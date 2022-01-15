Hırdavat sektöründen 10,6 milyar dolar ihracat

Hırdavat sektörünün 2021'de 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, sektörün aralık ayında 981 milyon dolarlık ihracatla geçen yıla göre yüzde 50 artış sağladığı açıklandı.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) sektörün 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. 2021 yılı verilerine göre Türkiye ihracatı 225,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektörümüz aralık ayında 981 milyon dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 50 artış sağladı. 2021 yılında sektör ihracatı değer olarak yüzde 34 artışla 10,6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 632 milyon dolar ile Irak ikinci, 437 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldı. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 30 miktarda ise yüzde 40 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti.” dedi.

Tecdelioğlu açıklamasının devamında şunları aktardı: “Sektörümüzün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız 2021 Aralık ayı itibarı ile bir önceki seneye göre yüzde 15 artarak 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkelerine bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla 2 milyar dolar ve Yakın, Orta Doğu Asya’ya yüzde 18 artışla 1,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.”

En fazla ihracat İstanbul'dan

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Tecdelioğlu, “2021 yılında Hırdavat alt sektör ihracatında Bağlantı Elemanları ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Bağlantı Elemanları sektörünü, Kimyasal ürünler (Boya, Boya pigmentleri, vernik vb.) 2 milyar dolar, El Aletleri ürün grubu 1, 7 milyar dolar, Kilit ve Aksesuarları 1,2 milyar dolar ile takip etti.” dedi.

Hırdavat sektöründe en fazla ihracat yapılan illeri de değerlendiren Tecdelioğlu şunları söyledi: “İller arasında 5,1 Milyar dolar ile İstanbul, 884 Milyon dolar ile İzmir ikinci sırada ve 822 Milyon dolar ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 il ihracatının toplamı toplam ihracatın yüzde 86’sını oluşturuyor. Toplam ihracatın da yüzde 48’i sadece İstanbul’dan yağılıyor.”