu da bize yeni müşterilerle tanışmanın fırsatlarını veriyor. Hedefimiz Türkiye’de yakaladığımız liderliği, global pazarda da yakalayabilmek. Biz küreseldeki Pazar payımızı artırma prensibiyle çalışan bir firmayız. Bu hedef kapsamında mevcut hedef kitlemizin taleplerini araştırıyoruz.
Onların ihtiyaç ve taleplerine cevap olabilecek modeller geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda global piyasalarda yeni tam katlanır vinç modelleri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yerel pazar verileri farklı olsa da dünya pazarında tam katlanır vinçlerin yeri oldukça büyük. Vinçlerin sahip olduğu donanımları sürekli geliştirerek bu modellerde meydan okuyan bir pozisyon almış durumdayız. Mevcut modellerimizde de sürekli güncellemelere giderek iyileştirmelere devam ediyoruz.”
Avrupa pazarında orta vadede liderlik hedefi var
Türkiye pazarında yakaladıkları liderliği orta vadede Avrupa pazarına da taşımak istediklerinin altını çizen Y. Esat Kütükcü, bugün itibarıyla 25 ülkede yer aldıklarını iletti. “Şu anda dünyanın dört bir yanında sahada görev alan binlerce Hidrokon marka vinç var” diye konuşan Kütükcü, “Bugün bunları gerçekleştirebiliyorsak, geçmişimizden aldığımız tecrübeyi günümüzün son teknolojisi ile birleştirmemiz sayesindedir. Deneyimlerimiz, üstün mühendislik anlayışımız, kullanılan hammadde kalitemiz ve yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimiz ile birlikte bugün Dünya ile rekabet edebiliyoruz. Dünya standartlarını yakalamış, iş güvenliğine önem veren donanımlara sahip ve zorlu işlerin üstesinden gelebilecek güce sahip vinçlere sahibiz” ifadelerini kullandı.
Yıllık 250 makine üretiyor
Yıllık 250 adet makine üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Esat Kütükcü, bu sayıyı daha da yukarı çıkarmak için tedarik süreçlerini hızlandıracak hamleler yaptıklarını duyurdu. Üretimi artırmak için ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kütükcü, “Tedarik ağındaki yavaşlamayı ve ortaya çıkacak gecikmeleri engellemek adına HSC yatırım kararını aldık ve hızlı bir şekilde faaliyete geçirdik. HSC ile Hidrokon’a özel büküm teknikleri geliştirdik. Alt ve üst kalıplarımızı Hidrokon üretim bomları ile uyumlu hale getirerek tedarik ve üretim hızımıza hız kattık” şeklinde konuştu