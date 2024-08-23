Hidrokon, teknoloji ve donanımını ileri taşıma prensibiyle büyüyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Vinç sektöründeki uzman­lığı ve mühendislik bilgi­siyle tam 31 yılıdır pazara yön veren Hidrokon Konya, Tür­kiye vinç pazarının iddialı oyun­cuları arasında başı çekiyor.

Glo­bal pazarın uzun yıllardır gediklisi olduklarına atıfta bulunan Hidro­kon Konya Yönetim Kurulu Üyesi Y. Esat Kütükcü, “1993 yılında sek­törüne öncü olma hedefleri ile te­melleri atılan Hidrokon, kuruldu­ğu günden günümüze kadar üstün mühendisliği ile kendini sektörü­ne kanıtladı. Kurulduğu ilk yıllar katlanır bomlu hidrolik vinç üre­timi gerçekleştiren Hidrokon, da­ha sonraki yıllar büyümesine is­tikrarlı bir şekilde devam etmiş ve ürün bandını genişletmiştir” dedi.

Geniş ürün yelpazesi var

Günümüzde katlanır bomlu mo­bil vinç, teleskopik mobil vinç, in­san kaldırma platformu, ve marin vinç olmak üzere 4 ürün kolunda üretim yaptıkları bilgisini veren Y. Esat Kütükcü, “Mühendislik bece­risini kalite ile birleştiren Hidro­kon, bugün dünyada ülkesini ba­şarılı bir şekilde temsil eden, ül­kesinde vinç sektöründe öncü ve müşterilerinin daimi çözüm ortağı olarak konumunu korumaktadır. Yurt dışında bayiliklerimiz ve her geçen gün artan ihracat rakamla­rımız ile alanında Türkiye’de lider olan firmamız küresel ölçekte ise adını her geçen gün daha geniş kit­lelere duyurmaya devam ediyor” diye konuştu.

Teknoloji odaklı yatırım anlayışı ilerlemeyi sağlıyor

Firmalarındaki teknoloji ve do­nanımı her gün daha da ileriye ta­şımak adına yatırımlara devam et­tiklerinin altını çizen Y. Esat Kü­tükcü, son yıllarda Türkiye’de gelişmekte olan inşaat sektörü ile vinçlere olan talebin gün geçtik­çe daha da arttığını dile getirdi. İn­şaat sahalarında ise tercih edilen modellerin 90 tm ve 105 tm oldu­ğu bilgisini veren Kütükcü, şöy­le devam etti: “İnşaat alanlarında başarılı bir çalışma performansı gösteren bu modellerimiz, müşte­rilerimiz tarafından da büyük be­ğeni topladı. Sanayi alanında faa­liyet gösterecek vinçlerde ise müş­terilerimizin yoğun ilgi gösterdiği modellerimiz 285 tm ve 390 tm. Bu modellerimiz yüksek güç ve kapa­siteleri ile müşterilerimizden tam not aldı.

Üretimini gerçekleştir­diğimiz en büyük ton/metre vin­cimiz 390 tm. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun ton/ metre artırımları için Ar-Ge ça­lışmalarımız devam ediyor. Yatı­rım faaliyetlerimiz daima gelişim adına gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda daha büyük daha güç­lü makineler ile sahada olacağız.”

Küresel pazardaki payını artırma hedefine odaklandı

Bu yıl, 2023’e oranla sipariş adetlerinin arttığına değinerek, performanslarının olumlu gidişi­ne dair ipuçları veren Y. Esat Kü­tükcü, ivmemizin hız kesmeden devam etmesinin başlıca temen­nileri olduğunu bildirdi.

Hizmetle­ri ve ürünlerinden memnun kalan müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ede­ceklerini işaret eden Kütükcü, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: “Bu da bize yeni müşterilerle ta­nışmanın fırsatlarını veriyor. He­defimiz Türkiye’de yakaladığımız liderliği, global pazarda da yaka­layabilmek. Biz küreseldeki Pazar payımızı artırma prensibiyle ça­lışan bir firmayız. Bu hedef kap­samında mevcut hedef kitlemizin taleplerini araştırıyoruz.

Onların ihtiyaç ve taleplerine cevap olabi­lecek modeller geliştirmek istiyo­ruz. Yaptığımız araştırmalar so­nucunda global piyasalarda yeni tam katlanır vinç modelleri üze­rinde çalışmalar gerçekleştiriyo­ruz. Yerel pazar verileri farklı ol­sa da dünya pazarında tam katla­nır vinçlerin yeri oldukça büyük. Vinçlerin sahip olduğu donanım­ları sürekli geliştirerek bu model­lerde meydan okuyan bir pozisyon almış durumdayız. Mevcut model­lerimizde de sürekli güncelleme­lere giderek iyileştirmelere devam ediyoruz.”

Avrupa pazarında orta vadede liderlik hedefi var

Türkiye pazarında yakaladıkları liderliği orta vadede Avrupa paza­rına da taşımak istediklerinin al­tını çizen Y. Esat Kütükcü, bugün itibarıyla 25 ülkede yer aldıklarını iletti. “Şu anda dünyanın dört bir yanında sahada görev alan binler­ce Hidrokon marka vinç var” di­ye konuşan Kütükcü, “Bugün bun­ları gerçekleştirebiliyorsak, geç­mişimizden aldığımız tecrübeyi günümüzün son teknolojisi ile birleştirmemiz sayesindedir. De­neyimlerimiz, üstün mühendislik anlayışımız, kullanılan hammadde kalitemiz ve yüksek teknolojiye sa­hip üretim tesisimiz ile birlikte bu­gün Dünya ile rekabet edebiliyoruz. Dünya standartlarını yakalamış, iş güvenliğine önem veren donanım­lara sahip ve zorlu işlerin üstesin­den gelebilecek güce sahip vinçlere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yıllık 250 makine üretiyor

Yıllık 250 adet makine üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Esat Kütükcü, bu sayıyı daha da yukarı çıkarmak için tedarik süreçlerini hızlandıracak hamleler yaptıklarını duyurdu. Üretimi artırmak için ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kütükcü, “Tedarik ağındaki yavaşlamayı ve ortaya çıkacak gecikmeleri engellemek adına HSC yatırım kararını aldık ve hızlı bir şekilde faaliyete geçirdik. HSC ile Hidrokon’a özel büküm teknikleri geliştirdik. Alt ve üst kalıplarımızı Hidrokon üretim bomları ile uyumlu hale getirerek tedarik ve üretim hızımıza hız kattık” şeklinde konuştu