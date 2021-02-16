Hırdavat sektörü 2021’de ‘Dijitalleşme’ ile büyüyecek

14 bin paydaş firmayı bünyesinde bulunduran ve kayıp yıl olarak nitelendirilen 2020’de sektördeki toplam istihdam sayısını 30 bin artırarak 880 bine çıkaran hırdavat sektörü sürdürülebilir ihracat için yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Pandemi yılını 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan üretim odaklı sektör, 2021’de ihracat pazarlarını genişleterek ve dijitalleşmeye yatırım yaparak büyümeyi hedefliyor. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2021 beklentilerini ve hedeflerini detaylandırdı.

Geçtiğimiz yıl 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Tecdelioğlu “Sektörümüz sadece 2020 Ocak-Kasım döneminde pandemiye rağmen 7,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonunda 8,2 milyar dolar rakamını yakaladık. Halihazırda 1 milyar dolar olan dış ticaret fazlamızı daha yüksek katma değerli üretim ve yerli girdi kullanımının artması ile daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

2021 ihracat hedefi 9 milyar dolar

Bu yıl ihracatta 9 milyar dolar hedefinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Çetin Tecdelioğlu şöyle devam etti: “Pandemi sonrası özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde çeşitli işbirliği ve STA anlaşmalarının yaygınlaşmasıyla ihracata pozitif bir fırsat olacağı görüşündeyiz. ABD pazarındaki fırsatlar da ülkemiz toplam ihracatı ve sektörümüz için çok önemli. Kaldı ki bu bölge ile yıllık ihracatımız yaklaşık 40 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye, Lübnan ve Katar ile devam STA onay süreçlerini tamamladıktan sonra ticaret avantajı kazanacak. Ayrıca hırdavat endüstrisine teknoloji ve kapasite yatırımlarını artırarak MENA bölgesinin hırdavat sektörü talebi karşılanması yine ilişkilerin güçlendirilmesi anlamında önem taşıyor. Diğer yandan küresel salgının en büyük etkisi dijitalleşmeyi hızlandırması olacak. Şu an pek çok ülkede bu konuda ciddi yatırımlar var. Pek çok uluslararası fuar sanal ortama taşındı. Artık kimse salgın geçse bile ticaret ortamının tamamen eskiye dönmesini beklemiyor. E-ticaret ve e-ihracat konusunda sektör firmalarımız kesinlikle değişime ayak uydurmalılar. Dijitalleşme ile gelen yeni ticarete yani e-ticarete ve e-ihracata adapte olmalıyız. Bunun için de firmalarımızın bu konuda gerekli alt yapı yatırımlarını yapmalarının zaruri olduğunu düşünmekteyiz. İDDMİB işbirliği ile firmalarımızı dijital platforma taşıyacak www.turkishhardware365.com sitesinin çalışmalarına başladık, çok yakında aktifleşmiş olacak. Sektörümüzden 120 firmanın bu portalda kaydı var. Sanal mağazalarımızı 365 gün açık olacak şekilde daimi fuar niteliğinde açık tutmak durumundayız.”

“THY’ye teşekkür ediyoruz"

E-ticaretin yeni dünya düzeninde kilit rol oynayacağını söyleyen HISİAD Başkanı, “Pandemi sürecinde hızla büyüyen pazarda yer almak için lojistik depoların oluşturulması ve e-lojistik pazarından pay alınması çok önemli. Diğer yandan THY’den de e-ihracatımızın lojistik kısmı ile ilgili iş birliği ve destek talebimiz olmuştu. Bayrak taşıyıcı hava yolumuz çağrımızı karşılıksız bırakmadı ve ihracatçımız için bazı hatlarda ciddi avantajlar sağladı.” ifadelerini kullandı.

“Lojistikte de yerlileşme başlamalı”

Çetin Tecdelioğlu’na göre ihracatçının bir numaralı gündem maddesi konteyner sıkıntısı ve artan navlun fiyatları: “İhracatçımız ciddi fedakarlıkla dış pazar alternatiflerini çeşitlendirip ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek adına gece gündüz çalışıyor. Buna karşın lojistikte ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi taşımacılık anlamında da yerlileşme adımı atması elzem hale geldi. İhracatçımız, yabancı lojistik firmalarına mahkûm kalmamalı.” dedi.

“İhtisas sanayi bölgeleri oluşturmalıyız”

Hırdavat sektöründe üretime yönelik ihtisas sanayi bölgelerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Tecdelioğlu, “Bu konunun yanında nitelikli iş gücü konusunun çözümünün de stratejik planlamada yer alması gerekiyor. Daha yenilikçi ürünler elde etmemizin yolu bu ürünleri ortaya çıkarak iş gücünü desteklemekten ve eğitmekten geçiyor. HISİAD olarak bu konuda firmalarımızın katkısı ile ihtiyaç analizi yaptık ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit ettik. Bu konuya çözüm bulmak adına İstanbul Gedik Üniversitesi’nin de iş birliği ile HISİAD Akademi Kariyer Platformu’nu kurduk. Bu platformla sektörümüzdeki bu ihtiyaç, üniversitelerimizin de desteği ile giderilmeye çalışılacak. Derneğimiz, üniversite ve sanayi arasında bu platform sayesinde köprü görevi görecek. Kasım 2020'den bu yana 7 eğitimle 200'den fazla katılımcıya nitelikli eğitim imkânı sağladık.” şeklinde konuştu.

“Ek vergiler üretilmeyenin üretilmesine olanak tanıdı”

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bazı ürün gruplarına getirilen ek ithalat vergilerine de değinen HISİAD Başkanı, “30 Haziran 2020’de, 50’den fazla GTİP kodu için getirilen ek gümrük vergileri sektörümüzü ciddi anlamda koruma altına aldı. Türkiye’nin üretebildiği ürünlerin ayrıca ithal edilmesinin gümrük vergisi ile kısıtlanması, sanayimiz ve ihracatçımız açısından doğru bir adım oldu. El aletleri, endüstriyel kilitler, bağlantı elemanları, mobilya aksesuarları, kaynak ve elektrotlar özelinde halihazırda yerli üretim yapıp dünyanın dört bir yanına ihraç eden sanayimiz ve sektörlerimiz var. Bu karar, ihracatçımızın iç pazarda da güçlenmesine vesile oldu. İthal edilen ürünler üretilmeye başlanacak, ürün çeşitliliğinin arttırılmasına fırsat verilmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

“KGF destekleri devam etmeli”

Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin KOBİ’ler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Tecdelioğlu, “Bu destekler firmalarımızın zorlu dönemlerde ayakta kalmasına olanak tanıyor. Bu krediler sayesinde istihdam kaybının önüne geçilirken, üretimin ve ihracatın devam etmesi sürdürülebilir bir hal alıyor. KGF desteklerinin, devletimizin imkanları doğrultusunda devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

E-ihracatla ilgili görüşlerini de aktaran HISİAD Başkanı, “E-ticarete giriş bir nebze zor ancak katma değeri yüksek bir olgu. Hırdavat ürünlerinde yüzde 800-900 bandında iş yapıyoruz. Bu mecrada rakamlar yükseldiğinde karlılık da artıyor ancak yüksek montanlı rakamlara ulaşmak için zamana ve yatırıma ihtiyaç var. Ateşi yeniden keşfetmeye gerek yok. Amazon gibi mecraları daha etkin kullanarak e-ticaret konusunda ilerleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.